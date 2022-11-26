РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9172 посетителя онлайн
Новости
12 526 119

Терехов пообещал продолжить говорить с харьковчанами на русском, несмотря на штраф

ігор,терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что и дальше будет общаться с жителями города на русском языке. Ранее языковой омбудсмен выписал ему штраф в 3400 грн за нарушение законодательства об украинском языке.

Свою позицию Терехов озвучил Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.

Специально для этого он перешел на русский, хотя в течение эфира телемарафона говорил по-украински.

"Я считаю, что сегодня у нас есть совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня - это победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами, то  я буду общаться на русском", - заявил мэр.

Он не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона. На обжалование постановления в Терехова есть время до 4 декабря.

Смотрите также: Памятник Пушкину в Харькове демонтирован, - горсовет. ФОТО

Напомним, 24 ноября Терехова оштрафовали на 3400 гривен за выступления на телевидении и ведение социальных сетей не на государственном языке.

Автор: 

украинский язык (1205) Харьков (7747) русский язык (595) Терехов Игорь (258)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+60
Це реально ворог держави.
І скільки ще таких
показать весь комментарий
26.11.2022 09:35 Ответить
+57
Пиз#ец. Ще одному "не на часі"
показать весь комментарий
26.11.2022 09:34 Ответить
+56
Невже це так складно усвідомити, що якби таких "какіх разніц" було б меньше, то і різні ЛДНРи б не утворилися? І Крим навряд чи так би просто опинився під окупацією
показать весь комментарий
26.11.2022 09:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Терехов НІ РАЗУ і ніколи не називав у своїх виступав харків*ян українцями. Завжди- ми харьковчане... Це ріже слух, завжди. Типу ми кримчане....
показать весь комментарий
26.11.2022 12:39 Ответить
Ну не *****?...
показать весь комментарий
26.11.2022 13:18 Ответить
Під Бахмут у будь яку частину курву !
показать весь комментарий
26.11.2022 13:19 Ответить
Цього малороса Пуйло ще не звільнив , а дуже старався .
показать весь комментарий
26.11.2022 13:37 Ответить
Після публічного процесу з конфіскацією і забороною обіймати держ. Посади - таких «кадрів» стане в 10 разів менше.
показать весь комментарий
26.11.2022 13:38 Ответить
Так шо усе таки ХНР !
показать весь комментарий
26.11.2022 13:38 Ответить
А потім всяке ху№ло лізе до нас защіщать таких, які гаварят па рускі !
показать весь комментарий
26.11.2022 13:45 Ответить
вообще не вижу проблемы. За кожну говірку - штраф 3400 грн
После 5 штрафов заспіває, як соловейко українською
показать весь комментарий
26.11.2022 16:00 Ответить
Для початку треба по повній штрафувати ті засоби масової інформації, які дають можливість Терехову порушувати мовний закон. Позбавити його можливості зневажати українську конституцію.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:33 Ответить
этиГ мать,научмте пинками тварь! Slava Velykoi Ukraine
показать весь комментарий
26.11.2022 20:07 Ответить
терехов мудак. он Гепына шестерка. но дело не в языке. я Харьковчанин я и вся моя семья говорит на русском но это не значит что я не люблю Украину. оно говорит на том языке которое слышат жители Харькова
показать весь комментарий
26.11.2022 20:42 Ответить
Довбо*об. Крапка. Без коментарів, бо таку тупість на рівні голови 2-го найбільшого міста України навіть сенсу немає обговорбювати!
показать весь комментарий
27.11.2022 00:07 Ответить
Если русские будут плевать на украинские законы страна далеко не уедет.
показать весь комментарий
27.11.2022 01:04 Ответить
Поважаю Терехова,він справді на свомумісці ,і знає що говорить.Це справжній патріот України,завдяки таким як він Харків ще наш.І тут є коменти ,що він зрадник,я думаю ,що ті люди які можуть таке говорити не варті цього чоловіка ні мізинця,та ще є запитання до них ,що ви зробили для України,хоч саму маленьку краплю,відповім ;та нічого ,крім оцієї дурної писанини.
показать весь комментарий
27.11.2022 10:14 Ответить
Как губернатор он должен говорить на государственном. Как частное лицо - хоть на сребскохорватском.
показать весь комментарий
27.11.2022 10:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 