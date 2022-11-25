РУС
Удерживал связанную женщину без воды и пищи: на Черниговщине российского военного приговорили к 10 годам тюрьмы

На Черниговщине военнослужащий РФ приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При публичном обвинении прокуроров Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области к 10 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который во время оккупации армией государства-агрессора села Старый Быков жестоко обращался с его жителями.

Прокурор в суде доказал, что он отбирал у местных жителей мобильные телефоны и сбережения. Также, угрожая расстрелом, военный РФ потребовал данные о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Не получив необходимые сведения, осужденный удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение 2 дней в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.

Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) в порядке специального судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

армия РФ (20627) суд (25238) Черниговщина (1486) военные преступления (1510)
Його повинні були знищити ще ЗСУ навіщо суд і щоб Україна цю нечисть утримувала у в'язниці
25.11.2022 16:43 Ответить
спочатку десять років потримати у карцері, видаючи 100 грам води і ломоть хліба раз на три дні, шоб не здох. А після того - як скажете.
25.11.2022 17:05 Ответить
Всього 10 років? Там суддею матінка Тереза?
25.11.2022 16:52 Ответить
Це що за цирк, де наразі знаходиться звинувачений? Якщо він хе зна де, то чого не судять президента лаптєрейха?
25.11.2022 16:58 Ответить
Поміняють на когось з наших...Ну вже якщо про нього всі знають.А взагалі з полоненими потрібно працювати,виявляти серед них садистів,україноненависників тощо Самі ж вони про себе і "таваріщєй па аружію" розкажуть усе.І от з тими вже треба поводитись по особливому,вони не підлягають обміну,про них ніхто не повинен знати...лишень слухи і чутки,такі легенькі чутки від яких холодіє душа...
25.11.2022 17:02 Ответить
Заочно засудили? Заочно доправили в табір? Термін відбування покарання розпочався, теж заочно? Пхе, на таку новину.
25.11.2022 17:16 Ответить
Прослідкувати за дотриманням його прав,попросити Емнесті Інтернешнл проінспектувати умови утримання і під веселий піз***дьож наталок мосійчук та анн маляр про те що ми визволяємо "наших героїв" віддати Рашці!Саме так і було задумано,коли наших героїв здавали в полон в Маріуполі тощо...
25.11.2022 19:05 Ответить
А го за падла его " судила? Аж 10 лет?
25.11.2022 20:22 Ответить
 
 