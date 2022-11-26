РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
20 851 46

ФСБ РФ заявила, что убила троих "украинских диверсантов". Ими оказались страйкболисты из Воронежа, - СМИ

фсб

Убитые сотрудниками ФСБ России в Воронеже "украинские диверсанты", скорее всего, являлись местными фанатами компьютерной игры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание The Moscow Times.

В частности, 23 ноября в ФСБ России заявили, что ликвидировали троих "членов законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии" при попытке "диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области". Во время задержания они якобы пытались оказать вооруженное сопротивление.

В расследовании журналистов говорится, что двое из убитых принадлежали к воронежскому страйкбольному обществу. Одного из них охарактеризовали как поклонника Алексея Навального и "обычного работягу", а другой придерживался анархистской идеологии и был известен под псевдонимом по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.

К игре отсылала и символика, которую носили погибшие. У одного из погибших был флаг с символами группировки "Свобода" из S.T.A.L.K.E.R. – волк с надписью "Воля". Пропагандисты на "Россия-1" назвали его "знаменем ультраправой националистической партии "Воля".

Топ комментарии
+28
Попрошу ще трьох на біс.
+26
Вважаю, що причина такої ретивості не просто помилка в об'єкті, а страх у спецназівців ФСБ. Якщо не буде таких "гучних" затримань поїдуть в Україну. Їх сайт Агентура писав, що через високі втрати в Україні при наборі в Альфу скасували всі обмеження, як то освіта, стаж, рекомендації. А їх "головна Альфа" в Москві втратила в Україні два склади "борців з тероризмом". От і стараються Карацупи Воронежського розливу. Такий досвід терміново по всій рашці поширити і негайно.
+15
да там каждый второй диверсант или шпион. нужно всех отлавливать и отстреливать.
Попрошу ще трьох на біс.
а краще трьох в день. а по не парних числах взагалі можно подвоїти кількість...
В краснодарському краї кацап двухсотив перехожих, а під кінець стрельнув себе
https://t.me/c/1409399065/13566
This link will only work if you are a member.

Навіщо постити таке?
Сорри, я не думал, что они такие жадные и только подписчики могут посмотреть. ТАм москалик ходит по городу и отстреливает гражданских. Один убитый точно есть. Потом садится в машину и хедшот.
Там ніби після суду хотів кацап свою колишню самку завалити. А ***** шустрою виявилась-зробила ноги. Ну і під заміс попали якби випадкові "защітніки женщіни",
да там каждый второй диверсант или шпион. нужно всех отлавливать и отстреливать.
Та шо мєлочитися. Повбивать всіх кацапськх геймерів, шоб навєрняка ніякий український шпійон на рашку не проліз
Воронєж? бомбят
Вважаю, що причина такої ретивості не просто помилка в об'єкті, а страх у спецназівців ФСБ. Якщо не буде таких "гучних" затримань поїдуть в Україну. Їх сайт Агентура писав, що через високі втрати в Україні при наборі в Альфу скасували всі обмеження, як то освіта, стаж, рекомендації. А їх "головна Альфа" в Москві втратила в Україні два склади "борців з тероризмом". От і стараються Карацупи Воронежського розливу. Такий досвід терміново по всій рашці поширити і негайно.
найкраще пояснення. все саме так.респект.
ВалЯть своїх, вигадують ворогів, щоб показати свою "нужность" (потрібність) на місці
Так, зірвались
good job, ruskies, kill them more
Теоретически, любой кацап может быть диверсантом. Чего же они мелочатся, погнали привентивно закабзонивать всех подозрительных и просто всех подряд, кто с утра путьке не помолился, к вечеру расстрелять накуй
Кацапня розвязала геноцид на землях молодої Воронежської Народної республіки
Заздрять вільному вибору, лапті
Бред !
Щас не очень понял. То есть уже два месяца как ловят призывников, а по Воронежу бегают в форме страйкболисты тренированные и непризванные выполнять супружеский долг, и их отстреливает ФСБ как шпийонов?
Кацапия не устаёт удивлять.
))) Маразм...
Замочить пару ванек, слепить с них кого удобно и нужно,получить по медальке. Важность работы показана.👍
Теж мені новина, гебня після баньки та коксу вирішила в страйкбол пограти, а щоб цікавіше було собі вогнепальну зброю взяли. Це ж кацапія там скрізь так і дуже давно то ж і кажу - не новина
Судячи вашої недолугої логіки, визволення Херсону теж не новина, бо його вже колись там раніше визволяли.
Судячи з вашого ніку логіка як і здоровий глузд та відчуття реальності відсутні, до чого тут Херсон? Кацапи з 2014 року "укр дрг" кожного дня ловлять про візитку Яроша чули? чи то теж для вас новина?
Дубль два для особливо розвинутих: Новина це не те, що не повторювалося, а те що трапилося з нових суток, причому це може бути калька з минулого.
Злив зараховано, йди розумнику за кораблем та читай кожну новину, що трапилася в кацапії, а я під час війни на українському ресурсі бажаю читати нормальни новини про Україну, а не казочки з-за поребрику бо в моєму рідному Запоріжжі повне свавілля влади, ще трошки і сепари вивесять стяг параші над міською радою а ЦН все про вбитих кацапів пише
То не тобі, неуку, рахувати, де нормальне а де ненормальне.
Ой йди тупо в дупу, чи в ту лікарню #1 з якої збіжав, ми з тобой горілку не пили, а з тупим бидлом, яке хамить як тількі закінчуються аргументи я не спілкуюсь, чао
Ой тобі треба ти й йди, це тобі треба лікувати склероз, бо ти не пам'ятаєш що ти перший почав хамити, теж мені новина.
ото ж бачу що до лікарні треба - "теж мені новина" це хамство? до кого? чи то ти ці новини тут пишешь? тоді в мене питань стане ще більше ніж спочатку
По-перше мій комментар, без якоїсь там логіки до якої треба щось чипляти, вигадувати та за мене щось дописувати чи мені приписувати, так роблять лише недалекі люди або кацапи
По-друге, мій комментар це констатація факту що москальскі гебісти вбивають людей під виглядом шпигунів або диверсантів і це ні є новина, за ознакою, щоб ця подія стала новиною то вона має мати ряд відповідних характреистик, тому якщо ти неук і не можеш відрізнити новину від події то хоча б не чипляйся до інших, а тимпаче не показуй свою тупість на людях
до кого?
==
До тих, куди ти прийшов.Це по перше. А по друге, новина в медіа не повинна мати жодних умов окрім однієї - вона з'являється з початку доби. Вивчи це, неук.
Куди я прийшов, до кого? Це ти схоже дійшов, до ручки - обісрався по повній і продовжуєшь? Завжди дивувся таким як ти - ну вибачься, скажи був не правий - ні вперто продовжує блеяти свою маячну та й хамить як паспортиска з жеку - кажу ш ж вилітий кацап, там таких мільйони що нацистів в Україні шукають, та з піною в роті доказують які вони розумні. А новина, щоб ти знав має бути як найменше: актуальною, об'єктивною, своєчасною та достовірною. Актуальність це коли подія, що трапляється є важливою або значущою для сьогодення, а не трапитись раз на добу як ти пишешь, об'єктивність це коли подаються факти, докази, приводяться слова спеціалістів та використовують різні джерела, щоб інформація як зараз модно кажуть не була - фейком, та були висвітлення максимально коректно, а достовірністю тут взагалі й не пахне бо кацапський ресурси з яких взята інформація не можуть бути достовірними... То ти побачив лише своєчасність, тобто одну з ознак і вирішив мені винести мозок своєю тупізною? Це як коли ти бачиш світло та всім доказуєш що то вогонь, хоча немає а ні диму, а ні жару і так роблять недалекі люди, для яких немає значення правда чи вигадка, дійсність або достовірність, мова, віра - все байдуже, подивився по телеку серіал і побажав голосувати за Голобородька
Вивчи ще одну мудрість - "стислість - сестра таланту".
Пнх - досить стисло?
Кацап, з російською мовою йди на ...
Оце точно клініка, не знаєш що таке пнх? доречі "не кацап" чому в тебе нік кацапською?
свою маячну
====
А судді хто?
Злив зарахован
Ух, получила истенное удовольствие от "полемики" на ЦН-площадке, которая вызывает некоторое недоумение. Образно выражаясь: "Ну умер дед Максим, ну и )(ер с ним", а то что его выдающийся прибор упёрся в потолок, так жизнь она такая, непредсказуемая, особенно на Роzzии, вот.
Тобі не обов'язково доповідати за свій злив. Мені до біса.
Диви які довгі руки в разрабів "Сталкеру"....Вони навіть через ФСБ заважають москалям грати в українську гру....
вони не припхали до нас і були вбиті там в себе, на місті, як то кажуть невідходячи від каси. продовжуйте в тім самім дусі, вбивайте один одного на кацапістані. нема чого до нас лізти
Воронєжу не розслаблятися.
Це дуже правильно! Точно за кацапським прислів'ям :" Бєй свАіх, штоб чужих бАялісь!" Та й біомасу треба ж хоч якимись "пАбєдамі" годувати!
будет ли ответка от кацапских сталкеров? вопрос конечно риторический.
ВНР вислала дипломатів росії і обявила мобілізацію?
