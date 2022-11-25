РУС
Путин показал, как встречается с матерями солдат. На самом деле это были подставные лица. ФОТО

путін

Российские провластные СМИ показали встречу диктатора РФ Владимира Путина с якобы матерями убивающих украинцев военнослужащих. Но выяснилось, что на самом деле он говорил с чиновницами и провластными активистками.

Вывести Путина на чистую воду удалось благодаря независимым журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Можем объяснить".

Под видом матери солдата о проблемах военных Путину рассказывала московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева - она замдиректора ГБУ Центр досуга и спорта "Юность" и член Отраднинского совета депутатов. Как сказано на ее странице, ее специалитет — "оказание социальной помощи льготным категориям граждан".

Путин показал, как встречается с матерями солдат. На самом деле это были подставные лица 01

Еще одна собеседница президента — руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. Возглавляет заодно и Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области. В 2016-м попала в списки кандидатов ЕР в Госдуму (задекларировал 118-метровую квартиру), но не прошла.

Читайте также: Зеленский подписал закон о добровольном военном учете женщин

Также идентифицирована Надежда Узунова, отвечающая в Усть-Абаканском "Боевом братстве" за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. "Надежда Узунова сильно переживала из-за того, что не может перечислить всех представителей бизнес-сообщества, отозвавшихся на беду", - сообщало местное медиа.

Сбором гуманитарки для мобилизованных занимается и член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, которую заметили журналисты на встрече.

Поговорить с президентом о бедах матерей приехала и чиновница из Тывы – начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

Также смотрите: Украина вернула из плена 108 женщин, среди которых 37 эвакуированных из "Азовстали". ВИДЕО

По левую руку от Путина сидела самая творческая из мам, режиссер Олеся Шигина — она снимает православное патриотическое кино. Например, фильм "Путь" о поездке из Москвы на остров Русский двух подруг. По дороге они заезжают в монастыри, останавливаются в семьях и расспрашивают, чем живет Россия.

 Справа от Путина, в черном платке, сидела Жарадат Агуева, представительница чеченской "аристократии". Её сыновья — высокопоставленные силовики, командир батальона "Запад-Ахмат" Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Оба воюют в Украине. Глава Чечни неоднократно называл Рустама Агуева "братом". О "подвигах" Исмаила Агуева Кадыров регулярно рассказывал в своем телеграм-канале.

женщины (904) пропаганда (3739) путин владимир (32222) россия (97311) фейк (695)
Топ комментарии
+41
Якеж воно жалюгідне та кончене...
25.11.2022 15:56 Ответить
+31
От так і живуть у паралельній реальності. І *****, і актори, і навіть самі матері солдатів, які справжні. Лише солдати реально дохнуть.
25.11.2022 16:00 Ответить
+21
...як і вся їхня бензоколонка.

Ця тотальна брехня на всіх рівнях скоро прорве у них громадянською війною.
25.11.2022 15:59 Ответить
Якеж воно жалюгідне та кончене...
25.11.2022 15:56 Ответить
...як і вся їхня бензоколонка.

Ця тотальна брехня на всіх рівнях скоро прорве у них громадянською війною.
25.11.2022 15:59 Ответить
Ваш тоже с подставными общается в госпиталях, на фронте
25.11.2022 17:38 Ответить
Особенно в Херсоне))) в отличии от бункерного
показать весь комментарий
25.11.2022 18:40 Ответить
усе на московії продажне підле мерзенне і боязливе.
25.11.2022 17:17 Ответить
От так і живуть у паралельній реальності. І *****, і актори, і навіть самі матері солдатів, які справжні. Лише солдати реально дохнуть.
25.11.2022 16:00 Ответить
Ви так кажете, ніби тут є щось погане.
25.11.2022 16:41 Ответить
Лучше бы просто не лезли
25.11.2022 17:16 Ответить
Поганого в тому, що дохнуть нічого нема. А от у тому, що живуть у паралельній реальності погане є. Не лише для них, але й для нас також.
26.11.2022 06:59 Ответить
А ти з якого театру приперлося
показать весь комментарий
говорите что матери погибших сыновей ???? ну карму вам в ауру !!!! сучки крашеные !!!
25.11.2022 16:00 Ответить
если бы это были т.н. "матери" запазленных орков, то они на полученные миллионы так бы вырядились на встречу!!!!! ну какая же парашная баба не любит быстро показать, что и она не хуже ряженной кабанихи )))
25.11.2022 16:04 Ответить
25.11.2022 16:00 Ответить
мокшанское быдло загнанное в стойло стоит там до последнего дня своей жизни...
25.11.2022 16:02 Ответить
******* даже здесь обоссался. Какое ничтожество.
25.11.2022 16:02 Ответить
Ну и на кого был рассчитан этот трэш? Хотя зная кацапскую биомассу они и не такое схавают. Сцарь повелел,что будет встретиться с ряжеными,значит так тому и быть. Дно.🤦
25.11.2022 16:03 Ответить
Все штучно в тій недоімперії, за винятком брехні та підлості. Розриває від того, що проблеми тупої російської біомаси доводиться вирішувати українцям.
25.11.2022 16:04 Ответить
путін - це клоун, вистави якого вже нікого не вражають. ЗСУ наближвють його останній виступ! Слава Україні!
25.11.2022 16:07 Ответить
Путлер ні з ким не зустрічається і сидить в бункері а це все вистава для того щоб народ в подальшому вірив у його перемогу
25.11.2022 16:14 Ответить
"- как прошла встреча?
- на позитиве!! на позитиве!. два сыны было, две лады ожидаю!" (С) ))))
т.н. матери лично поблагодарили *****, за любезно предоставленную им возможность так быстро стать миллионершами ))
25.11.2022 16:15 Ответить
Отут визначення "членкіня" саме те, доречно.
25.11.2022 16:24 Ответить
Та и путин - не путин вовсе. Загримированный Безруков. Чертовски талантлив.
25.11.2022 16:41 Ответить
дешевеньке кіно-сміття з нікчемними акторами....
25.11.2022 16:41 Ответить
надіюсь вони кричали за родіну, за путіні
25.11.2022 16:42 Ответить
Увесь світ сміється з цього бункерного придурка, але рашисти це лайно ковтнуть, та й ще попросять, така вже це країна.
25.11.2022 16:47 Ответить
Ретушуйте вже рило свинособачого ватажка.На цю паскуду навіть без звуку дивитися гидотно!!!
25.11.2022 17:28 Ответить
у всех под поранджами погоны и на лифчиках рации..
25.11.2022 18:26 Ответить
на кацапстане все фейковое только трупы настоящие.
25.11.2022 18:45 Ответить
А тут можна прочитати про що вони балакали, дослівно.https://www.kasparov.ru/material.php?id=637E4BE942E47
25.11.2022 18:53 Ответить


Некоторые люди, по словам президента РФ, живут или не живут - непонятно, а уходят из жизни «от водки или еще от чего-то».

«Жили или не жили, незаметно. А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он из жизни не зря ушел», - сказал Путин, обращаясь к одной из матерей https://charter97.org/ru/news/2022/11/25/525720/
25.11.2022 20:56 Ответить
ПЛЕШИВЫЙ КУСОК ГОВНА
26.11.2022 01:47 Ответить
 
 