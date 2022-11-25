Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, что просят, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного.

Об этом он сказал после встречи со своими коллегами Анджеем Дудой (Польша), Эгилсом Левитсом (Латвия) и Клаусом Йоханнисом (Румыния) в литовском городе Каунас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы должны расширить нашу поддержку Украины системами ПВО, вооружением, военной техникой, зимним снаряжением – всем, о чем просят украинцы", – заявил Науседа.

Он также подчеркнул, что Европа должна продолжать вводить санкции против РФ: "У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны".

Главы четырех стран ЕС встречались для обсуждения вопросов безопасности и обороны, укрепления восточного фланга НАТО.