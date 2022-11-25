Путин, несмотря на объявленное завершение мобилизации, приказал идентифицировать всех россиян, которые должны стать на воинский учет
Президент России Владимир Путин поручил создать ресурс с данными россиян, которые находятся или должны стать на военный учет, несмотря на ранее объявленное завершение "частичной" мобилизации в РФ.
Об этом пишет Медуза со ссылкой на указ Путина, передает Цензор.НЕТ.
На портале, как следует из указа, должны быть собраны данные обо всех россиянах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, кроме офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе. Путин поручил ФНС и Минобороны идентифицировать всех таких граждан.
До 30 декабря этого года Минобороны, Минцифры и руководство регионов обязаны преобразовать эти сведения в цифровую форму. Управлять базой будет Минобороны.
В то же время, для создания ресурса российские организации должны будут предоставить такие данные граждан, как номера телефонов, адреса электронных почт, состояние здоровья и фактическое местоприбывание. Согласно документу, такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.
В рамках "частичной" мобилизации в РФ на войну в Украину призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов и т.п. – все это объясняли, в частности, неактуальными сведениями в базах данных. Президент РФ заявил, что нужно организовать базу данных "по-современному".
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. При этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. У Путина заявили, что отдельный указ не нужен.
знову? тобто, він же тільки правду говорить..
Та кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще до 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Все що можуть робити - в кількості десятків на рік, а втрати - сотні. Зі зберігання 800 Т-62 зможуть відновити наче за 3 роки. Т-72 можуть 100-200 штук на рік робити. Втрати набагато більше, нічого не встигнуть. По арті стволи зношуються скоріше ніж нові системи виробляються.
Але за мобілізацію ви діло кажете, думаю будуть м'ясом закидати без кінця - чого-чого, а дурнів у касабії ще не на одній війні не бракувало.
Соловей - з 35:10 та 36:10- каже про завантаженність рашистських заводів ВПК (зокрема по виготовленню ракет) 24 години на добу в 4 зміни.
Вірити чи не вірити у це - справа кожного.
После этого месть Украине станет кровной.
Так что неккуй их жалеть.