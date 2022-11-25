Воины 59-й бригады нуждаются в помощи в приобретении системы радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD R4" для борьбы с российскими дронами, - Бутусов
6 тысяч бойцов 59-й механизированной бригады и ее командир Герой Украины, Народный Герой полковник Вадим Сухаревский нуждаются в нашей помощи, в помощи граждан, чтобы приобрести для защиты воинов современную систему радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD R4" для борьбы с российскими дронами-корректировщиками артиллерийского огня и дронами-камикадзе.
Об этом сообщил на своей фейсбук-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Дроны являются ключевым звеном российских наземных операций, именно дроны являются главным элементом в системе поражения, и уничтожение дронов позволяет спасать жизнь наших воинов. Применять эту систему РЭБ будет известный украинский общественный деятель и политик, большинство из нас помнит его с Майдана, не могу разглашать его имя не по политическим причинам, а в целях безопасности. За один месяц подразделение РЭБ 59-й бригады уничтожило и захватило более 90 российских дронов, но сейчас воинов ждут новые жестокие бои.
Вадим Сухаревский, позывной Борсук, - это именно тот командир, который первым в Украине отдал приказ открыть огонь по российским оккупантам из спецотряда ФСБ полковника Гиркина под Славянском 13 апреля 2014-го. Это человек, по приказу которого был произведен первый выстрел по врагу во время войны за независимость, помочь которому большая честь.
Средства мы собираем вместе с фондом Oresta Brit, сейчас мы начинаем с 12 тыс. гривен на счету. Каждый, кто поможет, получит фотографию лучших бойцов бригады или, по желанию, фото комбрига, которые сделает один из самых известных военных фотографов Виктор Залевский. Для этого надо отписать Оресте или мне.
Не буду сейчас ничего говорить об оборонном планировании и почему такую ценную систему должны покупать мы, волонтеры.
Сейчас важны жизни 6000 украинцев, и эффективные системы РЭБ их действительно спасают, компетентные и мотивированные специалисты в бригаде есть, мы отдадим систему тем, кто сделает все возможное.
Коллективы Цензор.НЕТ и канала Бутусов Плюс перечислят на систему РЭБ для 59-й механизированной бригады 100 тысяч гривен.
Реквизиты фонда БОН:
Paypal:
IBAN: UA723052990000026003045027758
Или реквизиты на мой фонд:
USD
Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
UA103052990262056400929795346
Bank Account number: 5168745018743903
Currency: USD
Recepient Name: BUTUSOV JURIJ
Recepient Address: please message me
UAH
Бутусов Юрий Евгеньевич
IBAN
UA033052990262036400929794532
ЄДРПОУ 2792710677
по номеру карты Приватбанк 5168745018737095", - призвал Бутусов.
Весь світ піклується про українську армію та громадян, окрім пліснявих крадіїв.
от як би ці реб виробляла арахамія,
курували б навіть по 45 лямів,
ну, так як безпілотники,
а судячи по назві, ця РЕБ, наша
А гроші ми все одно зберемо. Бо Бутусов би просто так не запропонував ці гроші зібрати нам. Йому вірю.