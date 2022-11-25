РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9266 посетителей онлайн
Новости Война
9 924 28

"Вторая трансформаторная армия" - это теперь официально о России, - Данилов

обстріл

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал армию Российской Федерации "второй трансформаторной" за удары по объектам украинской энергетики и заверил, что Украина справится с этими вызовами.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!" - заверил Данилов.

Читайте также: Удары по энергетике – знак отчаяния, Украине нужно продолжать вытеснять россиян, - Уоллес

Автор: 

армия РФ (20627) Данилов Алексей (1066)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
25.11.2022 20:26 Ответить
+17
Путя теперь будет Верховным трансформатором.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:26 Ответить
+9
хорошо сказал, без пафоса, этих идиотов должно цеплять
показать весь комментарий
25.11.2022 20:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путя теперь будет Верховным трансформатором.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:26 Ответить
Діди ваївалі зі злими електрофорними машинами, а прадіди - с шовковими трусами та *********** паличками?

Дєді тралівалі, *****...
показать весь комментарий
25.11.2022 20:26 Ответить
Я здогадавсь: українська енергетика ображає скрєпні рузьге кєросіновиє лампи, а перш за все - святу лучінушку!
показать весь комментарий
25.11.2022 20:31 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2022 20:26 Ответить
вот тут тоже можно поржать ........

https://youtu.be/2STsMvsyU5Q
показать весь комментарий
25.11.2022 23:29 Ответить
хорошо сказал, без пафоса, этих идиотов должно цеплять
показать весь комментарий
25.11.2022 20:28 Ответить
Скорее новый род войск. Противотрансформаторная стратегическая авиация, и флот.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:38 Ответить
Плохо что они легко очень могут вас лишить энергии даже в Львове а вы ничего им совсем не можете сделать кроме как на границе нужно вам дальнее оружие самим делать ниуто не даст его.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:39 Ответить
Придется ложные трансформаторные подстанции строить. Может даже надувные.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:42 Ответить
Тоже правильно может работать это.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:43 Ответить
Все б так....так коригувальники **** вони такі
показать весь комментарий
25.11.2022 21:22 Ответить
Пусте. Коригувальників виколупуємо і ретельно розтираємо підошвою.
показать весь комментарий
25.11.2022 21:30 Ответить
Не будете допомагати Україні то ***** і в Болгарії знайде ущімльонних кацапів
показать весь комментарий
25.11.2022 21:00 Ответить
Мы помогаем но возможности не такие как у Германии или США.
показать весь комментарий
25.11.2022 21:40 Ответить
А трансформаторная армия, это наши энергетики.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:40 Ответить
https://ibb.co/sCX35Q4
показать весь комментарий
25.11.2022 20:41 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2022 20:44 Ответить
них ракет багато ще, літаків багато, у нас поки ще протиракет мало. Вирішити проблему оперативно може тільки знащення носіїв крилатих ракет в місцях їх базування за допомогою наших крилатих ракет. Іншого рішення цієї проблеми поки немає. Якщо по всьому периметру буде ппо, то звісно пролітатиме тільки декілька відсотків ракет, але для того щоб закрити весь периметр ппо, ще довго працювати з парнтерами потрібно.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:48 Ответить
Таку територію повністю не закриєш. Потрібно закривати в енергетичну структуру, але тоді буде прилітати по будинка
показать весь комментарий
25.11.2022 20:55 Ответить
Метко подмечено
показать весь комментарий
25.11.2022 21:11 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1596144807604236293 5 ч

За два дні прослуховування Єдиного Марафону по радіо жодного разу не почув прізвище Залужного. А от прізвища Єрмака, Зеленського (саме в такій послідовності за кількістю згадувань), Тимошенка (Кирила) і Подоляка - постійно.

От хто в нас кує перемогу.
показать весь комментарий
25.11.2022 21:33 Ответить
Дякую за інфу, бо я цю шоблу з дифірамбами наполеончику давно не дивлюсь
показать весь комментарий
26.11.2022 17:12 Ответить
Вова ******* обещал раньше терминаторов наделать для армии своей, сейчас на трансформаторную модель перешел? ))
показать весь комментарий
25.11.2022 21:52 Ответить
Даунылов дебіліще. Хто тоді перша трансфрматорна?
показать весь комментарий
25.11.2022 22:16 Ответить
Треба робити 100км буферну мертву зону вглиб мокшанських болот.

Випалену землю
показать весь комментарий
25.11.2022 22:59 Ответить
краще до Волги, із-за якої вони і вилізли
показать весь комментарий
26.11.2022 17:15 Ответить
Почему вторая? Первая Трансформаторная во главе с вяликим православным воином Короедычем!
показать весь комментарий
27.11.2022 14:13 Ответить
берем русских пленных садим на подстанциях включаем камеры и пускай их матери наблюдаю прилеты
показать весь комментарий
12.02.2023 18:23 Ответить
 
 