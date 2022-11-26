РУС
Не во всех городах местные власти поработали качественно, - Зеленский раскритиковал работу "Пунктов несокрушимости" в Киеве

зеленський

"Пункты несокрушимости" начали работу по всей Украине, но "не во всех городах местные власти поработали качественно".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 ноября.

"В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал он.

Зеленский привел данные, по которым 600 тысяч абонентов в столице пока не имеют электроэнергии, у некоторых из горожан не было света по 20 или 30 часов.

"Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими "Пунктами несокрушимости" никто и никому не простит. Прошу серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – добавил президент.

Он отметил, что в Украине сейчас более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", а их обустройство является ответственностью местных властей.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее 25 ноября сообщил о развертывании более 400 пунктов обогрева в столице.

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) Киев (26142) отключение света (434) пункт несокрушимости (29)
Топ комментарии
+56
Якщо пункт незламності робить - це ЕРМАК і ЗЕ, а якщо ні - це місцева влада. ДИви українець не переплутай
26.11.2022 01:14 Ответить
+40
Довго ще ці пітераси будуть сідити в парламенті ?

26.11.2022 01:15 Ответить
+40
26.11.2022 01:48 Ответить
.

виглядає як прихисток для бомжiв. бiля фронту щось подiбне - нормально, в мiстах - нi.

i нехай приберуть цю тупу назву для пунктiв обiгрiву.
26.11.2022 11:32 Ответить
У нас також - довели розпорядження про відкриття тих пунктів в школах, а як це корелюється з навчальним процесом незрозуміло. Вчителі в шоці бо пункт має працювати 24 на 7 а про працівників мова не йде. І як забезпечити обігрів бомжам якщо є опалення то триває навчальний процес, а якщо нема навчального процесу то і нема тепла
26.11.2022 10:41 Ответить
совок и лозунги. и без бабла.
26.11.2022 10:50 Ответить
йде передвиборча компанія, не дніпропетровську із запорізькою обл. критикувати, там усе гуд бабло стригуть.
26.11.2022 10:58 Ответить
Зеля, ти на Кличка бочку котиш? А через чию бездіяльність війна почалася, а хто готувався до шашликів, забув? Кличко, не мешкай, і дай відповідь цьому півториметровому.
26.11.2022 11:16 Ответить
Основне, улюблене заняття Зєлі це критикувати та звинувачувати інших.
Що зробило для "пунктів незламності" найближче до презедента тіло Єрмак?

Він же голова гуманітарного штабу.
Де звіти цієї особи про роботу штабу?
Тільки фото себе коханого в соцмережах и ребуси із смайликів.
Воно розважається в теплі і ситості поки країна в пітьмі і холоді.
26.11.2022 11:52 Ответить
"Мочать" Кличка разом із презом і придворні волонтери, депутати Київської міськради, близкі до Притули. Сам Притула продовжує зображувати з себе пухнастого зайчика-патріота, який не лізе в політичні розбірки.
26.11.2022 12:29 Ответить
+++
26.11.2022 16:13 Ответить
Наїзд на Кличка повторна спроба десантувати на місце мера 'верещук з парасолькою"
26.11.2022 11:52 Ответить
гидота верещук вже напрацювала на Чонгарi разом з дєрьмаком. наслiдки всi бачили.
28.11.2022 14:00 Ответить
