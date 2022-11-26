СБУ задержала в Одессе агента ФСБ России, снимавшего позиции ВСУ в области
В Одессе сотрудники СБУ задержали агента спецслужб России, снимавшего на видеорегистратор позиции ВСУ в области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщают следователи, мужчина собирал информацию о расположении оборонных позиций военных, количестве бойцов и техники в Одесской области, снимал на видеорегистратор в автомобиле и впоследствии планировал видео передать россиянам.
Задержанный планировал получить должность в оккупационных властях, в случае захвата Одесщины войсками РФ.
Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
