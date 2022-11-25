"Вторая трансформаторная армия" - это теперь официально о России, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал армию Российской Федерации "второй трансформаторной" за удары по объектам украинской энергетики и заверил, что Украина справится с этими вызовами.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!" - заверил Данилов.
