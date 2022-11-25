С октября российские ракеты убили в Украине по меньшей мере 77 человек, - ООН

В результате российских ударов по гражданской инфраструктуре в Украине с октября погибли по меньшей мере 77 мирных жителей.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, из-за ракетных ударов миллионы людей в Украине оказались в тяжелых условиях.

Также смотрите: В Киеве задержан российский агент, прибывший из Крыма готовить диверсии, - СБУ. ФОТО

"Из-за этих ударов миллионы людей оказались в тяжелой ситуации и ужасных условиях. В общем, все это поднимает серьезные проблемы в рамках международного гуманитарного права, которое требует (доказательств) конкретного и непосредственного военного значения каждого атакуемого объекта", - сказал Тюрк.