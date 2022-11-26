Защитники Украины отразили атаки врага в районе 8 населенных пунктов. Противник перегруппировывается для усиления на трех направлениях, - Генштаб

Начались двести семьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по гражданским объектам.

Враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. Продолжается перегруппировка вражеских войск с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.

Как отмечается, враг нанес 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетным ударам подверглись Купянск и Чугуев Харьковской области; Беленькое на Донетчине и Камышеваха, Кушугум Запорожской области.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены.

Читайте также: Войска РФ нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе, на Бахмутском и Авдеевском направлениях ведут наступательные действия, - Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Липцы, Старица, Огурцово и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону, обстрелял из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское", - говорится в сообщении.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активные оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное на Запорожье.

Читайте также: Авиация ВСУ нанесла удары по 4 позициям зенитно-ракетных комплексов врага, - Генштаб

На Криворожском и Херсонском направлениях противник осуществляет фортификационное обустройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Непосредственно от вражеского огня пострадали города Очаков и Херсон.