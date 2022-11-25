РУС
С октября российские ракеты убили в Украине по меньшей мере 77 человек, - ООН

В результате российских ударов по гражданской инфраструктуре в Украине с октября погибли по меньшей мере 77 мирных жителей.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, из-за ракетных ударов миллионы людей в Украине оказались в тяжелых условиях.

"Из-за этих ударов миллионы людей оказались в тяжелой ситуации и ужасных условиях. В общем, все это поднимает серьезные проблемы в рамках международного гуманитарного права, которое требует (доказательств) конкретного и непосредственного военного значения каждого атакуемого объекта", - сказал Тюрк.

напишите это в сенат США, чтобы признать мокшандию спонсором тероризма
25.11.2022 16:41 Ответить
та канешно только в запоре человек 70 за полторы недели в октябре--фйек эта цифра- умножай на10
25.11.2022 18:02 Ответить
77?

>То м оже у нас не війна?
Просто поїз зійшов чи літак впав
25.11.2022 19:15 Ответить
 
 