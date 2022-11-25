РУС
Воины 59-й бригады нуждаются в помощи в приобретении системы радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD R4" для борьбы с российскими дронами, - Бутусов

буковель-ad

6 тысяч бойцов 59-й механизированной бригады и ее командир Герой Украины, Народный Герой полковник Вадим Сухаревский нуждаются в нашей помощи, в помощи граждан, чтобы приобрести для защиты воинов современную систему радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD R4" для борьбы с российскими дронами-корректировщиками артиллерийского огня и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил на своей фейсбук-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Дроны являются ключевым звеном российских наземных операций, именно дроны являются главным элементом в системе поражения, и уничтожение дронов позволяет спасать жизнь наших воинов. Применять эту систему РЭБ будет известный украинский общественный деятель и политик, большинство из нас помнит его с Майдана, не могу разглашать его имя не по политическим причинам, а в целях безопасности. За один месяц подразделение РЭБ 59-й бригады уничтожило и захватило более 90 российских дронов, но сейчас воинов ждут новые жестокие бои.

Вадим Сухаревский, позывной Борсук, - это именно тот командир, который первым в Украине отдал приказ открыть огонь по российским оккупантам из спецотряда ФСБ полковника Гиркина под Славянском 13 апреля 2014-го. Это человек, по приказу которого был произведен первый выстрел по врагу во время войны за независимость, помочь которому большая честь.

Средства мы собираем вместе с фондом Oresta Brit, сейчас  мы начинаем с 12 тыс. гривен на счету. Каждый, кто поможет, получит фотографию лучших бойцов бригады или, по желанию, фото комбрига, которые сделает один из самых известных военных фотографов Виктор Залевский. Для этого надо отписать Оресте или мне.

Не буду сейчас ничего говорить об оборонном планировании и почему такую ​​ценную систему должны покупать мы, волонтеры.

Сейчас важны жизни 6000 украинцев, и эффективные системы РЭБ их действительно спасают, компетентные и мотивированные специалисты в бригаде есть, мы отдадим систему тем, кто сделает все возможное.

Коллективы Цензор.НЕТ и канала Бутусов Плюс перечислят на систему РЭБ для 59-й механизированной бригады 100 тысяч гривен.

Реквизиты фонда БОН:

Воины 59-й бригады нуждаются в помощи в приобретении системы радиоэлектронной борьбы Буковель-AD R4 для борьбы с российскими дронами, - Бутусов 01Paypal:

[email protected]

Воины 59-й бригады нуждаются в помощи в приобретении системы радиоэлектронной борьбы Буковель-AD R4 для борьбы с российскими дронами, - Бутусов 01IBAN: UA723052990000026003045027758

Или реквизиты на мой фонд:

USD

Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

UA103052990262056400929795346

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUTUSOV JURIJ

Recepient Address: please message me

UAH

Бутусов Юрий Евгеньевич

IBAN

UA033052990262036400929794532

ЄДРПОУ 2792710677

по номеру карты Приватбанк 5168745018737095", - призвал Бутусов.

Воины 59-й бригады нуждаются в помощи в приобретении системы радиоэлектронной борьбы Буковель-AD R4 для борьбы с российскими дронами, - Бутусов 03

Автор: 

+20
Постараюсь зранку, хоч декілька гривень кинути, але, як же це бісить.
Весь світ піклується про українську армію та громадян, окрім пліснявих крадіїв.
25.11.2022 22:12 Ответить
25.11.2022 22:12 Ответить
+13
25.11.2022 22:45 Ответить
25.11.2022 22:45 Ответить
+12
Кидайте мовчки гроші, чи ви бачили кого навибирав мудрий нарід, що задаєте дурнуваті питання де і чому? Тама і тому, І повірте нарід наголосує ще не раз.... А нам своє робити.
25.11.2022 22:33 Ответить
25.11.2022 22:33 Ответить
Слава Україні! Героям Слава!
25.11.2022 21:47 Ответить
25.11.2022 21:47 Ответить
А куда идут миллиарды помощи ? На миллионные зарплаты ? Минобороны , правительство думают обеспечивать армию необходимым , а не только торговать гуманитаркой в супермаркетах и на OLX ?
25.11.2022 22:08 Ответить
25.11.2022 22:08 Ответить
на асфальт, бесполезные дроны от Арахамии по тройной цене и другие распильные проекты
25.11.2022 22:20 Ответить
25.11.2022 22:20 Ответить
Постараюсь зранку, хоч декілька гривень кинути, але, як же це бісить.
Весь світ піклується про українську армію та громадян, окрім пліснявих крадіїв.
25.11.2022 22:12 Ответить
25.11.2022 22:12 Ответить
Трохи сарказму. Пане Бутусов!. Так по Буковелях у нас всі специ з зекоманди: арачмонія верещучка марфа безумна коля катлєта подляк со таваріщі. Дайте запит і "новиє ліца расшибутща"....
25.11.2022 22:20 Ответить
25.11.2022 22:20 Ответить
Простите, а что там МО закупает для армии?
25.11.2022 22:22 Ответить
25.11.2022 22:22 Ответить
а *******!!!
от як би ці реб виробляла арахамія,
курували б навіть по 45 лямів,
ну, так як безпілотники,
а судячи по назві, ця РЕБ, наша
25.11.2022 22:39 Ответить
25.11.2022 22:39 Ответить
Кидайте мовчки гроші, чи ви бачили кого навибирав мудрий нарід, що задаєте дурнуваті питання де і чому? Тама і тому, І повірте нарід наголосує ще не раз.... А нам своє робити.
25.11.2022 22:33 Ответить
25.11.2022 22:33 Ответить
25.11.2022 22:45 Ответить
25.11.2022 22:45 Ответить
Згоден.

А гроші ми все одно зберемо. Бо Бутусов би просто так не запропонував ці гроші зібрати нам. Йому вірю.
26.11.2022 06:56 Ответить
26.11.2022 06:56 Ответить
Я гроші скинув. Для мене достатньо того, що я довіряю Юрію Бутусову.
25.11.2022 23:13 Ответить
25.11.2022 23:13 Ответить
Больше вопросов, чем ответов
25.11.2022 23:15 Ответить
25.11.2022 23:15 Ответить
Выкупать оружие для бойцов у МИНОБОРОНЫ????
25.11.2022 23:59 Ответить
25.11.2022 23:59 Ответить
Не знав, що в нас військову техніку можно в любому воєнторзі купити!
26.11.2022 00:02 Ответить
26.11.2022 00:02 Ответить
А як переказати євро?
26.11.2022 00:44 Ответить
26.11.2022 00:44 Ответить
+
26.11.2022 04:42 Ответить
26.11.2022 04:42 Ответить
Якщо це система українського виробництва, то чому вона має бути куплена за гроші волонтерів (населення)??? Де держава? Я розумію придбання чогось за кордоном, але власного виробництва…???!!! Як так
26.11.2022 07:01 Ответить
26.11.2022 07:01 Ответить
100% разводняк якийсь
26.11.2022 11:01 Ответить
26.11.2022 11:01 Ответить
Пробую переслати з картки на карту, а гроші вертаються назад.
26.11.2022 09:03 Ответить
26.11.2022 09:03 Ответить
Плав по реквізитам на ****. Ліміт по картці мабуть перевищено.
28.11.2022 00:23 Ответить
28.11.2022 00:23 Ответить
Ми звичайно купимо скинемось, але *** запитання що ро***ть єрмаки і татарови
27.11.2022 18:01 Ответить
27.11.2022 18:01 Ответить
 
 