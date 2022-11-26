СБУ задержала в Одессе агента ФСБ России, снимавшего позиции ВСУ в области

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента спецслужб России, снимавшего на видеорегистратор позиции ВСУ в области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают следователи, мужчина собирал информацию о расположении оборонных позиций военных, количестве бойцов и техники в Одесской области, снимал на видеорегистратор в автомобиле и впоследствии планировал видео передать россиянам.

Задержанный планировал получить должность в оккупационных властях, в случае захвата Одесщины войсками РФ.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: СБУ задержала в Киеве коллаборанта, призивавшего к поддержке действий России