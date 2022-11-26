РУС
Без света в Киеве 130 тысяч жителей. В течение суток запланировано завершение восстановительных работ, - ГВА

По состоянию на 9:30 26 ноября без поставки электроэнергии, в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые еще обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.

"Продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь практически доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания. В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернется к работе в штатном режиме ", – говорится в сообщении.

Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.

+10
Хочу запитати в тих, хто стверджував, що то Порошенко підривав склади зі зброєю: Навіщо зленський бомбить критичну інфраструктуру країни?
показать весь комментарий
26.11.2022 10:27 Ответить
+5
Довго ще ці питараси, які і володіли енергосистемою України , будуть сідити у кріслах депутатів ?

показать весь комментарий
26.11.2022 10:24 Ответить
+5
А ще питання, за скільки скупили і чи законно вони належать тим тварюкам?
показать весь комментарий
26.11.2022 11:07 Ответить
Довго ще ці питараси, які і володіли енергосистемою України , будуть сідити у кріслах депутатів ?

показать весь комментарий
26.11.2022 10:24 Ответить
Плачкова , дочь Плачкова ( енергетикА , сьогодні працююющего на Ахметова . Володаря вінною маркою Космополіт) . Шуфріч , друг і соратник Мертветчука, володарь акціями енергокомпаній
І Т П
УСІ БОГАТІ ЛЮДИ ВИДЖАЛИ З ЕНЕРГОСИСТЕМИ МИЛЬЯРДИ ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
26.11.2022 10:28 Ответить
А ще питання, за скільки скупили і чи законно вони належать тим тварюкам?
показать весь комментарий
26.11.2022 11:07 Ответить
За копійки купили. Недаром Семенюк і Чечетов погибли загадковими смертями
показать весь комментарий
26.11.2022 12:52 Ответить
Хочу запитати в тих, хто стверджував, що то Порошенко підривав склади зі зброєю: Навіщо зленський бомбить критичну інфраструктуру країни?
показать весь комментарий
26.11.2022 10:27 Ответить
Починайте питати з Кучми - навищо кацапам віддал атомну бомбу ?
показать весь комментарий
26.11.2022 10:29 Ответить
Ну ось і що тепер думати - то Кучма хороший чи не дуже?
показать весь комментарий
26.11.2022 10:48 Ответить
Там питання дуже спірне. Якщо коротко: ніхто в світі не хотів бачити невідому країну з ЯЗ, хто знає, які ставили умови? Могли б лишитись з ЯЗ, але у стані Пн. Кореї. От те, що сотні С-300 за сраний газік віддав - це виродок, згоден. От те, що в нас свого газіку вистачає, але махлювати з кацапським було вигідніше - це багатьом варто задати питання, а особливо Йулі (на цю сучку деякі і досі моляться).
показать весь комментарий
26.11.2022 11:11 Ответить
Кучма зробив схему воровства народного майна( прихватизацію) і виростив олігархів . Його треба судити
показать весь комментарий
26.11.2022 12:54 Ответить
Тут повині бути задіяні кошти олігархів на відновлення енергосистеми ,адже на протязі майже тридцяти років вони грабувапли країну ,тепер в скрутну годину треба допомагати людям.
показать весь комментарий
26.11.2022 10:36 Ответить
Так не піде - західні і не тільки компанії які заробляли на кацапстані повинні оплачувати рахунки( з грошей які вони заробили на кацапах) не тільки Україні але іншим постраджалим від дій кацапів. Може це заставить бізнес думати не тільки про гроші а й про відповідальність - відмазка що вони наприклад нічого не знали про плановану війну не працює( якщо для малих компаній це якимсь чином це можна пояснити то великі корпорації мають думати про такі речі).
показать весь комментарий
26.11.2022 11:06 Ответить
Шановний, наші бандюки - не якудза, принципі інші. Якщо розумієте, про що я, якщо ні - прочитайте про Фукудзіму.
показать весь комментарий
26.11.2022 11:12 Ответить
 
 