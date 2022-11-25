Министр обороны Польши Блащак настаивает на передаче Patriot Украине: Системы в Польше не будут успевать сбивать ракеты в местах у границы, как, например, Пшеводув

Размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части Польши.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время посещения учений НАТО "Тумак-22" вблизи польско-белорусской и польско-российской границы, передает Минобороны страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Размещение немецких пусковых установок Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части нашей страны; потому что ракетная безопасность на востоке Украины также означает безопасность на востоке Польши", – сказал Блащак.

Он аргументировал это необходимым временем реакции на вражескую ракету.

"Все дело во времени реакции. "Патриоты", дислоцированные на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, которые пересекут польскую границу, а трагическое событие, случившееся 15 ноября, произошло всего в нескольких километрах от украинской границы. Эта ракета прилетела на польскую территорию за несколько секунд. Этого времени недостаточно, чтобы эффективно ее сбить", – пояснил польский министр обороны.

Второй причиной в пользу размещения ПРО Patriot в Украине Блащак назвал возможность трактовать сбивание российской ракеты над украинской территорией польскими военными как вступление Польши в войну.

"Сбить такую ​​ракету над украинской территорией означало бы вступление Польши в войну, а мы этого не хотим. Размещение "Патриотов" на западе Украины повышает безопасность как Западной Украины, так и Польши", – подчеркнул глава Минобороны союзников.

Третьей причиной в пользу передачи ПРО Patriot Киеву Блащак назвал возможность блэкаута в Украине из-за недостатка противоракетных систем и, как следствие, увеличение украинских беженцев в Европу.

"Интенсивные ракетные обстрелы украинских электростанций... вызывают отсутствие доступа к электричеству. Как следствие, из-за зимы вызовут очередную волну беженцев, а с точки зрения как безопасности Украины, так и безопасности Польши и всей Европы, лучше, чтобы очередная волна беженцев не произошла", – пояснил он.

В-четвертых, Блащак не согласился с аргументом, что системы ПРО Patriot якобы "слишком технологичны" для Украины.

"Немецкие Patriot – это старая версия, 1980-х годов, поэтому нельзя сказать, что они технологичны... В Украину уже передана техника, которая гораздо более технологична, чем немецкие Patriot. Я имею в виду комплексы HIMARS", – сказал министр обороны Польши.