РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9266 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
1 308 4

Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, что просят, - президент Литвы Науседа

науседа,гітанас

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного.

Об этом он сказал после встречи со своими коллегами Анджеем Дудой (Польша), Эгилсом Левитсом (Латвия) и Клаусом Йоханнисом (Румыния) в литовском городе Каунас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы должны расширить нашу поддержку Украины системами ПВО, вооружением, военной техникой, зимним снаряжением – всем, о чем просят украинцы", – заявил Науседа.

Читайте также: НАТО должно обращать больше внимания на "фактор Беларуси" в войне РФ против Украины, - президент Литвы Науседа

Он также подчеркнул, что Европа должна продолжать вводить санкции против РФ: "У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны".

Главы четырех стран ЕС встречались для обсуждения вопросов безопасности и обороны, укрепления восточного фланга НАТО.

Автор: 

помощь (8120) Науседа Гитанас (300)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна показала хто друг, а хто просто так. Прибалти натерпілися від Росії.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:56 Ответить
Слава Литві та її громадянам, бережи боже наших друзів та знищуй ворогів, -- Дай боже!!! Дай боже!!! Дай Боже!!
показать весь комментарий
25.11.2022 21:36 Ответить
Deepest respect to President Nauseda. You have the biggest balls of them all.
показать весь комментарий
25.11.2022 22:27 Ответить
ну от чому так????їх млятьмать
прибалти, поляки все бачать бо все під носом
кричать в чотири глотки
дайте, дайте, дайте, дайте, все що просять
а у відповідь???
подумаємо, порадимося, вони не навчені, і ще купа всякої муйні.
хто, вау трястя не навчений
ніхто в світі не накуярив джевеліном 93 із 100. НІХТО крім наших хлопців
від хаймарса орки обісрались...
німці стріляли????
ні, млять, НАШІ хлопці
якого екуя ще треба???
мабудь через порушення інструкції для використання джевелін
наші куярили з них гелікоптери, а в інструкції цього нема.....
а виробник в ахуі
бо сам не знав що так можна
показать весь комментарий
25.11.2022 22:56 Ответить
 
 