Без света в Киеве 130 тысяч жителей. В течение суток запланировано завершение восстановительных работ, - ГВА
По состоянию на 9:30 26 ноября без поставки электроэнергии, в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Как отмечается, водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые еще обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.
"Продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь практически доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания. В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернется к работе в штатном режиме ", – говорится в сообщении.
Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І Т П
УСІ БОГАТІ ЛЮДИ ВИДЖАЛИ З ЕНЕРГОСИСТЕМИ МИЛЬЯРДИ ‼️‼️‼️