На Запорожье взорвали российский склад боеприпасов: взрывы раздавались несколько часов, - мэр Мелитополя Федоров
В селе Михайловка Запорожской области взорвали вражеский склад боеприпасов.
Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня утром был взорван вражеский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области. Вражеское вооружение детонировало в течение нескольких часов", - сказал он.
После этого оккупанты начали обыскивать каждый дом, забирали массово людей в плен.
"Не только тех, у кого украинская символика, но даже за зеленую одежду. Они считали, что это милитари и военная одежда", - добавил Федоров.
🐑 🌲🌲🌲🐖
вже спати буде краще
вкладатимусь з позитивом
з надією що коло складу ще й орків докуясь здохло