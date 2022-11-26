РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости
6 186 31

"Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме: введен в работу еще один атомный блок, покрываются 75% потребностей потребления

світло

Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.

По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления. Об этом рассказал глава правления Владимир Кудрицкий во время выступлении в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" обращает внимание, что компания больше не отмечает, какие именно виды отключений, аварийные или плановые будут применены: это решают облэнерго.

"Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области", - отметил он.

То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.

Напоминается также, что сейчас каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, просто экономно потребляя электроэнергию.

Читайте также: Украина снова соединена с энергосистемой ЕС. Плановые графики могут вернуть через 1-2 дня, - Укрэнерго

"Это позволит меньше применять ограничения, направленные на упреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей", - добавляют в компании.

Укрэнерго о ситуации в энергосистеме: введен в работу еще один атомный блок, покрываются 75% потребностей потребления 01

Автор: 

энергетика (2617) Тарифы на электроэнергию (2198) Укрэнерго (664) Кудрицкий Владимир (76)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
то есть параша тебя не достала, а энергетики достали. ну ты и гнида, отборная!
показать весь комментарий
26.11.2022 21:46 Ответить
+4
Чистой воды вранье. По 8-10 часов нету света. Достали уже.
показать весь комментарий
26.11.2022 12:46 Ответить
+3
проте який потужний у вас струм, якщо 15 хвилин вистачає шоб зарядити і телефон и пауербанки, шоб срати тут на наших енергетиків у коментах!
диво дивне а не електрика.
Путину своєму про це поскаржись, гандон.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чистой воды вранье. По 8-10 часов нету света. Достали уже.
показать весь комментарий
26.11.2022 12:46 Ответить
жалуйся своєму патрону путину та пригожину, мудило.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:11 Ответить
ты голосовала за зеленскава)
показать весь комментарий
26.11.2022 14:30 Ответить
то есть параша тебя не достала, а энергетики достали. ну ты и гнида, отборная!
показать весь комментарий
26.11.2022 21:46 Ответить
йому перелічити всіх, хто його дістав, аби ти був задоволенний?
звідки ви - у#бки лізете?
показать весь комментарий
26.11.2022 23:18 Ответить
***** ты, концетрированный, уже засрал весь простир как ты страдаешь с инетом
показать весь комментарий
26.11.2022 23:20 Ответить
То вам ще пощастило - у нас вчора не було 18 годин поспіль.
В сьогодні вирубили о 8:14.
Києво-Свчтошинський р-н Київської області
показать весь комментарий
27.11.2022 11:14 Ответить
в мене як вмикали світло на 15 хвилин в день, так і вмикають
показать весь комментарий
26.11.2022 12:48 Ответить
Світло Шредингера)
показать весь комментарий
26.11.2022 13:07 Ответить
проте який потужний у вас струм, якщо 15 хвилин вистачає шоб зарядити і телефон и пауербанки, шоб срати тут на наших енергетиків у коментах!
диво дивне а не електрика.
Путину своєму про це поскаржись, гандон.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:10 Ответить
дурепа, в мене є машина
показать весь комментарий
26.11.2022 14:32 Ответить
ну так чо ты жалуешься, времена сейчас не то чтобы жировать
показать весь комментарий
26.11.2022 21:47 Ответить
в мене опалення на електриці
показать весь комментарий
26.11.2022 23:16 Ответить
Вороватых уродов из ДТЭК или таких же чиновников из Укрэнерго странно называть "нашими энергетиками"
показать весь комментарий
26.11.2022 19:01 Ответить
прям как при ковидошизанутом ляшко. циферки букавки
показать весь комментарий
26.11.2022 14:32 Ответить
Це десь в понеділок вівторок буде ще ракетна атака, по логіці
показать весь комментарий
26.11.2022 14:43 Ответить
Насправді відключення світла не є жахливою проблемою. Купив акумулятор AGM 12В 100 Ah - 192 долари, зарядка на 10 А ( повна зарядка акумуятора через 8 годин) - 20 доларів, простенький китайський інвентор, що перетворює 12 В в 220В , потужністю типу 1000 W, реально десь 400W - 35 доларів. Разом 247 доларів. Система видає на гору 960 Ват. Якщо в хаті енергоощадні лімпочки по 25 Ват, то можна спокійно освітлювати усю квартиру, заряджати наявні телефони і ще працювати 4-5 годин на ноутбуку. Якщо потрібно більше потужності, купляєте ще один акумулятор. Для більш менш прийнятного способу життя вистачає щоби струм в електромережу подавався не менше 8 годин на добу.
показать весь комментарий
26.11.2022 16:14 Ответить
перекинешь мне 247 долларов, я номер карты скину?
показать весь комментарий
26.11.2022 19:02 Ответить
то скидай вже номер своєї карти, може до ранку і отриаєш бажану суму
показать весь комментарий
26.11.2022 22:29 Ответить
А якщо дають на 2 години за добу, як твоя система буде працювати?
показать весь комментарий
26.11.2022 21:28 Ответить
До того ж не усі провайдери дають можливість кинути живлення на своє обладнання. У мене оптика у квартиру заходить, тому зробив так, що швидкістний та стабільний інтернет навіть без світла. А у більшості населення далеко не так зроблено, як зробив мій провайдер.
показать весь комментарий
26.11.2022 21:31 Ответить
Купив акумулятор AGM 12В 100 Ah - 192 долари

Проблем нема купити? Можно посилання?
показать весь комментарий
27.11.2022 00:08 Ответить
А чайник 2квт потягне?
А посудомийку?
А мультиварку?
Вибачте, але є і нормальні люди, які шлакожратву з Глово не їдять.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:16 Ответить
Виходить,я, один щасливець.Весь час з світлом.
показать весь комментарий
26.11.2022 16:36 Ответить
ні, ще ОПа з препізедентом, гундоси та з короткими рукавами, строчить...
показать весь комментарий
27.11.2022 11:01 Ответить
Люди раскупают радиоприемники. Средняя цена 500 грн.
Украина выкидывает миллиарды на какой то Марафон, но в условиях блекауда, толку от него никакого для народа, а вот для друзей Зеленского из 95 квартала толк очевиден. Они уже не помещаются в широкоформатный телевизор.
Я вот к чему, почему нет оперативной информации в радиовещании? Я в Киеве. Сканируя весь диапазон, нахожу в прекрасном качестве кучу религиозных передач, есть развлекательные и прочие. Но вот важной информации в условиях, когда все лежит, найти невозможно!
Не работает ни Громадське радио, ни Украинское... Нет ни одного в эфире, который бы сообщал о воздушной тревоге, об обстановке в стране и на фронте. Я считаю это безобразием!
Украина обязана обеспечить всю территорию качественным государственным радиовещанием!
Люди не должны жить в каменном веке из за коррупции, или рукожопства чиновников во время войны!
показать весь комментарий
26.11.2022 19:25 Ответить
Шо и Киев-ФМ на 98 Мгц ни разу не находил?
показать весь комментарий
26.11.2022 20:53 Ответить
Рф ракети сворюють велику проблему, для енергетики України,а можуть зробити ще більшу , аж до техногенної катастрофи , але як не парадоксально її можно вирішити відносно легко, для цього потрібно ******* ЗРК накшталт - Насамс, Петриот, Іріс та інші наприклад Французкі , яки повинні прикрити хочаб всі АЕС і обласні центри це мінімум 20 систем , можливо це і багато в порівнянні коли нам надали тільки 3 , а коли Польша запропонувала Німечіні передати ЗРК які та пообіцяла Польші то та відмовила тому що Україна не країна НАТО тобто просто не надає, це просто якесь знущання коли потрібні не просто 20 систем, а вони потрібні ще до початку обстрілів тем паче зими і це не така велика кількисть для Заходу тоді як на мапі стоїть життя мільйонів людей, хтось може сказати що потрібно було свої мати, цілком справелливо, але все вкрали за 30 років і маємо що маємо, але і справедливо і те що Україна вже за їх заплатила НАТО і всьому цівілізованому світу коли відмовилась від третього ядерного потенціалу бувшого СССР, а це приблизно 2 тис, боєголовок тоді потріно всому цівілізованому Світу відати борги шляхом бартеру , терміново надати мінімум 20 ******** систем ЗРК ще вчора.
показать весь комментарий
27.11.2022 04:02 Ответить
"олігарх" в Україні це синоним слів: зрадник,злодій,брехун,мародер,перевертень,ворог країни,ворог народу.....
показать весь комментарий
27.11.2022 14:15 Ответить
 
 