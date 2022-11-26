Не во всех городах местные власти поработали качественно, - Зеленский раскритиковал работу "Пунктов несокрушимости" в Киеве
"Пункты несокрушимости" начали работу по всей Украине, но "не во всех городах местные власти поработали качественно".
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 ноября.
"В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал он.
Зеленский привел данные, по которым 600 тысяч абонентов в столице пока не имеют электроэнергии, у некоторых из горожан не было света по 20 или 30 часов.
"Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими "Пунктами несокрушимости" никто и никому не простит. Прошу серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – добавил президент.
Он отметил, что в Украине сейчас более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", а их обустройство является ответственностью местных властей.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее 25 ноября сообщил о развертывании более 400 пунктов обогрева в столице.
виглядає як прихисток для бомжiв. бiля фронту щось подiбне - нормально, в мiстах - нi.
i нехай приберуть цю тупу назву для пунктiв обiгрiву.
Що зробило для "пунктів незламності" найближче до презедента тіло Єрмак?
Він же голова гуманітарного штабу.
Де звіти цієї особи про роботу штабу?
Тільки фото себе коханого в соцмережах и ребуси із смайликів.
Воно розважається в теплі і ситості поки країна в пітьмі і холоді.