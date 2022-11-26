Пекин в ответ на слова о геноциде украинцев россиянами: Мы за диалог

В ответ на призыв помочь Украине и обратиться к Путину, чтобы тот прекратил уничтожать гражданскую инфраструктуру, Китай призывает Украину к диалогу с РФ.

Диалог на эту тему состоялся между иностранными журналистами и спикером Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Журналист Reuters напомнил ей, что по всей Украине десятки миллионов людей в условиях зимы живут без электричества и отопления из-за военных преступлений страны-террориста РФ – ракетных ударов по энергосистеме, и спросил: "А что Китай, где его реакция?"

Представитель МИД КНР ответила традиционно: "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и понятна".

"Мы всегда серьезно относимся к гуманитарной ситуации в Украине и считаем, что безотлагательным приоритетом является скорейшая деэскалация напряженности путем диалога и переговоров. Это принципиальный выход для украинского вопроса", - заявила она.

Читайте также: Байден и Си Цзиньпин выступают против применения Россией ядерного оружия в Украине

Спикер китайского ведомства добавила: "Надеемся, что международное сообщество сыграет конструктивную роль в ослаблении напряженности и поиске политического решения кризиса, что и делает Китай".

Китай принципиально не называет крупнейшую войну в Европе за много десятилетий войной, а использует термин "украинский кризис", созвучный с пропагандой России. Официальный Пекин не осудил ни агрессию РФ, ни одно из многочисленных военных преступлений ее армии: все это в позиции государства и информационном пространстве КНР просто игнорируют. Иногда спикеры КНР обвиняют в начале российской войны на уничтожение Украины и ее народа США и НАТО – то есть, делают то, что и Москва. Между тем, по имеющейся информации, Китай не оказывает РФ военную помощь в этой войне.

Читайте также: Китай заблокировал коммюнике саммита G20 c осуждением войны России против Украины, - СМИ