"Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме: введен в работу еще один атомный блок, покрываются 75% потребностей потребления

Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.

По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления. Об этом рассказал глава правления Владимир Кудрицкий во время выступлении в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" обращает внимание, что компания больше не отмечает, какие именно виды отключений, аварийные или плановые будут применены: это решают облэнерго.

"Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области", - отметил он.

То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.

Напоминается также, что сейчас каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, просто экономно потребляя электроэнергию.

"Это позволит меньше применять ограничения, направленные на упреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей", - добавляют в компании.