США развернули в Польше ремонтную базу для передаваемой Украине артиллерии. Треть гаубиц в нерабочем состоянии, - NYT

Пентагон организовал на территории Польши пункт ремонта поставляемого Украине западного артиллерийского вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным американских оборонных ведомств, треть гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии.

Поскольку осуществлять ремонт артиллерии в полевых условиях проблематично, то это стало приоритетом для Европейского командования Пентагона, которое создало ремонтный центр в Польше.

Ремонт оружия, о котором ранее не сообщалось, начался в последние месяцы. Состояние украинского оружия является предметом тщательного внимания среди военных чиновников США, отказавшихся обсуждать детали программы.

"Со всеми возможностями, которые мы предоставляем Украине, а также теми, которые предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы у них были надлежащие пакеты поддержки этих возможностей со временем", — заявил Дэниел Дэй, представитель Европейского командования США.

Когда боеприпасы для украинских орудий советской эпохи, стреляющие снарядами диаметром 152 мм, стали дефицитными вскоре после вторжения, гаубицы стандартов НАТО, стреляющие 155-миллиметровыми снарядами, стали одним из важнейших видов оружия Украины, учитывая огромные запасы совместимых снарядов.