СБУ задержала в Одессе агента ФСБ России, снимавшего позиции ВСУ в области

сбу

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента спецслужб России, снимавшего на видеорегистратор позиции ВСУ в области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают следователи, мужчина собирал информацию о расположении оборонных позиций военных, количестве бойцов и техники в Одесской области, снимал на видеорегистратор в автомобиле и впоследствии планировал видео передать россиянам.

Задержанный планировал получить должность в оккупационных властях, в случае захвата Одесщины войсками РФ.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

задержание (6714) Одесса (8026) СБУ (20435) ФСБ (1964)
+14
Недурно. Но серп для начала будет лучше. А потом можно и молот.
26.11.2022 12:22 Ответить
+11
26.11.2022 12:19 Ответить
+10
В верховной раде не пробовали искать фсбшников?
26.11.2022 12:28 Ответить
Труханов?
показать весь комментарий
26.11.2022 12:22 Ответить
Шуфрич?
показать весь комментарий
26.11.2022 14:57 Ответить
А його до "буцигарні" випадково не можна було недовезти? Типу-спроба втечі!
показать весь комментарий
26.11.2022 12:38 Ответить
на гіляку кацапа !!!
показать весь комментарий
26.11.2022 13:01 Ответить
Роздерти ту потвору на місці. Правду казав якийсь німецький політолог, що очищене повністю від чуми "русского мира" місто Херсон, де кожна падаль себя змогла проявити під час окупації, багато втекло, багато знищать самі херсонці, а якусь частину затримають поліцейські. А саме непрозоре місце скупчення прихильників ворога у місті Одеса. Там навіть під час активних бойових дій місто веселилося і жило, ніби війцна не в Україні. Ще в інших містах, падаль трішечки притихла, замаскувалася.
показать весь комментарий
26.11.2022 13:01 Ответить
Мільйони помийка продовжує витрачати
на агентів,колаборантів,попів....замість
того,щоб вкладати ці гроші в безпризорних
дітей в москві,яких тисячі....
показать весь комментарий
26.11.2022 14:57 Ответить
Ніженьки - хрум хрум хрум, рученьки - хрум хрум хрум, вилізли очі 👀, спокійної ночі, цій падлі... І так робити з кожним, щоб навіть не думали такого робити, не те що боялися..
показать весь комментарий
27.11.2022 01:23 Ответить
 
 