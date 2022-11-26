РУС
Пекин в ответ на слова о геноциде украинцев россиянами: Мы за диалог

В ответ на призыв помочь Украине и обратиться к Путину, чтобы тот прекратил уничтожать гражданскую инфраструктуру, Китай призывает Украину к диалогу с РФ.

Диалог на эту тему состоялся между иностранными журналистами и спикером Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Журналист Reuters напомнил ей, что по всей Украине десятки миллионов людей в условиях зимы живут без электричества и отопления из-за военных преступлений страны-террориста РФ – ракетных ударов по энергосистеме, и спросил: "А что Китай, где его реакция?"

Представитель МИД КНР ответила традиционно: "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и понятна".

"Мы всегда серьезно относимся к гуманитарной ситуации в Украине и считаем, что безотлагательным приоритетом является скорейшая деэскалация напряженности путем диалога и переговоров. Это принципиальный выход для украинского вопроса", - заявила она.

Спикер китайского ведомства добавила: "Надеемся, что международное сообщество сыграет конструктивную роль в ослаблении напряженности и поиске политического решения кризиса, что и делает Китай".

Китай принципиально не называет крупнейшую войну в Европе за много десятилетий войной, а использует термин "украинский кризис", созвучный с пропагандой России. Официальный Пекин не осудил ни агрессию РФ, ни одно из многочисленных военных преступлений ее армии: все это в позиции государства и информационном пространстве КНР просто игнорируют. Иногда спикеры КНР обвиняют в начале российской войны на уничтожение Украины и ее народа США и НАТО – то есть, делают то, что и Москва. Между тем, по имеющейся информации, Китай не оказывает РФ военную помощь в этой войне.

+32
Китайська республіка була вигнана на о.Тайвань.

А це - комуняцька КНР, яка сама влаштувала геноцид народу Уйгурів і в західному Туркестані
26.11.2022 11:28 Ответить
+31
Бойкот китайському ширпотребу!
26.11.2022 11:07 Ответить
+25
Щоб вам самим довелося шукати дипломатичного рішення під бомбами і ракетами, тварюки
26.11.2022 11:08 Ответить
А що, хтось очікував іншого від китаю?..
26.11.2022 11:07 Ответить
Китайська республіка була вигнана на о.Тайвань.

А це - комуняцька КНР, яка сама влаштувала геноцид народу Уйгурів і в західному Туркестані
26.11.2022 11:28 Ответить
приморозить бы их желтокосоглазых..минус T 286 жидким азотом что ли...
26.11.2022 12:18 Ответить
−196 °C
26.11.2022 12:24 Ответить
Бойкот китайському ширпотребу!
26.11.2022 11:07 Ответить
Давно пора. Час переходити на якісне європейське та американське. Зменшення експорту - саме те, що може підірвати економіку Китаю.
26.11.2022 12:38 Ответить
В декабре 1937 года Нанкин был захвачен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B японцами , которые истребили до 300 000 горожан (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Японские военные преступления в Нанкине ).

"душевне" кіно "Нанкін, Нанкін"
https://www.kinopoisk.ru/film/396661/

зараз дивлюсь зовсім іншими очима ніж до війни і овнізма китайоз .....
26.11.2022 13:06 Ответить
Так американское это и есть китайское
26.11.2022 16:59 Ответить
І ще раз змушений повторити:
Неконтрольоване споживання рису призводить до непоправних патологій у мозку.
26.11.2022 11:07 Ответить
Чув давно, що денна пайка в армії мао це жменя сухого рису. Не перевіряв, але схоже на правду. Ні?
26.11.2022 11:11 Ответить
Гуййозна...
"Васток - дєло тонкоє, Пєтруха!" (с)
26.11.2022 11:13 Ответить
Коли злословив, навіть не думав, що настільки близький до істини. Натрапив випадково:

26.11.2022 11:20 Ответить
Щоб вам самим довелося шукати дипломатичного рішення під бомбами і ракетами, тварюки
26.11.2022 11:08 Ответить
Прикордонник зі Зміїного - експерт у діалогах, тому вважаю що комуняки йдуть на#уй.
26.11.2022 11:08 Ответить
Такі ж червоні, як товарищи. А Сибиль наса
26.11.2022 11:08 Ответить
«Китай - торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов», - отметил Президент Украины. Глава государства отдельно подчеркнул, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.

Владимир Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Во время разговора была подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.

Председатель КНР отметил важность президентского проекта «Большое строительство» и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении. Кроме того, стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостиком в Европу» для китайского бизнеса.
26.11.2022 11:10 Ответить
Ну так клован і в дупу ***** намагався заглянути. Безрезультатно,як і оці балачки з хитрозробленими китайцями.
26.11.2022 11:13 Ответить
Обіцяти не значить одружитися.
26.11.2022 12:40 Ответить
то треба добавляти, шо вони за діалог без визволення окупованих теріторій та виводу рос. віськ, чи навпоки
26.11.2022 11:10 Ответить
У жовтопиких без змін. -60 градусів за Цельсієм.
26.11.2022 11:11 Ответить
Українського питання… це як свого часу єврейського?
Підтримка тероризму та геноциду? ПНХ!
26.11.2022 11:11 Ответить
Китай - это союзник расии . Было большой ошибкой дать этой орде развиваться . Нужно возвращать его на его историческое законное место - выливать во дворах аллюминиевые ложки и вилки .
26.11.2022 11:12 Ответить
китай это и есть корень всей этой войны. по крайней мере один из факторов
26.11.2022 11:20 Ответить
Союзник Раиси- це комуняцька КНР.
А Республіка Китай, та що на о.Тайвань- відправили Україні 800 дронів бомбардувальників
26.11.2022 11:30 Ответить
ПНХ
26.11.2022 11:13 Ответить
ВСІ ЗА ДІАЛОГ. хай рашка віддає то шо ЗАХОПИЛА, виводить всі війська до рашкі, та й буде діалог. От сразу
26.11.2022 11:14 Ответить
А репарації?
26.11.2022 15:13 Ответить
тю. а що ще очикувати від камуняк
26.11.2022 11:15 Ответить
А що скаже арахамія друг китаю
26.11.2022 11:15 Ответить
Могу пожелать этим "миролюбцам" скорейшего их возвращения во времена культурной революции и поедания воробьёв.
26.11.2022 11:16 Ответить
Горобців жаль! Китайозів ні.
26.11.2022 12:11 Ответить
Сцикливі китайці)Америка притиснула яйця,Бафет купив пакет акцій тайванського семіконактору,отже треба "тарґавать")кіна з Тайваню не буде,а отже і позицію щод рашки треба прояснити.
26.11.2022 11:19 Ответить
Ну тоді хрін вам, а не Тайвань.
До речі, панове, товари з Індонезії, В'єтнаму і ще низки азійських країн не гірші і не дорожчі за китайські.
26.11.2022 11:20 Ответить
Китай може бути другом або партнером, тільки для диктаторів та бариг, та ще й для гопників типу арахамія та шобла.

Китай, який свого часу підписав Будапештський меморандум як гарант України з територіальної цілісності, тепер дає пораду Україні здатися, це все, що треба знати про Китай, звичайна зливна яма комунізму.
26.11.2022 11:23 Ответить
Китай??? Британія, США і рФія
26.11.2022 12:53 Ответить
На этом этапе украинцы только за уничтожение оккупантов.
26.11.2022 11:23 Ответить
Вот он восточный хитрожопый дракон. И на ... сесть и рис поесть.
26.11.2022 11:30 Ответить
Мій прадід по маминій лінії був учасником російсько-японської війни 1905 року в Маньчжурії. Як мені розповідала мама, він називав китайців самим паскудними людьми, яких він знав.
26.11.2022 11:31 Ответить
А арахамія так не вважає...
26.11.2022 15:07 Ответить
Я правильно зрозумів: якщо цю китаяночку почне Ґвалтувати орк, вона, щоб бути послідовною, розпочне діалог з орком й почне шукати мирний вихід? І взагалі це буде не зҐвалтування, а криза в сексуальному житті китаяночки?

26.11.2022 11:33 Ответить
Сидите на березі річки і чекаєте на труп ворога? О мудрі китайці...
26.11.2022 11:39 Ответить
Україна не повинна звертати увагу на те що каже Китай -це азійська країна а Україна туди не рухається і з Китаєм тільки торговельні відносини а не політичні.
Китай просто зробив заяву але чи буде виконувати це Україна? Ні тож нехай ще зроблять заяву.
Для України основні партнери це США і ЄС а Китай не визнає що в Україні війна (а просто криза) Тому говорити з Китаєм теж саме що із Росією
26.11.2022 11:41 Ответить
Майстри потриздєть?
Смішні китайози. Ви за окупацію України.
26.11.2022 11:42 Ответить
наче зі штучним інтелектом говорять
26.11.2022 11:45 Ответить
Пекин их надо выкинуть с украинского рынка. Это комунистический режим, запрещенный в Украине.
26.11.2022 11:47 Ответить
Китай спонсори терроризма і можуть йти *****
26.11.2022 11:56 Ответить
Тьфу надоели уже хитрожопые.
26.11.2022 11:57 Ответить
Обиделись, что им не продали мотор сич
Пошли нахер.
26.11.2022 12:00 Ответить
....та не тільки - там ще кидочок був із зерном за попередні роки - ДПЗКУ банкротик, тобто аграрії виконали договірні (закрили питання з передоплатою), а коє-хто НЄ, і ми всі знаємо, хто це такі...ГИ ГИ ....тобто тепер в кінцевому сенсі ми пожинаємо нєпаняткі...інфа офіційна, є скрізь...читайте ...Оце все звідти - ДПЗКУ, Мотор-Січ, Інвест заборгованості по альтернативним (сонячна), так щооооо. . . почитай, оціни...і посміхнись, іншого не залишається
26.11.2022 12:19 Ответить
говорят ее уже нет
разбомбили
26.11.2022 15:04 Ответить
Вона шо,кінську ****** побачила,що насувається,чи шо?)
26.11.2022 12:13 Ответить
Для них це норм .
26.11.2022 12:20 Ответить
Китайцы сами творили геноцид малых народов, и сейчас творят - держат уйгуров в концтаборах
26.11.2022 12:29 Ответить
комуняки срані
26.11.2022 12:35 Ответить
Та мы в курсе,что вы за диалог,мрази желтомордые.Мы так же в курсе,что в Нанкине в 1937-38 годах была просто гражданская война.Видимо плохо вам тогда самураи обьянили-где ваше место,твари гнилозубые.
26.11.2022 12:50 Ответить
Обьяснили.
И да..Шо с ******,узкопленочные?
26.11.2022 12:51 Ответить
****** кітайські макаки
26.11.2022 13:25 Ответить
Треба їм нагадати про необхідність перемовин між Китаєм та Японією,під час бойових дій у Другу Світову!
26.11.2022 13:49 Ответить
треба по пекіну лупануть кількома сотнями ракет і сказати
ну так ми ж за діалог
чого ви там
26.11.2022 14:02 Ответить
так а чого китайці бились проти японців, коли ті на них напали? треба було "вести діалог"!
26.11.2022 14:04 Ответить
У китайців теж китайська криза. Бо та в Китаї хто зна що трапляється бо вони борються з ковідом замикаючи людей вдома фізично . Люди вийти не можуть нікуди взагалі. Сидять вдома під замком. Наприклад ось вчора показували як живцем згоріло в пожежі в багато поверхівки 44 людини бо не змогли вийти і пожежна машина не змогла доїхати бо на вулицях загороди . В тому Китаю жах що робиться і це не один випадок. Я думаю там не стільки з Ковідом борються як Сі намагається тримати «нарід» під контролем. А вони півтора мілярди як стадо нічого ге роблять коли над ними знущаються бо навіть з дома вийти не можуть фізично
26.11.2022 14:06 Ответить
гнилой народец
как и руссские
26.11.2022 15:05 Ответить
А вони з тибетцями чи уйгупами сильно домовлялися? Чи з тайванцями? Нехай покажуть спочатку, як це робити цивілізовано, а потім нас закликають. Покидьки лицемірні...
26.11.2022 15:04 Ответить
о з цими косоглазими договарюварся,їм перестати поставляти кукурудзу з Украіни і хай дохнуть з голоду,і заборонити ввозити сюда той непотріб який вони з дерьма ліплять,і побачимо як вони заспівають,мерзота косоглаза.
26.11.2022 15:35 Ответить
Просто нужно прекратить покупать китайское Гавно, минимизировать все отношения с этими косоглазыми Пи...сами и дело пойдет...
26.11.2022 15:56 Ответить
Ця ******** позиція нас не влаштовує і МЗС має щось сказати. Треба відмовлятись з китайських товарів. Хоча б від китайських брендів.
26.11.2022 16:53 Ответить
Три коментаря коротко
1 обмежити імпорт з китаю - це менше 3 мілліардів зараз ，для китаю це якби слона уколоти зубочисткою і смішного і грішно
2 про те що в них все погано ，будь ласка з'їздіть до Шанхаю - там рівень автоматизація до якого ще треба рости Нью Йорку і взагалі США ，в них все нормально ，а якщо порівнювати 30 років потому коли їм їсти нема що було то зараз вони живуть як "мільйонери"
3 китай міг би зупинити війну одним телефонним дзвінком Сі : "путін забирай війська " і той би забрав!
Ви знаєте в чому проблема китаю ,？ як я думаю їх не влаштовую номер два на планеті вони хочуть бути номер один по впливу економіці ，тощо .
Що зараз заважає США та росії тупо розділити росію ? Китай може повернути велику частину земель та придбати нові . Росія так склалося має найбільші поклади ресурсів на планеті .
Але китай грає в довгу гру , захищаючи росію в ООН ，заявами свого лідера Сі заявами своїх дипломатів він дає всім зрозуміти Росія - це зона інтересів виключно китаю . Китай вже активно експлуатує ресурси росії ，але китаю потрібно все . Замість "дружби " з заходом китай обирає конфронтацію і справа не лише в Тайвані ，китай хоче бути гегемоном у світі ，а зараз гегемон це США ,бо саме до США дослухаються більшість країн світу.
Росія для китаю це кукла яка китайськими руками робить все те що хотів би зробити китай ，напасти на сусіда ，перевірити як працюють санкції це демо версія війни Китаю та США .
Китай також грає на слабкостях демократії в США Трамп це явний якщо не агент то людина котра представляла інтереси Китаю .
Дивлячись на ситуацію в Україні вже всіс зрозуміло і навіть китайцям що путін програв ，питання тільки часу .І якщо США переконали ненадавати суттєву підтримку росії значить домовленості все ж є і питання з захопленням Тайваню відкладається на невизначений термін .
Особисто я думаю що китай зрозумів що реакція від війни та санкції можуть дуже боляе вдарити . Залишив китай спроби захопити Тайвань ？- ні Залишив китай замаху стати єдиним гегемоном в світі потеснивши США ？- ні .
Я думаю зараз китайська розвідка вивчає війну в Україні щоб не допустити тих помилок що зробив Путін .
Великий китай просто відклав свою війну .Якщо США не хочуть воювати з китаєм то поперше треба вже виграти війну в україні і виробити такі правила міжнародної гри щоб іншим державам було занадто дорого починати військову авантюру . Сподіваюся що союзники не допустять помилок Чемберлена ，бо Китай зараз найбільша загроза людству і задача США настільки вибудувати лінію від Японії до Тайваню щоб китай неіколи не зміг розпалити нову війну.
26.11.2022 17:52 Ответить
ой то чого ж ви бидло жовтопике так на японців за нанкінську різню злитесь,ви ж бидло за діалог,і японці були... на полі бою готові були все вирішити,але ви сикливе бидло стільки раз тікали,що навіть коли японці вирізали нанкін ви на битву не прийшли
26.11.2022 21:59 Ответить
не бачу роботи нашої дипломатії - а де запит на прибдання китайської зброї?
вони ж пропонують придбати
https://www.youtube.com/watch?v=uHKJrmTMOgw
ми ж отримуємо поміч. фінансову. давайте кинемо запит: оферту.
хай відмовлять - затягнуть, але - це буде на користь нам (маємо доказовий матеріал, а не подачки)
бойові роботи - це тема. я не хочу, щоб вмирали наші українці.
скоротіть зарплатню до ВРУ, скоротіть всіх "помічників", не платіть колишнім вру - ************* - ригам, комунякам та іншим гамадрилам. переведіть буфет Ради на каші та чай, а не це б..ське кофе.
заберіть в них тачки, хай їздять на веліках, потім миються в одному душі і вдягають чисту форму на знак солідарності з ЗСУ та народом! всіх переселіть в казарму, а кошти - на протези для військових.
депутана - це навіть не трибун в Давньому Римі!
29.11.2022 19:22 Ответить
南京大屠殺
а це вона схвалює? народна пам'ять, жертви серед ЇЇ народу пані Мао Нін лишили байдужими?
у нас таке повторили рос. нелюди.
історичні паралелі, військові злочини пані речника ні до чого не закликають?
душа - мертва?
29.11.2022 19:39 Ответить
 
 