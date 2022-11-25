На Запорожье взорвали российский склад боеприпасов: взрывы раздавались несколько часов, - мэр Мелитополя Федоров

В селе Михайловка Запорожской области взорвали вражеский склад боеприпасов.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня утром был взорван вражеский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области. Вражеское вооружение детонировало в течение нескольких часов", - сказал он.

После этого оккупанты начали обыскивать каждый дом, забирали массово людей в плен.

"Не только тех, у кого украинская символика, но даже за зеленую одежду. Они считали, что это милитари и военная одежда", - добавил Федоров.