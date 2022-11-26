РУС
Ликвидация последствий попадания ракеты в жилой дом в Вышгороде: комиссии обследуют разрушения и фиксируют потребности. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ликвидацией последствий попадания российской ракеты в жилой дом в Вышгороде.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Вышгород. Рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о работе по ликвидации последствий попадания российской ракеты в жилой дом. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь и временное жилье", - отметил он.

По словам Кулебы, на месте прилета ракеты завершили работу криминалисты. Уже работают комиссии, обследующие разрушения и фиксирующие потребность в строительных материалах, необходимых для восстановления.

"Восстановим дома как можно быстрее. Работаем, поддерживаем наших людей и приближаемся к победе. Благодарен главе государства и Офису Президента за постоянную поддержку", - добавляет глава региона.

Смотрите также: Зеленский посетил Вышгород, пострадавший от ракетных обстрелов россиян. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ну і пики поруч с Зеленський. На них тавра ніде ставити. Єрмак Тимошенко....В наших стражданнях є вина не тільки кацапів. Приїхали подивитись на результати свого царювання.
26.11.2022 08:49 Ответить
прикидывают, сколько асфальта перед домом заменить нужно перед ремонтом самого дома. но заменят весь, старый удалят- ремонту не подлежит.
26.11.2022 09:28 Ответить
Больно смотреть на стариков которым на старости лет пришлось опять пережить войну и лишиться своего дама и всего нажитого за жизнь
26.11.2022 09:04 Ответить
Приїхала, гоп кампанія фейси на трагедії засвітити.
Кажуть Буковель на всю знеструмлену область світлом виблискує.
26.11.2022 09:15 Ответить
це можно завжди глянуть. на картах погоди, є "вид з супутника" вживу. вночі видно як, шо й де сяє. зараз вся Україна затягнута хмарами. а до цього дививсь - на захід від киева все не дуже освітлено. але не київ.
26.11.2022 09:36 Ответить
 
 