РУС
Новости
2 783 15

Российские оккупанты обустроили позиции по периметру ЗАЭС - вырыли окопы и все заминировали, - ОВА

заес

Вражеская армия использует Запорожскую АЭС как военную базу. По периметру станции обустроены позиции, вырыты окопы, все заминировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Они (захватчики. – Ред.) обустроили позиции по периметру города и по периметру атомной станции, вырыли окопы, все заминировали. Они начали эту работу с весны", - прокомментировал глава области.

Старух отметил, что оккупанты не дают возможности запустить 5-й и 6-й энергоблоки ЗАЭС и регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру. Например, на днях снова были перебиты линии и включались генераторы.

"К счастью, энергетики оперативно сработали – в сверхсложных условиях восстановили разрушенные сети и снова заживили станцию", – добавил Старух.

По его мнению, поскольку этот сценарий повторяется регулярно, очевидно, что без передачи ЗАЭС под контроль НАЭК "Энергоатом" и МАГАТЭ ядерная угроза не исчезнет.

Читайте также: Мы не можем продолжать полагаться на удачу, что удастся избежать аварии на Запорожской АЭС, - глава МАГАТЭ Гросси

Автор: 

армия РФ (20627) ядерная безопасность (522) Запорожская АЭС (745) Старух Александр (145)
Топ комментарии
+7
Таварещ начдив, я вам категорически не рекомендую выколупывать их оттуда.Достаточно взять их в блокаду.
показать весь комментарий
25.11.2022 22:48 Ответить
+6
Я конечно не **полководець**,але думаю так,що нам те АС і не потрібна,якщо все піде добре,то обминуть її нахер і на цьому ВСЕ!!!! Самі будуть просити коридор!
показать весь комментарий
25.11.2022 22:28 Ответить
+5
Вовочка, бери свій квартал та іди звільняти ЗАЕС яку ти здав на раз-два.
показать весь комментарий
25.11.2022 22:52 Ответить
Кацапи наївні дауни .....
показать весь комментарий
25.11.2022 22:23 Ответить
то без питань !
який кретин буде штурмувати атомний реактор як рейхстаг ?!
показать весь комментарий
26.11.2022 01:15 Ответить
Вони ще чекають що їх з повітря будуть штурмувати бойові американські птеродактилі, яких вивели у секретних лабороторіях Колорадо, соловйов з кісєльовим вже до того підходять впритул )
показать весь комментарий
26.11.2022 01:19 Ответить
дуже важко буде їх звідти виколупати... і це тільки тому що ЗАЕС поряд...
****на русня...
показать весь комментарий
25.11.2022 22:24 Ответить
Таварещ начдив, я вам категорически не рекомендую выколупывать их оттуда.Достаточно взять их в блокаду.
показать весь комментарий
25.11.2022 22:48 Ответить
ну разве шо.... но где гарантия что они не взорвут там все, оказавшись в осаде ?
показать весь комментарий
25.11.2022 23:06 Ответить
оточити і самі виповзуть, а потім.... ну все буде як у тому відео, всі попадуть на лінію вогню кулеметника
показать весь комментарий
26.11.2022 01:17 Ответить
Я конечно не **полководець**,але думаю так,що нам те АС і не потрібна,якщо все піде добре,то обминуть її нахер і на цьому ВСЕ!!!! Самі будуть просити коридор!
показать весь комментарий
25.11.2022 22:28 Ответить
Оточити і взяти ізмором.
показать весь комментарий
25.11.2022 22:48 Ответить
Вовочка, бери свій квартал та іди звільняти ЗАЕС яку ти здав на раз-два.
показать весь комментарий
25.11.2022 22:52 Ответить
Кацапам це не допоможе. Смерть кацапам!
показать весь комментарий
25.11.2022 23:19 Ответить
Самодури дьяволи.
показать весь комментарий
25.11.2022 23:26 Ответить
Боже, какие идиоты...
показать весь комментарий
25.11.2022 23:31 Ответить
А не треба їх атакувати. Окружити і виждати. Самі вийдуть.
показать весь комментарий
25.11.2022 23:50 Ответить
Ізоляція та снайпери по периметру.
показать весь комментарий
26.11.2022 04:38 Ответить
 
 