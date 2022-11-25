Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, что просят, - президент Литвы Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного.
Об этом он сказал после встречи со своими коллегами Анджеем Дудой (Польша), Эгилсом Левитсом (Латвия) и Клаусом Йоханнисом (Румыния) в литовском городе Каунас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы должны расширить нашу поддержку Украины системами ПВО, вооружением, военной техникой, зимним снаряжением – всем, о чем просят украинцы", – заявил Науседа.
Он также подчеркнул, что Европа должна продолжать вводить санкции против РФ: "У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны".
Главы четырех стран ЕС встречались для обсуждения вопросов безопасности и обороны, укрепления восточного фланга НАТО.
прибалти, поляки все бачать бо все під носом
кричать в чотири глотки
дайте, дайте, дайте, дайте, все що просять
а у відповідь???
подумаємо, порадимося, вони не навчені, і ще купа всякої муйні.
хто, вау трястя не навчений
ніхто в світі не накуярив джевеліном 93 із 100. НІХТО крім наших хлопців
від хаймарса орки обісрались...
німці стріляли????
ні, млять, НАШІ хлопці
якого екуя ще треба???
мабудь через порушення інструкції для використання джевелін
наші куярили з них гелікоптери, а в інструкції цього нема.....
а виробник в ахуі
бо сам не знав що так можна