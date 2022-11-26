РУС
100 тыс. мобилизованных россиян будут убиты или ранены до весны, ожидают в Кремле, - СМИ

Руководство РФ готово к тому, что к весне 2023 года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных россиян могут составить 100 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на два источника – в ФСБ и в Генштабе ВС РФ – пишет российское независимое издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным "Важных историй", руководство РФ понимает, что активизация боевых действий весной предполагает большие потери.

"К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тыс. Но это никого не пугает - их заменят срочниками", - приводит издание слова источника, близкого к ФСБ.

Читайте также: Путин, несмотря на объявленное завершение мобилизации, приказал идентифицировать всех россиян, которые должны стать на воинский учет

Приближенный к российскому Генштабу источник также поделился с изданием прогнозом Кремля, согласно которому потери в Украине составят около 100 тыс., преимущественно мобилизованных.

В общей сложности во время осенней мобилизации в России призвали около 300 тыс. человек. Таким образом, по прогнозам Кремля, каждый третий из них к весне погибнет или получит ранение.

Читайте также: В России в ближайшее время возможна новая волна мобилизации, - Генштаб ВСУ

Источник рассказал, что к весне следующего года Министерство обороны РФ планирует подготовить 120 тыс. срочников, которых смогут отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. Именно поэтому, по его словам, Путин не отменяет указ о частичной мобилизации.

армия РФ (20627) ликвидация (4069) мобилизация (2907)
+41
Тільки сто тисяч? Думаю ЗСУ вас приємно здивують
26.11.2022 09:02 Ответить
+25
Враховуючи обморожених, замерзлих та захворілих можна множити на три
26.11.2022 09:05 Ответить
+14
Баби єщо наражают.
От тільки білих лад на всіх не вистачить.
26.11.2022 09:05 Ответить
Тільки сто тисяч? Думаю ЗСУ вас приємно здивують
26.11.2022 09:02 Ответить
Баби єщо наражают.
От тільки білих лад на всіх не вистачить.
26.11.2022 09:05 Ответить
Вже МОСКВИЧИ белые изготавливают новые!
26.11.2022 09:49 Ответить
"...бєлиє лади...бєлиє лади..." будуть наспівувати руZZкі самки....
26.11.2022 10:59 Ответить
так це розмова про чмобіків! Контрактників та вагнерівців вони враховують по окремій стрічці. Їх, до речі на кінець вересня було вже утилізовано понад 86тисяч.

Ось більш-манш реальне повідомлення в інфі від https://t.me/generalsvr Генерал СВР :

"Суббота 1.10.2022г, в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 62984 человека.
Данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести".
26.11.2022 12:24 Ответить
Враховуючи обморожених, замерзлих та захворілих можна множити на три
26.11.2022 09:05 Ответить
"Propavšix bez vesti" budet >300.000. Ibo AvtoVAZ nepotianet vsex obladyvatj.
26.11.2022 13:17 Ответить
6 тисяч тонн органических удобрений будет внесено в Украинскую землю перед посевной.
26.11.2022 09:06 Ответить
Двести всегда лучше чем сто, а ещё лучше триста.
26.11.2022 09:06 Ответить
Вони вже готують наступну сотню
26.11.2022 09:08 Ответить
Гарна новина.
Проте вони кажуть, що у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********.
(https://www.youtube.com/watch?v=LG9igcVkVOI
В.Соловей - з 35:10 та 36:10- каже про завантаженність рашистських заводів ВПК (зокрема по виготовленню ракет) 24 години на добу в 4 зміни.
Вірити чи не вірити у це - справа кожного)
Та ще кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще до 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
26.11.2022 09:09 Ответить
у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********. )) - і саме тому ***** бігає по світу з простягнутою рукою ,, то - дайте дронів , то ракет ( у ірану ), то танків ( у бацьки ) , то *********** і то навіть зимове обмундирування ( П Корея ). .
26.11.2022 09:23 Ответить
бігає. бо то все потрібно тут і зараз, а ті всі заводи мокшанського впк не можуть навіть і при роботі в режимі 24/7 видати всю кількість того, що потрібно. вони можуть призвати 2 лями чмобів. але ж не можуть їх всіх відразу кинути на фронт, бо нема чим озброїти і в що одягнути.
26.11.2022 14:10 Ответить
ніяке виробництво ніколи не зможе працювати в ********** 24/7 в силу тотальної природньої ліні, рукожопості і безвідповідальності руснявої істоти.
26.11.2022 09:37 Ответить
Ну а чіпи беруть зі спіжджених пральок?
26.11.2022 10:23 Ответить
оптимістичн все у них)
26.11.2022 09:09 Ответить
У назві "вбити", а треба "вбиті"
26.11.2022 09:10 Ответить
Земля їм скловатою!
26.11.2022 09:11 Ответить
Разжигатель ненависти ***** соловьев будет среди сдохших? А ублюдок кисель? А ***** скабеиха? А им подобные пропагандоны? Да нет. Чушь какая. Подыхать будут дебильные ваньки,которым они дули в уши свой бред годами.
26.11.2022 09:21 Ответить
Мне снился нынче страшный сон,

И в нем я видел очень ярко,

Сын жириновского солдат,

А дочь лаврова санитарка.

Вот с автоматами бегут, Две дочки путина в атаку,

И нажимая на курки, Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!

Тут танк горящий на боку, А в нем медведева сынок,

И дочь отважного шойгу, Его достав несёт в медблок.

Зюганов внук, Зюганов сын, Наследник Матвиенко Вали,

Все как один пошли на фронт,

Чтоб братья в НАТО не вступали.

Бегут в строю Ковальчуки,

И Ротенберги с ними рядом,

И рвется Миллер на прорыв,

Во фланг с газпромовским отрядом.

Открыл глаза, потом закрыл,

Что за фантастика творится? Наверно зря смотрел ТВ,

Вот хрень подобная и снится...
26.11.2022 11:10 Ответить
26.11.2022 14:13 Ответить
Судячі з тенденції ви до нового року цю межу перетнете
26.11.2022 09:21 Ответить
Це - прогноз лише по чмобілізованим у рамках мобілізації, яка розпочалась у вересні.
Поки що вони тільки почали покращувати статистику. Попередні 87 тис.дохлих - это другое...
26.11.2022 09:36 Ответить
сходили с парадкой на "киев за три дня" ))
26.11.2022 09:24 Ответить
Як завжди москалі брешуть)100тис вбитими буде вже до Миколая.
26.11.2022 09:28 Ответить
Тобто в вас раніше ніж в Україні?)
26.11.2022 09:42 Ответить
Йдеться про тих, кого після 21 вересня почали чмобілізовувати, а не про всю мокшанську армію...
26.11.2022 09:57 Ответить
нічого такого не йдеться. Прочитай ще раз, тільки на цей раз уважно.
26.11.2022 10:07 Ответить
источник:
https://istories.media/news/2022/11/25/v-kremle-prognoziruyut-k-letu-sleduyushchego-goda-bezvozvratnie-poteri-sredi-mobilizovannikh-mogut-sostavit-okolo-100-tisyach-chelovek/
26.11.2022 10:22 Ответить
Тут я сумніваюся.
26.11.2022 10:52 Ответить
Мочи своїх,москаль, може і чужі боятись будуть...
26.11.2022 09:32 Ответить
Ну довбойобы!да развернитесь и замочите путинаХуйла и всё говно правительство!!!будите спокойно жить!оружие в ваших руках!
26.11.2022 09:45 Ответить
💯
26.11.2022 10:09 Ответить
весьма оптимистичный прогноз) По-моему, они себе льстят=))))
26.11.2022 10:06 Ответить
26.11.2022 10:09 Ответить
скопление в кучу 👉👌
26.11.2022 10:31 Ответить
26.11.2022 10:30 Ответить
Пофіг! Баби єщо нАрАжАют!
26.11.2022 10:56 Ответить
Да хер, там к весне будет 150000
26.11.2022 12:00 Ответить
можуть скласти 100 тис. людей. Джерело:

Людей?
26.11.2022 15:22 Ответить
Ми чекаємо на сто тисяч дохлих кацапів вже в цьому році!
26.11.2022 16:18 Ответить
Так і хочеться запитати:"расєйські баби-дури,ви реально хочете продати 100 тисяч своїх синів на забій?За что?А плодитися від кого будете?Від лаврова піськова шойгу чи суровікіна?Хоча це ж росія.Одного дефективного дровосєка чи газонокосильщика хватить для запліднення цілої дєрєвні.
26.11.2022 17:46 Ответить
 
 