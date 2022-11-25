Путин, несмотря на объявленное завершение мобилизации, приказал идентифицировать всех россиян, которые должны стать на воинский учет

Президент России Владимир Путин поручил создать ресурс с данными россиян, которые находятся или должны стать на военный учет, несмотря на ранее объявленное завершение "частичной" мобилизации в РФ.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на указ Путина, передает Цензор.НЕТ.

На портале, как следует из указа, должны быть собраны данные обо всех россиянах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, кроме офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе. Путин поручил ФНС и Минобороны идентифицировать всех таких граждан.

До 30 декабря этого года Минобороны, Минцифры и руководство регионов обязаны преобразовать эти сведения в цифровую форму. Управлять базой будет Минобороны.

В то же время, для создания ресурса российские организации должны будут предоставить такие данные граждан, как номера телефонов, адреса электронных почт, состояние здоровья и фактическое местоприбывание. Согласно документу, такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.

В рамках "частичной" мобилизации в РФ на войну в Украину призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов и т.п. – все это объясняли, в частности, неактуальными сведениями в базах данных. Президент РФ заявил, что нужно организовать базу данных "по-современному".

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. При этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. У Путина заявили, что отдельный указ не нужен.