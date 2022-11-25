Информация о планах врага атаковать Украину в конце ноября с территории Беларуси не соответствует действительности, - ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны опровергает слухи об атаке с территории Беларуси на северные границы Украины в конце ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР МО.
"В украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и Республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных сил на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", - говорится в сообщении.
В ГУР отмечают, что такие сообщения преследуют цель посеять панику среди украинского общества и являются частью вражеских информационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28-29 ноября.
"Отмечаем, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту наших северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага. Кроме того, сообщаем, что, по данным разведки, на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи", - сообщили в ГУР.
Тому і знаю про що пишу (хоч і не признаюся що саме мені відомо - не те місце, щоб теліпать язиком) А на які дані опираєшся ти?
на початку 22-го року мене всі колеги називали "фсьопропальщиком", це простіше, ніж трохи подумати. 24 лютого, правда, заткнулися...ті, хто тут залишився.
а якби вас, ідіотів, було менше, може б і готувалися до війни, а не доказували мені, який я дурний всьопропальщик. а потім сиділи поряд в бомбосховищі, засунувши язика у дупу.
Плюс з'явилось пара-трійка тисяч кацапських чмобіків, оскільки в кацапстані не вистачає таборів для підготовки всіх чмобілізованих.
Для порівняння, у лютому, перед вторгненням, в білокацапії було накопичено 40-50 тисяч лише ударних військ, тобто тих, хто брав участь у наземній операції (десантура, морпіхи, спецназ, всілякі гвардійські танкові). Плюс там було тисяч 10 тих же "технарів", які там постійно тусять.
Аби знову пертись з білокацапії на Київ, то чмобіків треба хоча б тисяч 100. Ну це по мінімуму.
Написати таке могли тільки зелені лохи буданов і компані, яким чином чутки впливають на Залужного, Шапталу і Муженка?, вони можуть впливати тільки на зелених дебілів.
Якщо звісно , якомусь олуху з ОПи , не прийде в голову ідея - все розмінувати знову , як кримський перешийок рік тому . .
Геніальна робота розвідників.
1) чи буде нарешті вибудована Вертикаль хоча б рамках МО?
2) кого саме спростовує ГУР?
(бо якщо це реагування на "чутки", то так можна і до Одеського Привозу дійти )));
3) навіщо (з якою метою) ГУР намагається дезавіювати звернення Генштабу ЗСУ до білорусів;
4) невже це так цінно та важливо заявити свою ОКРЕМУ думку про те, що протягом наступних чотирьох днів наступу з Білорусії не буде? (а в грудні, січні...?)
Приземление Матиаса Руста возле мавзолея чЛенина 28 мая 1987 года...уникальное видео...🤣