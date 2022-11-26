Терехов пообещал продолжить говорить с харьковчанами на русском, несмотря на штраф

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что и дальше будет общаться с жителями города на русском языке. Ранее языковой омбудсмен выписал ему штраф в 3400 грн за нарушение законодательства об украинском языке.

Свою позицию Терехов озвучил Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.

Специально для этого он перешел на русский, хотя в течение эфира телемарафона говорил по-украински.

"Я считаю, что сегодня у нас есть совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня - это победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами, то я буду общаться на русском", - заявил мэр.

Он не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона. На обжалование постановления в Терехова есть время до 4 декабря.

Напомним, 24 ноября Терехова оштрафовали на 3400 гривен за выступления на телевидении и ведение социальных сетей не на государственном языке.