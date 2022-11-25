РУС
Министр обороны Польши Блащак настаивает на передаче Patriot Украине: Системы в Польше не будут успевать сбивать ракеты в местах у границы, как, например, Пшеводув

Размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части Польши.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время посещения учений НАТО "Тумак-22" вблизи польско-белорусской и польско-российской границы, передает Минобороны страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Размещение немецких пусковых установок Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части нашей страны; потому что ракетная безопасность на востоке Украины также означает безопасность на востоке Польши", – сказал Блащак.

Читайте также: Польша просит Германию передать Украине системы Patriot, ранее предложенные Варшаве

Он аргументировал это необходимым временем реакции на вражескую ракету.

"Все дело во времени реакции. "Патриоты", дислоцированные на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, которые пересекут польскую границу, а трагическое событие, случившееся 15 ноября, произошло всего в нескольких километрах от украинской границы. Эта ракета прилетела на польскую территорию за несколько секунд. Этого времени недостаточно, чтобы эффективно ее сбить", – пояснил польский министр обороны.

Второй причиной в пользу размещения ПРО Patriot в Украине Блащак назвал возможность трактовать сбивание российской ракеты над украинской территорией польскими военными как вступление Польши в войну.

"Сбить такую ​​ракету над украинской территорией означало бы вступление Польши в войну, а мы этого не хотим. Размещение "Патриотов" на западе Украины повышает безопасность как Западной Украины, так и Польши", – подчеркнул глава Минобороны союзников.

Третьей причиной в пользу передачи ПРО Patriot Киеву Блащак назвал возможность блэкаута в Украине из-за недостатка противоракетных систем и, как следствие, увеличение украинских беженцев в Европу.

Читайте также: Германские ПВО Patriot лучше разместить в Украине, но решать Берлину, - Дуда

"Интенсивные ракетные обстрелы украинских электростанций... вызывают отсутствие доступа к электричеству. Как следствие, из-за зимы вызовут очередную волну беженцев, а с точки зрения как безопасности Украины, так и безопасности Польши и всей Европы, лучше, чтобы очередная волна беженцев не произошла", – пояснил он.

В-четвертых, Блащак не согласился с аргументом, что системы ПРО Patriot якобы "слишком технологичны" для Украины.

"Немецкие Patriot – это старая версия, 1980-х годов, поэтому нельзя сказать, что они технологичны... В Украину уже передана техника, которая гораздо более технологична, чем немецкие Patriot. Я имею в виду комплексы HIMARS", – сказал министр обороны Польши.

+11
тонко поляки немцев построили )) интересно, как и как долго те будут искать отмазку?
25.11.2022 22:48 Ответить
+7
Та навіть не треба передавати, просто прикрийте свої кордони вашими ПВО, думаю, українці не будуть проти, якщо ви кілометрів на триста зайдете в Україну Петріотами
25.11.2022 22:39 Ответить
+7
Молодці, дотискайте їх аргументами ...
25.11.2022 22:39 Ответить
он же пишет что это вступление в войну
25.11.2022 23:11 Ответить
респект пану міністру Блащаку!
ніяких німецьких політесів і присідань перед кремлядями - все по суті і аргументовано

ці Петріоти мали бути в Україні ще позавчора, прикриваючи АЕС, щоб не було лиха всій Європі !
26.11.2022 01:02 Ответить
не хвилюйтесь, шукати будуть довго і нарешті пообіцяють петріоти грекам взамін С-300, але передадуть не скоро, боячись Туреччини -
це німецький хитропопий карусельний політес
26.11.2022 01:05 Ответить
в мене була друга мисля, якщо й передадуть, то виявиться, шо ракеты до них роблять в швейцарії ))
показать весь комментарий
Очень тонкий ход в виде аргумента о недопустимости вступления Польши, как страны НАТО, напрямую в войну против Мордора.

Таким образом, логично передать комплексы "Патриот" именно для ВСУ.
26.11.2022 09:51 Ответить
Нечего ссыкливую немчуру слушать.
25.11.2022 23:01 Ответить
для мне то матка Polska
25.11.2022 23:04 Ответить
Молодці поляки!
Німецькі бургери за пуйла всіма силами......... Гидко дивитись на то німецьке кодло.
25.11.2022 23:04 Ответить
Німеччина і США поставили Києву свої ******* системи ППО - IRIS-T і NASAMS. Їх дальність становить близько 40 кілометрів, а у «Патріота» - близько 70 кілометрів.

Німеччина має 13 таких зенітно-ракетних комплексів «Патріот». Бундесвер вже відправив свої батареї в інші країни, наприклад, Туреччину в 2012 році. Там вони дислокувалися на території турецької військової бази. Але Туреччина є союзником Німеччини по НАТО, а Україна не є членом альянсу.

Водночас відмова від постачання саме цієї системи ППО може стати приводом для нової хвилі критики уряду, заявивши, що Німеччина не хоче надавати Україні ******* озброєння у складний момент. Враховуючи той факт, що Росія посилює ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, оглядачі вважають, що тиск на Берлін як у себе вдома, так і за кордоном може зрости.
25.11.2022 23:07 Ответить
Петріот - система американська, дозволу німці не нададуть без погодження з дідом.
25.11.2022 23:09 Ответить
А кацапи і так верещать що з НАТО воюють,а НАТО ще нічого не починали. Я думаю ми багато чого не знаємо, щось занадто вперто і США і НАТО не хочуть ніяк "ставати" стороною конфлікту. Зброю надають, військових вчать - по факту вже участь приймають. А збити ракету в НАШОМУ небі (не російському), чомусь бояться. Вон Ердоган, літачок кацапський пульнув, а що тепер? Тепер кацапи Ердогана поважають,другом рахують. Кацапи поважають того,кого бояться, від кого люлів відхопили. Навіть про ЗСУ вже риторику змінили, "оказиваеца украинская армия сильная"
26.11.2022 01:47 Ответить
"надто технологічні" для України?????

может вы нам просто рогатки дадите, ну чтоб не сильно технологично?
евробл*ди
25.11.2022 23:12 Ответить
Чому ж одразу вступати у війну, пане Маріуш Блащак? Кожна російська крилата ракета- складний технічний пристрій, який здатний відмовляти. Можливі збої та помилки програмного забезпечення, різні технічні несправності, в наслідок яких ракета несподівано змінить курс, полетить у Польщу та завдасть удару по території країни НАТО. Це буде ненавмисний удар, але хіба ППО НАТО повинно пропускати такі ракети через повітряні кордони НАТО? Очевидно, що всі такі "божевільні" росіські крилаті ракети доцільно обстрілювати та знищувати ще над територією України, і це не буде актом війни НАТО проти РФ. Це "попередження стихійного лиха" від недостаньо надійних російських крилатих ракет, складених кривими руками, у восьму суботу, у другу зміну. Скільки таких "божевільних"? ******* 85%. Байден із Столтенбергом такими діями ППО НАТО не порушують обіцянку не воювати з РФ.
25.11.2022 23:24 Ответить
Дмб 86, в\ч 96402-б, С-125 Сатана мозаіка-2, ганс РРС Циклоіда. ПВО цє команда професіоналів, а на Пєтріот треба научати молодих шо з науками дружат', місяцями. Стартовикі шо ракети заряджают' то таке, а от оператори і планшетісти оцє треба кліопку мати.
25.11.2022 23:31 Ответить
Патриоты не позволит поставлять Америка. Это оборонное оружие. Рашка ничем не будет рисковать, а Америка рискует репутацией ВПК. Ловить ракеты гораздо сложнее чем пулять ими.
25.11.2022 23:45 Ответить
Мова зовсім не про репутацію. Можна сказати, що патріоти збили 99 ракет з 99. І ніхто не буде перевіряти. Так само казали про iris, що результат 100-відсотковий…а як там насправді ніхто не знає. Може воно нічого і не збил
26.11.2022 00:50 Ответить
все вірно!
а рашиські ракети, які вразили цілі, пропустили івняні С-300 - ніхто бухгалтерські книги ППО України перевіряти не буде
26.11.2022 01:10 Ответить
К тому же нельзя чтобы русские научились противодействовать западным ПВО.
25.11.2022 23:50 Ответить
перед Thanksgiving поїхав купити горілки і що цікаво що французький Grey Goose який ми зазвичай п'ємо цього року коштує менше ніж його конкурент польський Belvedere
не вагаючись купив 1.75 літра польського Бельведеру як ознаку солідарності з польськими братами і перший тост безсумнівно був за поляків
26.11.2022 00:10 Ответить
Треба свою гнати. Аппарати продае Home Depot.
https://www.homedepot.com/p/BOZTIY-8-Gal-Alcohol-Still-Water-Alcohol-Distiller-30-Liters-DIY-Whiskey-Stainless-Steel-Spirits-Boiler-with-Copper-Tube-K16ZLQSK3-8GAL/320515371 https://www.homedepot.com/p/BOZTIY-8-Gal-Alcohol-Still-Water-Alcohol-Distiller-30-Liters-DIY-Whiskey-Stainless-Steel-Spirits-Boiler-with-Copper-Tube-K16ZLQSK3-8GAL/320515371

26.11.2022 00:23 Ответить
Don't eat too much turkey!
26.11.2022 00:27 Ответить
Надо пить украинскую горилку. Украина вторая в мире по производству водки после Великобритании. Хотя за последние годы оно сильно сократилось.
26.11.2022 00:32 Ответить
у нашіх любих сусідів із ЮС оф Ей усе коштуе дешевше і вони ґорілку можут' купити в 7/11, але луксусова м'якше за белведер on the day after якщо заточит' 0.75 за ден', as per my own experience
26.11.2022 01:46 Ответить
Якщо поляку будуть збивати ракети над Украіною, то ніхто і не дізнається. Ту що впала в польщі досі не можуть довест чия вона
26.11.2022 00:47 Ответить
а якщо кацапи будуть казати....?

а кацапи завжди брешуть !
26.11.2022 01:12 Ответить
після перемоґи треба знести той памятник хмел'ниц'кому який продав украіну московіі
26.11.2022 01:26 Ответить
Здрасьте-пожалуста !

що таке було Хмельниччина чув ?
Дуримар!

ще й Сірка скасуй, мо з москалями якшався
26.11.2022 06:01 Ответить
хмел'ніцкі то був курва бо продав украіну москалям і зрадив матку Polska, а ви шановний, ваші справи
26.11.2022 08:35 Ответить
На эту тему есть хороший цикл статей Кирилла Данильченко, рекомендую прочесть, прежде чем кидаться какахами. Краткая идея такова, что Хмельницкий просил царя о помощи против поляков, потому что вопросы церкви были тогда более значимы, чес сейчас. Поляки - католики, а украинцы - православные, и во время Хмельницкого поляки вели себя ничем не лучше сегодняшних орков.
26.11.2022 11:08 Ответить
Whatever, for me, Matka Polska stepdad is USSR, sad but true babe but that's what it is.
01.12.2022 06:26 Ответить
Да, поляки не такие уж слабаки. Трусливый Байден слился со своим "каждый инч артикл 5", - понятно, что ракеты были рашисткими. Но поляки отыгрались с патриотами, - поставили миротворцев на шпагат, - Браво!
26.11.2022 12:12 Ответить
Красавцы. Как только будет претендент, так и вырисовывается след шаг: патриоты вокруг АЭС.
27.11.2022 08:08 Ответить
Прецедент, т9 шалит)
27.11.2022 08:09 Ответить
 
 