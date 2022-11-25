РУС
Новости Война
15 507 50

Информация о планах врага атаковать Украину в конце ноября с территории Беларуси не соответствует действительности, - ГУР

білорусь

Главное управление разведки Министерства обороны опровергает слухи об атаке с территории Беларуси на северные границы Украины в конце ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР МО.

"В украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и Республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных сил на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", - говорится в сообщении.

Читайте также: России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов, – разведка Эстонии

В ГУР отмечают, что такие сообщения преследуют цель посеять панику среди украинского общества и являются частью вражеских информационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28-29 ноября.

"Отмечаем, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту наших северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага. Кроме того, сообщаем, что, по данным разведки, на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи", - сообщили в ГУР.

Читайте также: Около 15 тыс. белорусских военных готовы присоединиться к войне против Украины, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Беларусь (8020) разведка (4228)
Топ комментарии
+33
Колись ми вже таке чули від Боневтіка напередодні 24 лютого.
25.11.2022 23:29 Ответить
+18
Куди "полізуть"? Ти бачив як вони у березні "лізли"? Від асфальту відірваться боялися! Бо в нашій землі танки з САУ "на пузо сідали"! А зараз на всіх дорогах та більш-менш прохідних місцях з твердим грунтом - лінії оборони! Це їм не Сибір - у нас земля рідко промерзає
25.11.2022 23:36 Ответить
+17
Где то подобное я уже слышал... От этих же спецов. То есть, нужно готовиться...
25.11.2022 23:51 Ответить
А в грудні полізуть.
25.11.2022 23:29 Ответить
Куди "полізуть"? Ти бачив як вони у березні "лізли"? Від асфальту відірваться боялися! Бо в нашій землі танки з САУ "на пузо сідали"! А зараз на всіх дорогах та більш-менш прохідних місцях з твердим грунтом - лінії оборони! Це їм не Сибір - у нас земля рідко промерзає
25.11.2022 23:36 Ответить
им просто тоже асфальт нужен был и нравился
26.11.2022 03:26 Ответить
до нового року стовідсотково полізуть, в ******** вже все підготовлене для цього. під Бахмутом лізуть, дохнуть сотнями але все одно лізуть, то чого тут раптом будуть зважать на відсутність дорог чи ще щось? ніт, не будуть. тим більш у них тут тил у вигляді ******** з мільйонами снарядів, паливом та БК в прямій видимості.
26.11.2022 08:49 Ответить
ЩО там у тій Білорусі "підготовлене"? Ну - полізли кадровою армією, з купою нової техніки, через голі кордони, 24 лютого Багато їм це допомогло? А зараз полізуть на укріпрайони з ДОТами та мінними полями, "резервісти" СРСР "завалювало німецькі позиції трупами" таких самих "резервістів" з 41-го по 45-й На кожного німця клали 6-10 своїх
26.11.2022 09:44 Ответить
саме й розраховують завалити трупами, як показують дії рашистів, обмін 1 до 10 їх цілком задовольняє. вдасться прорватися, чи ні, тут як карта ляже, але спроба буде - це вже стовідсотково зрозуміло. особисто я вважаю, що спроба буде не в напрямку Києва, а у напрямку Рівненської АЕС, яку захопити цілком можливо, на відміну від Києва. а потім прикритися нею, як ЗАЕС, та створювати плацдарм для подальшого наступу.
26.11.2022 10:11 Ответить
Взимку кулемети не так гріються Та й вода - поряд Казали хлопці - в укріпрайонах навіть підземні колодязі викопані і помпи встановлені Так що "максими" можна ставить - в обороні від них користі більше ніж від ******** - з повітряним охолодженням та змінними стволами
26.11.2022 10:35 Ответить
можна багато чого ставить, а що там насправді робиться - хз. я сподіваюсь, що щось робиться і другого 24 лютого не буде, хоча налаштований все ж песимістично.
26.11.2022 10:40 Ответить
От я одного не розумію: нахрєна лізти з "рассуждєніями", коли ти не знаєш теми? Будувать лінії оборони почали відразу після нападу (на Волині) На решті Полісся - після відступу кацапів у Білорусь На Чернігівщині фури з будматеріалами пішли в бік білоруського та російського кордону вже 5 квітня Я знаю, ЩО там "встановлено" І не тому що там був - туди нікого не пускають Просто я маю у прикордонній смузі багато друзів з місцевих (грибники, рибалки, мисливці, з якими сходив у тих місцях сотні кілометрів за багато років) І від них "трохи" знаю
Тому і знаю про що пишу (хоч і не признаюся що саме мені відомо - не те місце, щоб теліпать язиком) А на які дані опираєшся ти?
26.11.2022 10:57 Ответить
я бачу, що ти дуже добре "знаєш" тему. а я опираюсь на загальнодоступні дані, та розповіді тих, хто зараз на нулі, під кулями та артобстрілами, і ці дані кажуть, що *****, та і більшість істот на паРаші, не збираються припиняти війну. і великі числа, тобто нескінченна кількість чмобіків, в решті зроблять свою справу. зрозуміло ж, що навесні прийде поповнення до нинішніх трьохсот тисяч чмобіків, нехай їх залишиться 200 тисяч, в вигляді півтори сотні тисяч призовників, які зараз почали проходити навчання. і в той же час на весні почнеться нова мобілізація, нових 200-300 тисяч чмобіків до осені будуть готові іти дохнути, і вже на відміну від нинішніх чмобіків їх підготовка та оснащення буде значно кращими, Іран та Китай нікуди не зникають. і такі хвилі мобілізації паРаша здатна видавати кожних 4-5 місяців, думаю, до десятка разів точно, тобто це п'ять, або більше, років війни. і ось, якщо Україна переживе ці п'ять років війни, що можливо виключно за умови підтримки нас союзниками хоча би на тому рівні, як зараз, і що дуже сумнівно, тоді вже можно судити про ефективність того, що "встановлено".
26.11.2022 11:24 Ответить
Іде ІПСО з обох боків, наше ГУР ніколи не скаже те що знає в прямому ефірі і навпаки, але це не точно
26.11.2022 17:06 Ответить
Словесний понос виключи! Я тебе не питаю про стан мобілізаційних резервів Росії Я запитав, на які дані опираєшся ти, коли тут займаєшся "фсьопропальством" стосовно стану оборонних рубежів ЗСУ на Поліссі?
26.11.2022 18:13 Ответить
я досить розвернуто виклав свої міркування стосовно ситуації в цілому, не тільки західної частини України. якщо тобі не хватає розуму пойняти написане, або хоча би осмислити, я нічого більше розжовувати не збираюся.
на початку 22-го року мене всі колеги називали "фсьопропальщиком", це простіше, ніж трохи подумати. 24 лютого, правда, заткнулися...ті, хто тут залишився.
26.11.2022 18:49 Ответить
Так ти і зараз "фсьопропальщик"! Стосовно "якщо тобі не хватає розуму пойняти написане, або хоча би осмислити, я нічого більше розжовувати не збираюся" - я тобі так само можу адресувать. Це ж мабуть ти сидів у облозі бід бомбами ракетами і артобстрілами більше місяця? Ми це пережили в березні І не скиглили як ти
26.11.2022 19:03 Ответить
прикинь, я також жив з дитиною і дружиною у бомбосховищі під артою та авіацією кацапів три тижні. так що заткни пельку, якщо не маєш гадки про що воняєш.
26.11.2022 19:07 Ответить
Вірю! От прямо плачу і вірю всьому, що ти пишеш! І видно, ти так тоді у штани наклав, що до цих пір відіпрать не можеш! Тому і "фсьопропальством" займаєшся
26.11.2022 19:11 Ответить
да мені фіолетово, чому ти там віриш, чи чому не віриш. от зовсім насрать. мене дивує, що стільки ідіотів, таких як ти, вірять у інше, у те, чого на справді не існує. люся арєстович сказав, у кацапів немає ракет - значить їх немає. дЄрмак сказав, завтра перемога - так завтра перемога. подоляк каже, що паРаша вже програла, значить паРаша вже програла, і похеру, що навесні 300 тисяч чмобіків у гості завітає, паРаша то вже програла. ще якась гаварящая голова ЗЕ-команди сказала на Волині всьо ОК, граніца там броня! так там значить точно всьо ОК. і такі ж як ти з піною у рота верещали, ***** ніколи не полізе війною...
а якби вас, ідіотів, було менше, може б і готувалися до війни, а не доказували мені, який я дурний всьопропальщик. а потім сиділи поряд в бомбосховищі, засунувши язика у дупу.
26.11.2022 19:21 Ответить
Ще раз кажу: понос виключи! Ти мене ще обізви "рашапропагандоном" чи прибічником "Блазня"
26.11.2022 19:27 Ответить
То есть, начинаем разминирование. Слугам проект приготовить
26.11.2022 10:25 Ответить
Це ти МЕНІ пропонуєш?
26.11.2022 10:39 Ответить
Групировки ударные не сформированы.
25.11.2022 23:39 Ответить
Лука Мудищев в лепешку расшибется, но путину динаму выкрутит, - старая проститутка свое дело добре знает=)
25.11.2022 23:48 Ответить
знову потрібно візит в Україну "дядька" дорослого із ЦРУ .щоб в чергове сказав "не лохам"-"ну що хлопці ,пора копати знову траншеї???@
25.11.2022 23:50 Ответить
Где то подобное я уже слышал... От этих же спецов. То есть, нужно готовиться...
25.11.2022 23:51 Ответить
Наразі в білокацапії знаходиться 10-12 тис. кацапів. Переважна більшість - ппо, реб, обслуга авіації, зв'язок та інші "технарі".
Плюс з'явилось пара-трійка тисяч кацапських чмобіків, оскільки в кацапстані не вистачає таборів для підготовки всіх чмобілізованих.

Для порівняння, у лютому, перед вторгненням, в білокацапії було накопичено 40-50 тисяч лише ударних військ, тобто тих, хто брав участь у наземній операції (десантура, морпіхи, спецназ, всілякі гвардійські танкові). Плюс там було тисяч 10 тих же "технарів", які там постійно тусять.

Аби знову пертись з білокацапії на Київ, то чмобіків треба хоча б тисяч 100. Ну це по мінімуму.
25.11.2022 23:53 Ответить
Тем более чмобы их самая большая группировка в 9 тысяч тусуеться в Брестской области, а где Брест и Киев... откройте карту и посмотрите что называется. Ну и ещё три тысячи чмобов тусуються на полигонах в Витебской области, тоже что называется откройте карту и посмотрите.
25.11.2022 23:58 Ответить
Пока посольства все в Киеве и пока американцы с британцами молчат об атаке со стороны белорахи про загрозу с пивночи можно не вспоминать особо. Никто никуда оттуда не пойдет.
25.11.2022 23:53 Ответить
Звідти до**я може прилетіти.
26.11.2022 00:15 Ответить
Они все умрут
26.11.2022 00:02 Ответить
Перед 24 лютого Клоун теж казав, щоб не панікували.
26.11.2022 00:13 Ответить
Мета такої інформаційної спецоперації - спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", - йдеться у повідомленні. Джерело:
Написати таке могли тільки зелені лохи буданов і компані, яким чином чутки впливають на Залужного, Шапталу і Муженка?, вони можуть впливати тільки на зелених дебілів.
26.11.2022 07:07 Ответить
Надо быть полными идиотами, что в конце ноября-начале декабря попытаться наступать с Беларуси. Если полезут - тем лучше, там будет им полная жопа зимой.
26.11.2022 08:13 Ответить
ПесТни ГУР и бабанкавай с её прихвостнями КОНКРЕТНО подZE-@б@ли своей БРЕХНЁЙ. ***-доруссский "фронт" - прямое практически нападение на сам Київ! Выход есть - за горлянку вытащить, камнями в количестве 250 забить полтораметровую бибизяну, и смысла у паРаши попытаться окупировать Київ не будет просто в принципе.
26.11.2022 08:54 Ответить
гур-гур стара ***** з печі...
26.11.2022 10:08 Ответить
Там давно с головой не дружат, могут легко приказ отдать. Все в Божьих руках
26.11.2022 10:28 Ответить
Згоден з ГУР . З території Білорусі вже так просто не полізеш , як було 9 міс тому . якщо тільки - кацапня не захоче самовбитись .. Тому , вважаю що такі чутки це скоріше - мордорське іпсо . Знаю точно що - там ( на півночі країни ) на протязі півроку все мінувалося , будувалися укріплення і т.д. І кордон з Білоруссю зараз захищений , мабуть - в кілька разів краще ніж на початку війни .
Якщо звісно , якомусь олуху з ОПи , не прийде в голову ідея - все розмінувати знову , як кримський перешийок рік тому . .
26.11.2022 10:44 Ответить
Наприкінці листопада ГУР повідомляє що наступу з півночі наприкінці листопада не буде.
Геніальна робота розвідників.
26.11.2022 10:53 Ответить
Після публікації ГУР МО виникають такі питання:
1) чи буде нарешті вибудована Вертикаль хоча б рамках МО?
2) кого саме спростовує ГУР?
(бо якщо це реагування на "чутки", то так можна і до Одеського Привозу дійти )));
3) навіщо (з якою метою) ГУР намагається дезавіювати звернення Генштабу ЗСУ до білорусів;
4) невже це так цінно та важливо заявити свою ОКРЕМУ думку про те, що протягом наступних чотирьох днів наступу з Білорусії не буде? (а в грудні, січні...?)
26.11.2022 12:00 Ответить
Зараз саме той момент, коли нехай лізуть. Ті пацюкові 15-20 тис. бульбашо-орків ляжут там до Різдва. На тому і все. А от "лякання" влади такими вкидами ... ми добре пам*ятаємо зе-шашлики, плавали ... Тому заткніть свої пельки, а макітри засуньте зєлі в сраку!
26.11.2022 12:00 Ответить
з2вилася тема про майбутнє усунення Луки Путіним,замість Саші-фюрера планують поставити якогось Зася..
26.11.2022 13:40 Ответить
Чомусь москалі заметушилися! Повно їх тут, страхають нас..
26.11.2022 16:14 Ответить
А ви страхаєтеся там в себе в Канаді?
26.11.2022 18:57 Ответить
Ну, как тебе сказать...нет, ни нам в Штатах, ни им в Канаде за себя не страшно. А вот кусок в горло часто не лезет, когда у вас такое.
28.11.2022 02:48 Ответить
якесь дежавю
26.11.2022 22:54 Ответить
https://youtube.com/shorts/Baet5m-93Gs?feature=share ....
Приземление Матиаса Руста возле мавзолея чЛенина 28 мая 1987 года...уникальное видео...🤣
27.11.2022 07:18 Ответить
гур мо готове до шашликів? Пиз.іти краще ніж робити укріплення кордонів
27.11.2022 11:25 Ответить
Якщо не помиляюсь, на фото - німецький танковий тягач Oshkosh. Цікаво, яке відношення він має до новини?
27.11.2022 18:52 Ответить
таке ми вже чули....у лютому
27.11.2022 21:44 Ответить
якщо вусатий чіпс говорив не лізтиме - значить обовязково полізе. воно не дихне, як не брехне.
27.11.2022 22:21 Ответить
 
 