"Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме: введен в работу еще один атомный блок, покрываются 75% потребностей потребления
Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.
По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления. Об этом рассказал глава правления Владимир Кудрицкий во время выступлении в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.
"Укрэнерго" обращает внимание, что компания больше не отмечает, какие именно виды отключений, аварийные или плановые будут применены: это решают облэнерго.
"Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области", - отметил он.
То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.
Напоминается также, что сейчас каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, просто экономно потребляя электроэнергию.
"Это позволит меньше применять ограничения, направленные на упреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей", - добавляют в компании.
звідки ви - у#бки лізете?
В сьогодні вирубили о 8:14.
Києво-Свчтошинський р-н Київської області
диво дивне а не електрика.
Путину своєму про це поскаржись, гандон.
Проблем нема купити? Можно посилання?
А посудомийку?
А мультиварку?
Вибачте, але є і нормальні люди, які шлакожратву з Глово не їдять.
Украина выкидывает миллиарды на какой то Марафон, но в условиях блекауда, толку от него никакого для народа, а вот для друзей Зеленского из 95 квартала толк очевиден. Они уже не помещаются в широкоформатный телевизор.
Я вот к чему, почему нет оперативной информации в радиовещании? Я в Киеве. Сканируя весь диапазон, нахожу в прекрасном качестве кучу религиозных передач, есть развлекательные и прочие. Но вот важной информации в условиях, когда все лежит, найти невозможно!
Не работает ни Громадське радио, ни Украинское... Нет ни одного в эфире, который бы сообщал о воздушной тревоге, об обстановке в стране и на фронте. Я считаю это безобразием!
Украина обязана обеспечить всю территорию качественным государственным радиовещанием!
Люди не должны жить в каменном веке из за коррупции, или рукожопства чиновников во время войны!