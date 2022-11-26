Взрывы в Днепре: частично разрушены 7 частных домов, шестеро пострадавших. Вспыхнул пожар. ФОТО

Рашисты обстреляли Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Днепре. Сейчас известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу", - отмечает он.

По словам Резниченко, опасность сохраняется.

"Оставайтесь в укрытиях", – резюмирует он.

Позже Резниченко сообщил об увеличении количества пострадавших.

"Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне ударили по мирному кварталу…" - добавил он.