100 тыс. мобилизованных россиян будут убиты или ранены до весны, ожидают в Кремле, - СМИ

Руководство РФ готово к тому, что к весне 2023 года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных россиян могут составить 100 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на два источника – в ФСБ и в Генштабе ВС РФ – пишет российское независимое издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным "Важных историй", руководство РФ понимает, что активизация боевых действий весной предполагает большие потери.

"К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тыс. Но это никого не пугает - их заменят срочниками", - приводит издание слова источника, близкого к ФСБ.

Приближенный к российскому Генштабу источник также поделился с изданием прогнозом Кремля, согласно которому потери в Украине составят около 100 тыс., преимущественно мобилизованных.

В общей сложности во время осенней мобилизации в России призвали около 300 тыс. человек. Таким образом, по прогнозам Кремля, каждый третий из них к весне погибнет или получит ранение.

Источник рассказал, что к весне следующего года Министерство обороны РФ планирует подготовить 120 тыс. срочников, которых смогут отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. Именно поэтому, по его словам, Путин не отменяет указ о частичной мобилизации.