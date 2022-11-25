В Украине не осталось ТЭС и ГЭС, которые не обстреляла бы Россия, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ТЭС и ГЭС, которые не обстреляла бы Россия.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"23 ноября произошел седьмой массированный удар врага по энергетической инфраструктуре. Сегодня в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая бы не была обстреляна врагом. А самая большая в Европе атомная электростанция остается оккупированной", – сказал Шмыгаль.

Вследствие последнего ракетного удара в энергосистеме произошла тяжелая системная авария, после которой в Украине остается значительный дефицит мощности.

Поэтому энергетики вынуждены принудительно ограничивать потребление на всей территории Украины – примерно на 200 000 до 400 000 потребителей в каждой области.

"Ни одна страна мира не имеет такого опыта – выводить систему в работу после семи ракетных ударов", – добавил Шмыаль.