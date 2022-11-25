Борьба РФ с гражданскими движется на Запад. Инцидентов, как в Польше, может стать больше, - премьер Литвы Шимоните

Все западные партнеры единогласны в оценке инцидента с падением ракеты на территории Польши – это вина россии. Но риск повторения подобных случаев будет расти.

Такое мнение в интервью Укринформу выразила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно, что россия плохо справляется на поле боя благодаря героическим действиям украинской армии, поэтому они решили воевать с гражданскими. И эта борьба с мирным населением идет в западном направлении. Риск подобных инцидентов будет расти, поскольку Россия нацелена на энергетическую инфраструктуру, в том числе на западных границах Украины", – признала Шимоните.

Глава литовского правительства убеждена, что на уровне НАТО и международного сообщества необходимо применить две реакции. "Одна – это усиление возможности НАТО, но другая, не менее важная, – усиление способности Украины защищать свое небо", – подчеркнула премьер.

Она отметила чрезвычайные успехи Украины с точки зрения доли сбитых российских ракет, добавив, что "чем лучшими системами противовоздушной обороны будет владеть Украина, тем меньше риски для Украины и соседних стран".

"Многие страны понимают это и остаются едиными в том, что в недавнем инциденте в Польше виновата россия. Если бы не эта война, вообще не было бы дискуссий о таком инциденте", – заметила Шимоните.

Премьер-министр Литвы подытожила: "Наш ответ – более сильная поддержка Украины, а не слабая поддержка".

