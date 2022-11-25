Удерживал связанную женщину без воды и пищи: на Черниговщине российского военного приговорили к 10 годам тюрьмы

На Черниговщине военнослужащий РФ приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При публичном обвинении прокуроров Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области к 10 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который во время оккупации армией государства-агрессора села Старый Быков жестоко обращался с его жителями.

Прокурор в суде доказал, что он отбирал у местных жителей мобильные телефоны и сбережения. Также, угрожая расстрелом, военный РФ потребовал данные о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Не получив необходимые сведения, осужденный удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение 2 дней в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.

Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) в порядке специального судебного разбирательства", - говорится в сообщении.