США развернули в Польше ремонтную базу для передаваемой Украине артиллерии. Треть гаубиц в нерабочем состоянии, - NYT

Пентагон организовал на территории Польши пункт ремонта поставляемого Украине западного артиллерийского вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным американских оборонных ведомств, треть гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии.

Поскольку осуществлять ремонт артиллерии в полевых условиях проблематично, то это стало приоритетом для Европейского командования Пентагона, которое создало ремонтный центр в Польше.

Ремонт оружия, о котором ранее не сообщалось, начался в последние месяцы. Состояние украинского оружия является предметом тщательного внимания среди военных чиновников США, отказавшихся обсуждать детали программы.

"Со всеми возможностями, которые мы предоставляем Украине, а также теми, которые предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы у них были надлежащие пакеты поддержки этих возможностей со временем", — заявил Дэниел Дэй, представитель Европейского командования США.

Смотрите также: Воины Национальной гвардии ремонтируют 30% трофейной техники. ВИДЕО

Когда боеприпасы для украинских орудий советской эпохи, стреляющие снарядами диаметром 152 мм, стали дефицитными вскоре после вторжения, гаубицы стандартов НАТО, стреляющие 155-миллиметровыми снарядами, стали одним из важнейших видов оружия Украины, учитывая огромные запасы совместимых снарядов.

Н-да, слишком уж успокоилась старушка Европа после Второй мировой, тоже в полной мере не все оказались готовы к войне, и поползи Пуйло туда хрен знает что бы еще вышло... АРХ М
26.11.2022 10:00 Ответить
Учитывая современные цены на металл (включая главное - электроэнергию на тот же алюминий) клепать как в 43-44-ом будет невыгодно. И в это самое время электроника значительно подешевела, чипы стоят копейки оптовыми партиями, чем американские из 90-ых годов. Лучше сразу делать все оружие высокоточным, не ставя туда самые дорогие компоненты, а выбрав лучшие по цене-качеству. Типа линза 40мм к тепловизору стоит раз в 5 дороже линзы 30мм, а 30мм в свою очередь в 4 раза дороже 22мм, ну и на маленький датчик можно взять линзу поуже и все равно наведение будет работать. Американскую высокоточку можно такими вот вещами неплохо упростить и сделать один выстрел реально дешевым, даже если вероятность поражения цели станет 0.8 вместо 0.9, зато можно выстрелить сразу 3 снаряда и в итоге вероятность поражения цели будет куда лучше, чем у одного дорогого снаряда (0.992 против 0.9).
26.11.2022 10:34 Ответить
от цікаво: ремонтна база в Польщі, а не в іній сусідній, приміром, в мад'ярщині... До слова: хто є кому союзником...
26.11.2022 12:05 Ответить
Через перевал все одно не зручно
26.11.2022 19:57 Ответить
совково-рашистские стволы ещё быстрее изнашиваются
26.11.2022 12:40 Ответить
 
 