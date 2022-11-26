ФСБ РФ заявила, что убила троих "украинских диверсантов". Ими оказались страйкболисты из Воронежа, - СМИ

Убитые сотрудниками ФСБ России в Воронеже "украинские диверсанты", скорее всего, являлись местными фанатами компьютерной игры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание The Moscow Times.

В частности, 23 ноября в ФСБ России заявили, что ликвидировали троих "членов законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии" при попытке "диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области". Во время задержания они якобы пытались оказать вооруженное сопротивление.

В расследовании журналистов говорится, что двое из убитых принадлежали к воронежскому страйкбольному обществу. Одного из них охарактеризовали как поклонника Алексея Навального и "обычного работягу", а другой придерживался анархистской идеологии и был известен под псевдонимом по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.

К игре отсылала и символика, которую носили погибшие. У одного из погибших был флаг с символами группировки "Свобода" из S.T.A.L.K.E.R. – волк с надписью "Воля". Пропагандисты на "Россия-1" назвали его "знаменем ультраправой националистической партии "Воля".

