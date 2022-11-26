100 тыс. мобилизованных россиян будут убиты или ранены до весны, ожидают в Кремле, - СМИ
Руководство РФ готово к тому, что к весне 2023 года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных россиян могут составить 100 тыс. человек.
Об этом со ссылкой на два источника – в ФСБ и в Генштабе ВС РФ – пишет российское независимое издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным "Важных историй", руководство РФ понимает, что активизация боевых действий весной предполагает большие потери.
"К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тыс. Но это никого не пугает - их заменят срочниками", - приводит издание слова источника, близкого к ФСБ.
Приближенный к российскому Генштабу источник также поделился с изданием прогнозом Кремля, согласно которому потери в Украине составят около 100 тыс., преимущественно мобилизованных.
В общей сложности во время осенней мобилизации в России призвали около 300 тыс. человек. Таким образом, по прогнозам Кремля, каждый третий из них к весне погибнет или получит ранение.
Источник рассказал, что к весне следующего года Министерство обороны РФ планирует подготовить 120 тыс. срочников, которых смогут отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. Именно поэтому, по его словам, Путин не отменяет указ о частичной мобилизации.
От тільки білих лад на всіх не вистачить.
Ось більш-манш реальне повідомлення в інфі від https://t.me/generalsvr Генерал СВР :
"Суббота 1.10.2022г, в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 62984 человека.
Данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести".
Проте вони кажуть, що у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********.
(https://www.youtube.com/watch?v=LG9igcVkVOI
В.Соловей - з 35:10 та 36:10- каже про завантаженність рашистських заводів ВПК (зокрема по виготовленню ракет) 24 години на добу в 4 зміни.
Вірити чи не вірити у це - справа кожного)
Та ще кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще до 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
И в нем я видел очень ярко,
Сын жириновского солдат,
А дочь лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут, Две дочки путина в атаку,
И нажимая на курки, Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку, А в нем медведева сынок,
И дочь отважного шойгу, Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын, Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится? Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится...
Поки що вони тільки почали покращувати статистику. Попередні 87 тис.дохлих - это другое...
https://istories.media/news/2022/11/25/v-kremle-prognoziruyut-k-letu-sleduyushchego-goda-bezvozvratnie-poteri-sredi-mobilizovannikh-mogut-sostavit-okolo-100-tisyach-chelovek/
Людей?