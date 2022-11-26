Авиация ВСУ нанесла удары по 4 позициям зенитно-ракетных комплексов врага, - Генштаб
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, воины Ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также 2 других важных объекта противника.
