Информация о планах врага атаковать Украину в конце ноября с территории Беларуси не соответствует действительности, - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны опровергает слухи об атаке с территории Беларуси на северные границы Украины в конце ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР МО.

"В украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и Республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных сил на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что такие сообщения преследуют цель посеять панику среди украинского общества и являются частью вражеских информационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28-29 ноября.

"Отмечаем, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту наших северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага. Кроме того, сообщаем, что, по данным разведки, на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи", - сообщили в ГУР.

