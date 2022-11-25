Российские оккупанты обустроили позиции по периметру ЗАЭС - вырыли окопы и все заминировали, - ОВА
Вражеская армия использует Запорожскую АЭС как военную базу. По периметру станции обустроены позиции, вырыты окопы, все заминировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Они (захватчики. – Ред.) обустроили позиции по периметру города и по периметру атомной станции, вырыли окопы, все заминировали. Они начали эту работу с весны", - прокомментировал глава области.
Старух отметил, что оккупанты не дают возможности запустить 5-й и 6-й энергоблоки ЗАЭС и регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру. Например, на днях снова были перебиты линии и включались генераторы.
"К счастью, энергетики оперативно сработали – в сверхсложных условиях восстановили разрушенные сети и снова заживили станцию", – добавил Старух.
По его мнению, поскольку этот сценарий повторяется регулярно, очевидно, что без передачи ЗАЭС под контроль НАЭК "Энергоатом" и МАГАТЭ ядерная угроза не исчезнет.
який кретин буде штурмувати атомний реактор як рейхстаг ?!
****на русня...