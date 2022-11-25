Войска РФ нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе, на Бахмутском и Авдеевском направлениях ведут наступательные действия, - Генштаб ВСУ

На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет активную оборону.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 25.11.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются двести семьдесят пятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области, совершили 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий.

На Слобожанском направлении враг нанес огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечье, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковская область.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону на захваченных ранее рубежах, производит обстрелы из танков и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активную оборону. Совершил обстрелы с танков и разнокалиберной артиллерии позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелов по районам населенных пунктов Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское Херсонской области и города Херсон.

Противник продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в ​​район ведения боевых действий на территории Украины. В частности, в населенном пункте Деревная Брестской области Республики Беларусь 22 ноября в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения.

В населенном пункте Чаплинка Херсонской области захватчики ищут родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур. Кроме того, идет поиск покинутых жилых домов для расквартирования личного состава подразделений российских оккупационных войск.

Противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, отдельные работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускаются к рабочим местам.

В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

Поддерживаем Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сведении Генштаба.