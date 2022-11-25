Евросоюз ускорит поставки Украине генераторов и трансформаторов, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразила солидарность с народом Украины, страдающим от варварских атак российских захватчиков на объекты гражданской инфраструктуры и на мирное население, и заявила об интенсификации помощи ЕС для Украины.

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской Комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я выразила президенту Зеленскому полную солидарность ЕС с Украиной, когда она страдает от рук Путина, от умышленных и варварских бомбардировок гражданской инфраструктуры страны. Я решительно осуждаю эти атаки. Россия должна понести ответственность за то, что является военным преступлением", – заявила президент Европейской Комиссии.

Она отметила, что ЕС интенсифицировал усилия и взаимодействие с партнерами по оказанию Украине чрезвычайной помощи, в которой нуждается страна для восстановления и продолжения поставок энергии и тепла для гражданского населения. Через каналы Координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Еврокомиссия готовит скорейшую поставку в Украину уже поступивших от стран-членов средств, а также из собственных резервов Еврокомиссии в рамках программы чрезвычайного реагирования rescEU.

Это оборудование включает, в частности, 200 трансформаторов среднего размера и крупных автотрансформаторов от Литвы, автотрансформаторы среднего размера от Латвии, 40 тяжелых генераторных установок из резервов rescEU, дислоцируемых на территории Румынии, каждая из них может предоставлять бесперебойное питание, например, для больших или среднего размера больниц.

Также Еврокомиссия разрабатывает создание нового энергетического хаба в рамках rescEU в Польше, что позволит оказывать Украине более скоординированную помощь от третьих стран, в частности, от партнеров ЕС по G7.

"Мы также вошли в контакт с соответствующими компаниями в разных странах с запросом о поставках жизненно необходимого высоковольтного оборудования, включая дополнительные автотрансформаторы, и проводим координацию с партнерами по их быстрой транспортировке в Украину", – заявила фон дер Ляйен.