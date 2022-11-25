РУС
39 152 153

РФ с 2014 года надеялась, что Донбасс "вернется в состав Украины", но не чувствовала настроения людей, - Путин

путін

Российский диктатор Путин заявил, что Россия надеялась договориться о том, что Донбасс вернется в состав Украины еще с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

По его словам, "воссоединение России с Донбассом" должно было произойти раньше.

"Может быть, и не было бы тогда столько жертв", - добавил он.

"РФ с 2014 года искренне надеялась договориться, что Донбасс вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей", - сказал кремлевский диктатор.

путин владимир (32222) Донбасс (26966)
Топ комментарии
+48
Ах ти ж ******* окурок, ах ти ж ****** моль, ах ти ж бронепідар торпедований, щоб ти здох ****!!!
25.11.2022 17:10 Ответить
+41
25.11.2022 17:14 Ответить
+38
У мене одного таке враження, шо ця істота живе в якісь паралельній реальності?
25.11.2022 17:09 Ответить
смешно...
***** ощущает настроение людей )))
да если б ты падло ощущал настоящие настроения настоящих людей...думаю "лебединое озеро" отгремело бы еще лет 8-9 назад...
25.11.2022 17:47 Ответить
Опять какая-то хрень из палаты душевнобольного
25.11.2022 17:49 Ответить
Чого ви всі так нападаєте на благодійника земель славянських і батю городів руських? Росія безкрая - щедрий і справедливий Путін навіть хотів Кубань з Януковичем віддати з 2014 року. Ніхто ж не звернувся, всі були зайняті розпилом української землі і просто шапкокрадством. Так що прийшлось людині року 2022 самій звернути на себе увагу. За те, що не хочете приєднати Кубань до України й замість того займаєтесь непотребством вже 8 років - будете взимку сидіти без світла й без тепла.'
25.11.2022 17:51 Ответить
25.11.2022 17:51 Ответить
******* гнылая подшклнная,хуйло.
25.11.2022 17:53 Ответить
От жеж падлюка брехлива.
25.11.2022 17:54 Ответить
" Я НЕ ПРОЩУ " ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда ...
За то , что молча в стороне стояла ,
… Когда в мой край кацапская - орда
… На танках смело , нагло заезжала …
Я не прощу тебя , Россия , никогда …
За слезы матерей убитых горем …
-Ты ими проклята на многие года ,
… Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда
… За сыновей которых погубила ,
… За Крым , тобой отжатый без стыда
… За нелюдей , которых расплодила ...
Я не прощу тебя , Россия… , никогда …
За пот и кровь , за свежие могилы ,…
За то , что миру о войне врала , …
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда : …
За смерть детей , за смерть людей в Одессе , …
За боль , за пытки , за свои дела …
Предстанешь перед Господом в ответе …
Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ...
За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ...
За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда - ...
Донецк , Луганск , как выжженное поле , …
За смертный коридор , за море зла , …
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! …
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - …
Через года мой правнук тебе скажет ...
Все буде Україна!!!
25.11.2022 17:55 Ответить
я не прощу тебя россия НИКОГДА ++++++++++++++++++
26.11.2022 05:34 Ответить
Брешет как дышит.
25.11.2022 17:57 Ответить
Дід каже у нього "стояв"
25.11.2022 17:57 Ответить
Дед не может доказать чем он отличается от бабушки
25.11.2022 18:05 Ответить
Каароч, с пыней все ясно (в морозилке)... А вот двойники - тупой и еще тупее.
25.11.2022 18:00 Ответить
Одне слово-хуйло.
25.11.2022 18:00 Ответить
Давай Вальдемар, тріщи як космічні кораблі бороздять степи Бамбасу!
25.11.2022 18:06 Ответить
Шариков-превращение!
25.11.2022 18:08 Ответить
А він і не виходив..
25.11.2022 18:18 Ответить
прутень в своєму репертуарі
25.11.2022 18:27 Ответить
А я ж вам казав, тисячу разів, *****, он мало того що ******** , та він ще і дебіл
25.11.2022 18:29 Ответить
25.11.2022 18:34 Ответить
Абсолютно монопєнісуарно що верзе ця істота. Воно за все своє жалюгідне москальське життя жодного слова правди не сказало. Просто треба вбивати якомога більше москальні, щогодини, щодня, неспиняючись і невдовзі прийде час, коли цьому москальському виродку буде вже не до України ...
25.11.2022 18:49 Ответить
Настало врємя охуітєльних історій
25.11.2022 18:53 Ответить
за 8 лет не было протестов против оккупации.
25.11.2022 19:15 Ответить
Украi'нська земля залишиться Украi'нською. Хто не згоден - валiза, вокзал, расосья.
25.11.2022 19:20 Ответить
руцька курва
25.11.2022 19:25 Ответить
.

гнида, якiй подобається брехня пуйла

Люди, котрим це подобається

25.11.2022 20:03 Ответить
не вижу смысла приводить высказывания этого кремлевского питора в новостях. ***** никогда не говорит правду
25.11.2022 20:04 Ответить
Настанови старого бандерівця:
- Москаль завжди бреше.
- А якщо не бреше?
- Потикай його палкою. Імовірно, він здох.
25.11.2022 20:05 Ответить
що там казати, Україна йому в горлі застрягне.
25.11.2022 20:12 Ответить
Хай як гарпун!
25.11.2022 23:09 Ответить
Мир всё больше напоминает сцену из Собачьего сердца. Когда полоумный Шариков играет на балалайке, а просвещенное общество его внимательно и на полном серьёзе слушает...

Только в нашем случае Шарикова два..
25.11.2022 20:28 Ответить
а второй шариков интересно какого цвета будет .....
26.11.2022 05:30 Ответить
Хм...до чого б це?
25.11.2022 20:44 Ответить
Шо-шо... гОТОВИТ КАЦАПОВ ПОЗИТИВНО ВОСПРИНЯТЬ весть о выводе лаптей из Украины. Последует продолжение блеяний, мол так как не ощущался настрой людей на Донбассе, мы, пыня, гахнул по украинской инфраструктуре, типо, теперь никто на каазлабад на нападет... Об репарациях он не успеет сказать, бо кремлядь пыню грохнет.
25.11.2022 21:00 Ответить
Бреше падло.
25.11.2022 21:22 Ответить
Ага поверне, взагалі Росія не звертає на думку народу, Особливо Путін
25.11.2022 21:44 Ответить
Что с твоим е*лом, х*ло?
25.11.2022 21:56 Ответить
Ystal ot prigogiHa !!!
25.11.2022 23:48 Ответить
Якщо донбас проти, хай пересову€ться до параши й звiльню€ нашу територiю.
25.11.2022 23:37 Ответить
Судя по риторике кремлёвских пропагандистов они действительно не понимали украинцев .
25.11.2022 23:46 Ответить
mymija koH4eHaj !!!
25.11.2022 23:47 Ответить
A esli 4estHo to peremelit mir moskalej !!!
25.11.2022 23:49 Ответить
Так щиро сподівалися що аж війну розпочали
25.11.2022 23:50 Ответить
Маньяка повесить военного преступника.На фиг кому его рассуждения.
26.11.2022 00:01 Ответить
Блекаут це щось із ребусаротшильдів
26.11.2022 00:14 Ответить
То Україна має погодитись забрати Донбас назад.
26.11.2022 00:16 Ответить
здохни мразь проклята
26.11.2022 01:04 Ответить
так надеялся ***** . так надеялся вернуть даунбас Украине что приказал госдуре ..присоединить .. четыре области Украины к ************ --- шо то с мозгами не дружит ***** в.в. а те кто еще дружит с мозгами сцарю перечить засцали . а то **** и ..новичек.. в труселя подсыпят
26.11.2022 05:28 Ответить
Мразь конченая . Чувствуешь сейчас как обосрался с спец операцией ?
26.11.2022 07:33 Ответить
Щось ***** зовсім погано виглядає. І це чудово!
26.11.2022 09:14 Ответить
Врет. Он надеялся что Украина вернется в состав Донбасса
26.11.2022 09:15 Ответить
Ахахах!..Так наср..ти на голову донбаським новососам- це треба вміти.)))
26.11.2022 12:30 Ответить
