Ликвидация последствий попадания ракеты в жилой дом в Вышгороде: комиссии обследуют разрушения и фиксируют потребности. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ликвидацией последствий попадания российской ракеты в жилой дом в Вышгороде.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Вышгород. Рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о работе по ликвидации последствий попадания российской ракеты в жилой дом. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь и временное жилье", - отметил он.

По словам Кулебы, на месте прилета ракеты завершили работу криминалисты. Уже работают комиссии, обследующие разрушения и фиксирующие потребность в строительных материалах, необходимых для восстановления.

"Восстановим дома как можно быстрее. Работаем, поддерживаем наших людей и приближаемся к победе. Благодарен главе государства и Офису Президента за постоянную поддержку", - добавляет глава региона.

Смотрите также: Зеленский посетил Вышгород, пострадавший от ракетных обстрелов россиян. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











