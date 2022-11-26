Без света в Киеве 130 тысяч жителей. В течение суток запланировано завершение восстановительных работ, - ГВА

По состоянию на 9:30 26 ноября без поставки электроэнергии, в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые еще обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.

"Продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь практически доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания. В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернется к работе в штатном режиме ", – говорится в сообщении.

Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.

