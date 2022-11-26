ФСБ РФ заявила, что убила троих "украинских диверсантов". Ими оказались страйкболисты из Воронежа, - СМИ
Убитые сотрудниками ФСБ России в Воронеже "украинские диверсанты", скорее всего, являлись местными фанатами компьютерной игры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание The Moscow Times.
В частности, 23 ноября в ФСБ России заявили, что ликвидировали троих "членов законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии" при попытке "диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области". Во время задержания они якобы пытались оказать вооруженное сопротивление.
В расследовании журналистов говорится, что двое из убитых принадлежали к воронежскому страйкбольному обществу. Одного из них охарактеризовали как поклонника Алексея Навального и "обычного работягу", а другой придерживался анархистской идеологии и был известен под псевдонимом по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.
К игре отсылала и символика, которую носили погибшие. У одного из погибших был флаг с символами группировки "Свобода" из S.T.A.L.K.E.R. – волк с надписью "Воля". Пропагандисты на "Россия-1" назвали его "знаменем ультраправой националистической партии "Воля".
Навіщо постити таке?
Заздрять вільному вибору, лапті
супружескийдолг, и их отстреливает ФСБ как шпийонов?
Кацапия не устаёт удивлять.
По-перше мій комментар, без якоїсь там логіки до якої треба щось чипляти, вигадувати та за мене щось дописувати чи мені приписувати, так роблять лише недалекі люди або кацапи
По-друге, мій комментар це констатація факту що москальскі гебісти вбивають людей під виглядом шпигунів або диверсантів і це ні є новина, за ознакою, щоб ця подія стала новиною то вона має мати ряд відповідних характреистик, тому якщо ти неук і не можеш відрізнити новину від події то хоча б не чипляйся до інших, а тимпаче не показуй свою тупість на людях
==
До тих, куди ти прийшов.Це по перше. А по друге, новина в медіа не повинна мати жодних умов окрім однієї - вона з'являється з початку доби. Вивчи це, неук.
====
А судді хто?