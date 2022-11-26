Не во всех городах местные власти поработали качественно, - Зеленский раскритиковал работу "Пунктов несокрушимости" в Киеве

"Пункты несокрушимости" начали работу по всей Украине, но "не во всех городах местные власти поработали качественно".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 ноября.

"В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал он.

Зеленский привел данные, по которым 600 тысяч абонентов в столице пока не имеют электроэнергии, у некоторых из горожан не было света по 20 или 30 часов.

"Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими "Пунктами несокрушимости" никто и никому не простит. Прошу серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – добавил президент.

Он отметил, что в Украине сейчас более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", а их обустройство является ответственностью местных властей.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее 25 ноября сообщил о развертывании более 400 пунктов обогрева в столице.

