"Вторая трансформаторная армия" - это теперь официально о России, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал армию Российской Федерации "второй трансформаторной" за удары по объектам украинской энергетики и заверил, что Украина справится с этими вызовами.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!" - заверил Данилов.

