Министр обороны Польши Блащак настаивает на передаче Patriot Украине: Системы в Польше не будут успевать сбивать ракеты в местах у границы, как, например, Пшеводув
Размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части Польши.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время посещения учений НАТО "Тумак-22" вблизи польско-белорусской и польско-российской границы, передает Минобороны страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Размещение немецких пусковых установок Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части нашей страны; потому что ракетная безопасность на востоке Украины также означает безопасность на востоке Польши", – сказал Блащак.
Он аргументировал это необходимым временем реакции на вражескую ракету.
"Все дело во времени реакции. "Патриоты", дислоцированные на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, которые пересекут польскую границу, а трагическое событие, случившееся 15 ноября, произошло всего в нескольких километрах от украинской границы. Эта ракета прилетела на польскую территорию за несколько секунд. Этого времени недостаточно, чтобы эффективно ее сбить", – пояснил польский министр обороны.
Второй причиной в пользу размещения ПРО Patriot в Украине Блащак назвал возможность трактовать сбивание российской ракеты над украинской территорией польскими военными как вступление Польши в войну.
"Сбить такую ракету над украинской территорией означало бы вступление Польши в войну, а мы этого не хотим. Размещение "Патриотов" на западе Украины повышает безопасность как Западной Украины, так и Польши", – подчеркнул глава Минобороны союзников.
Третьей причиной в пользу передачи ПРО Patriot Киеву Блащак назвал возможность блэкаута в Украине из-за недостатка противоракетных систем и, как следствие, увеличение украинских беженцев в Европу.
"Интенсивные ракетные обстрелы украинских электростанций... вызывают отсутствие доступа к электричеству. Как следствие, из-за зимы вызовут очередную волну беженцев, а с точки зрения как безопасности Украины, так и безопасности Польши и всей Европы, лучше, чтобы очередная волна беженцев не произошла", – пояснил он.
В-четвертых, Блащак не согласился с аргументом, что системы ПРО Patriot якобы "слишком технологичны" для Украины.
"Немецкие Patriot – это старая версия, 1980-х годов, поэтому нельзя сказать, что они технологичны... В Украину уже передана техника, которая гораздо более технологична, чем немецкие Patriot. Я имею в виду комплексы HIMARS", – сказал министр обороны Польши.
ніяких німецьких політесів і присідань перед кремлядями - все по суті і аргументовано
ці Петріоти мали бути в Україні ще позавчора, прикриваючи АЕС, щоб не було лиха всій Європі !
це німецький хитропопий карусельний політес
Таким образом, логично передать комплексы "Патриот" именно для ВСУ.
Німецькі бургери за пуйла всіма силами......... Гидко дивитись на то німецьке кодло.
Німеччина має 13 таких зенітно-ракетних комплексів «Патріот». Бундесвер вже відправив свої батареї в інші країни, наприклад, Туреччину в 2012 році. Там вони дислокувалися на території турецької військової бази. Але Туреччина є союзником Німеччини по НАТО, а Україна не є членом альянсу.
Водночас відмова від постачання саме цієї системи ППО може стати приводом для нової хвилі критики уряду, заявивши, що Німеччина не хоче надавати Україні ******* озброєння у складний момент. Враховуючи той факт, що Росія посилює ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, оглядачі вважають, що тиск на Берлін як у себе вдома, так і за кордоном може зрости.
может вы нам просто рогатки дадите, ну чтоб не сильно технологично?
евробл*ди
а рашиські ракети, які вразили цілі, пропустили івняні С-300 - ніхто бухгалтерські книги ППО України перевіряти не буде
не вагаючись купив 1.75 літра польського Бельведеру як ознаку солідарності з польськими братами і перший тост безсумнівно був за поляків
а кацапи завжди брешуть !
що таке було Хмельниччина чув ?
Дуримар!
ще й Сірка скасуй, мо з москалями якшався