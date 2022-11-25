Путин показал, как встречается с матерями солдат. На самом деле это были подставные лица. ФОТО

Российские провластные СМИ показали встречу диктатора РФ Владимира Путина с якобы матерями убивающих украинцев военнослужащих. Но выяснилось, что на самом деле он говорил с чиновницами и провластными активистками.

Вывести Путина на чистую воду удалось благодаря независимым журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Можем объяснить".

Под видом матери солдата о проблемах военных Путину рассказывала московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева - она замдиректора ГБУ Центр досуга и спорта "Юность" и член Отраднинского совета депутатов. Как сказано на ее странице, ее специалитет — "оказание социальной помощи льготным категориям граждан".

Еще одна собеседница президента — руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. Возглавляет заодно и Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области. В 2016-м попала в списки кандидатов ЕР в Госдуму (задекларировал 118-метровую квартиру), но не прошла.

Также идентифицирована Надежда Узунова, отвечающая в Усть-Абаканском "Боевом братстве" за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. "Надежда Узунова сильно переживала из-за того, что не может перечислить всех представителей бизнес-сообщества, отозвавшихся на беду", - сообщало местное медиа.

Сбором гуманитарки для мобилизованных занимается и член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, которую заметили журналисты на встрече.

Поговорить с президентом о бедах матерей приехала и чиновница из Тывы – начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

По левую руку от Путина сидела самая творческая из мам, режиссер Олеся Шигина — она снимает православное патриотическое кино. Например, фильм "Путь" о поездке из Москвы на остров Русский двух подруг. По дороге они заезжают в монастыри, останавливаются в семьях и расспрашивают, чем живет Россия.

Справа от Путина, в черном платке, сидела Жарадат Агуева, представительница чеченской "аристократии". Её сыновья — высокопоставленные силовики, командир батальона "Запад-Ахмат" Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Оба воюют в Украине. Глава Чечни неоднократно называл Рустама Агуева "братом". О "подвигах" Исмаила Агуева Кадыров регулярно рассказывал в своем телеграм-канале.