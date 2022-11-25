РФ с 2014 года надеялась, что Донбасс "вернется в состав Украины", но не чувствовала настроения людей, - Путин

Российский диктатор Путин заявил, что Россия надеялась договориться о том, что Донбасс вернется в состав Украины еще с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

По его словам, "воссоединение России с Донбассом" должно было произойти раньше.

"Может быть, и не было бы тогда столько жертв", - добавил он.

"РФ с 2014 года искренне надеялась договориться, что Донбасс вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей", - сказал кремлевский диктатор.

