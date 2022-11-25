РУС
2 709 18

В Украине не осталось ТЭС и ГЭС, которые не обстреляла бы Россия, - Шмыгаль

обстріл

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ТЭС и ГЭС, которые не обстреляла бы Россия.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"23 ноября произошел седьмой массированный удар врага по энергетической инфраструктуре. Сегодня в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая бы не была обстреляна врагом. А самая большая в Европе атомная электростанция остается оккупированной", – сказал Шмыгаль.

Вследствие последнего ракетного удара в энергосистеме произошла тяжелая системная авария, после которой в Украине остается значительный дефицит мощности.

Читайте также: Удары РФ по энергоинфраструктуре равнозначны применению оружия массового поражения, - Зеленский

Поэтому энергетики вынуждены принудительно ограничивать потребление на всей территории Украины – примерно на 200 000 до 400 000 потребителей в каждой области.

"Ни одна страна мира не имеет такого опыта – выводить систему в работу после семи ракетных ударов", – добавил Шмыаль.

Топ комментарии
+8
Зебилы,надо было не дороги строить для кацапских танков,а ракеты для ЗСУ. И этого бы не было. Любители майских шашлыков ***** квартальные.
25.11.2022 17:52 Ответить
25.11.2022 17:52 Ответить
+7
а його туди поставили, щоб воно це коментувало, чи як? Що воно зробило, бамагу хоч якусь прийняли щоб цього не трапилось?
25.11.2022 17:41 Ответить
25.11.2022 17:41 Ответить
+6
Так повертайте ГРЕС і ТЕС у державну власність разом з енергорозподільчим та енергопостачальним устаткуванням і відновлюйте їх працездатність.
Чого ви чекаєте, копняка в дупу?
25.11.2022 17:42 Ответить
25.11.2022 17:42 Ответить
25.11.2022 17:41 Ответить
25.11.2022 17:42 Ответить
А им похер. У них давно куплены билеты в страны, где есть всё. Свет, вода, газ и тепло круглый год, и денег до хера. Поэтому всё, что они могут, так это осведломлять народ о проблемах, перекладывая их со своих конченых мощных плечей на хрупкие плечи обнищалого народа. Суки.
25.11.2022 17:51 Ответить
25.11.2022 17:51 Ответить
Ну да, у них все хорошо, и в тепле и на хорошо покушать есть, и бабосы на теплые бунгало в теплых странах...
Поэтому выбирать нужно в президенты своего претендента с проверенной репутацией, а не жыдовскую тварь, торгующую налево и направо всем до чего рученки дотягиваются.
25.11.2022 18:01 Ответить
25.11.2022 18:01 Ответить
Коли ми скажемо те саме про країну нуль?
25.11.2022 17:48 Ответить
25.11.2022 17:48 Ответить
А скільки в рашці залишилось необстріляних ТЕС, ГЕС хоча б на території Боярської, Бєлгородської, Ростовської і іже с німі губерній, ілі єта другоє, ась мразь зеленодупа Вибрали на свою голову сцикливого клоуняру 73 % дебілів, - тепер хавайте та іранськими дронами зажерайте, дивіться тільки в темряві виделками очі одне одному не повибирайте, - тьфу на вас 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
25.11.2022 17:51 Ответить
25.11.2022 17:51 Ответить
А ми будемо їсти ложками)) Було б тільки що їсти. Й кому.
25.11.2022 17:53 Ответить
25.11.2022 17:53 Ответить
поэтому россию признали страной спонсором тероризма, нам нельзя обстреливать росийскую энергосистему, мы ж не терористы
25.11.2022 17:54 Ответить
25.11.2022 17:54 Ответить
а трубу відрізати можна?
25.11.2022 17:56 Ответить
25.11.2022 17:56 Ответить
это надо сначала спросить у стран ЕС которые нам вооружение предоставляют, или ты их хочеш оставить без газа?
25.11.2022 17:59 Ответить
25.11.2022 17:59 Ответить
Зебилы,надо было не дороги строить для кацапских танков,а ракеты для ЗСУ. И этого бы не было. Любители майских шашлыков ***** квартальные.
25.11.2022 17:52 Ответить
25.11.2022 17:52 Ответить
Да, это очень плохо, но в связи с этим у меня возникает вопрос к этому лакею ахметова, - а вот то, Дорожно-Асфальтный комплекс ПВО, который и ты создавал с 2019 года, он, что, не защищает инфраструктуру? нет? А почему?
25.11.2022 17:53 Ответить
25.11.2022 17:53 Ответить
25.11.2022 17:57 Ответить
25.11.2022 17:57 Ответить
А хіба може лишитись не поламаним або не обісраним хоч щось, до чого дотяглась расєя своїми паскудними криворучками?
25.11.2022 18:24 Ответить
25.11.2022 18:24 Ответить
Хоть бы бы асфальтиком бы прикрыли
25.11.2022 18:25 Ответить
25.11.2022 18:25 Ответить
Нарешті Шмигаль хоч щось знає
25.11.2022 21:41 Ответить
25.11.2022 21:41 Ответить
Немаю змоги писати багато, ось притомне відео є кому цікаво дивіться та думайте: https://www.youtube.com/watch?v=Pc1CJn8GXCY
25.11.2022 09:36 Ответить
26.11.2022 09:36 Ответить
Зате залишилися такі, як ви.
05.03.2023 22:03 Ответить
05.03.2023 22:03 Ответить
 
 