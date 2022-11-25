РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9266 посетителей онлайн
Новости Война Мобилизация в РФ
5 839 17

Путин, несмотря на объявленное завершение мобилизации, приказал идентифицировать всех россиян, которые должны стать на воинский учет

путін

Президент России Владимир Путин поручил создать ресурс с данными россиян, которые находятся или должны стать на военный учет, несмотря на ранее объявленное завершение "частичной" мобилизации в РФ.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на указ Путина, передает Цензор.НЕТ.

На портале, как следует из указа, должны быть собраны данные обо всех россиянах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, кроме офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе. Путин поручил ФНС и Минобороны идентифицировать всех таких граждан.

До 30 декабря этого года Минобороны, Минцифры и руководство регионов обязаны преобразовать эти сведения в цифровую форму. Управлять базой будет Минобороны.

Читайте также: В России в ближайшее время возможна новая волна мобилизации, - Генштаб ВСУ

В то же время, для создания ресурса российские организации должны будут предоставить такие данные граждан, как номера телефонов, адреса электронных почт, состояние здоровья и фактическое местоприбывание. Согласно документу, такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.

В рамках "частичной" мобилизации в РФ на войну в Украину призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов и т.п. – все это объясняли, в частности, неактуальными сведениями в базах данных. Президент РФ заявил, что нужно организовать базу данных "по-современному".

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. При этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. У Путина заявили, что отдельный указ не нужен.

Автор: 

путин владимир (32222) россия (97311) мобилизация (2907)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
25.11.2022 18:31 Ответить
+10
показать весь комментарий
25.11.2022 18:33 Ответить
+6
Немає жалю до москалів. Пастух перераховує овець перед тим, як прирізати. Ну і правильно. Вони ж все одностайно за цього пастуха. Нехай хоч усіх переріже.
показать весь комментарий
25.11.2022 18:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.11.2022 18:31 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2022 18:33 Ответить
💩🇷🇺🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
25.11.2022 20:17 Ответить
чудовий Тойфель?
показать весь комментарий
25.11.2022 20:40 Ответить
Немає жалю до москалів. Пастух перераховує овець перед тим, як прирізати. Ну і правильно. Вони ж все одностайно за цього пастуха. Нехай хоч усіх переріже.
показать весь комментарий
25.11.2022 18:34 Ответить
кожного від поцілує перед відправкою ... обніме і скаже-веліка расея-а отступать некуда.. хватай унітаз
показать весь комментарий
25.11.2022 18:36 Ответить
що, пуйло збрехало москалям? знову? тобто, він же тільки правду говорить..
показать весь комментарий
25.11.2022 18:38 Ответить
Удачная фотка. на Андрея Романовича становится похожим сильно.
показать весь комментарий
25.11.2022 18:39 Ответить
Маю надiю що й закiнчить нинiшнiй упирь аналогiчно...
показать весь комментарий
25.11.2022 19:39 Ответить
Кажуть, що у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********.
Та кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще до 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
показать весь комментарий
25.11.2022 19:00 Ответить
Ніщо там не працює в 3 зміни. В 4, то ви самі придумали, бо як зміна зазвичай 8 годин. І в сутки більше 3-х змін в не буває. Нема верстатів з ЧПУ, нема кваліфікованих працівників, нема необхідної кількості тех. ліній. Багато яких технологій втрачено.
Все що можуть робити - в кількості десятків на рік, а втрати - сотні. Зі зберігання 800 Т-62 зможуть відновити наче за 3 роки. Т-72 можуть 100-200 штук на рік робити. Втрати набагато більше, нічого не встигнуть. По арті стволи зношуються скоріше ніж нові системи виробляються.

Але за мобілізацію ви діло кажете, думаю будуть м'ясом закидати без кінця - чого-чого, а дурнів у касабії ще не на одній війні не бракувало.
показать весь комментарий
25.11.2022 19:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LG9igcVkVOI
Соловей - з 35:10 та 36:10- каже про завантаженність рашистських заводів ВПК (зокрема по виготовленню ракет) 24 години на добу в 4 зміни.
Вірити чи не вірити у це - справа кожного.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:24 Ответить
у нас то точно ничего нет, а у Хйла бабла было (и осталось) в принципе пока еще дохрена, да и возможностей подготовиться - тоже, так что все там есть. мозгов нет, ну и морали\культуры.
показать весь комментарий
25.11.2022 23:29 Ответить
Якщо зміна 6 годин, тоді 4 зміни. Таке було в шахтах лугандонії.
показать весь комментарий
26.11.2022 07:08 Ответить
та хоть 5 млн, видел их чмобиков? как бомжи, бронижилетов нет, одна простреляная каска на троих. Самые боеспособные части уже закобзонены, а те чмобики то ...
показать весь комментарий
25.11.2022 20:52 Ответить
Путин хочет принести похоронку в каждую московитскую семью.
После этого месть Украине станет кровной.
Так что неккуй их жалеть.
показать весь комментарий
25.11.2022 21:34 Ответить
Мразь опущенная моль
показать весь комментарий
25.11.2022 23:15 Ответить
 
 