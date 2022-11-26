РУС
Взрывы в Днепре: частично разрушены 7 частных домов, шестеро пострадавших. Вспыхнул пожар. ФОТО

дніпро

Рашисты обстреляли Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Днепре. Сейчас известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу", - отмечает он.

По словам Резниченко, опасность сохраняется.

"Оставайтесь в укрытиях", – резюмирует он.

Смотрите также: Момент удара российской ракеты в Днепре. ВИДЕО

Позже Резниченко сообщил об увеличении количества пострадавших.

"Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне ударили по мирному кварталу…" - добавил он.

Взрывы в Днепре: частично разрушены 7 частных домов, шестеро пострадавших. Вспыхнул пожар 01

взрыв (6913) Днепр (4502) Резниченко Валентин (475)
+20
А чого це В.Резніченко, який під слідством за розкрадання гуманітарки , коментує події у Дніпрі, а не відсторонений ? Дуже цікаво
26.11.2022 13:23 Ответить
+16
ЗСУ готують наступ на Мелітополь: десятки тисяч окупантів можуть опинитися в казані
26.11.2022 12:56 Ответить
+14
дєрьмак з своєю ж оп-ою не допустять котлів. скільки котлів вже до цього намічалось? й всі саме ці оп-овські тварі не дали їх закрити.
26.11.2022 12:59 Ответить
дєрьмак з своєю ж оп-ою не допустять котлів. скільки котлів вже до цього намічалось? й всі саме ці оп-овські тварі не дали їх закрити.
26.11.2022 12:59 Ответить
Терористичні війська головного терориста світу пуйла, війська слуги сатани знову вдарили ракетами по домівках жінок, дітей і старшого покоління, які прожили не одну війну. "Ашвабодітєлі" звільняють від свободи, нормального життя і миру.
26.11.2022 12:56 Ответить
Щоб ці нелюди згинули разом з бункерним вурдалаком.
26.11.2022 13:04 Ответить
АНД (хто з Дніпра зрозуміє)

https://t.me/nu_i_novyny/20050 https://t.me/nu_i_novyny/20050
26.11.2022 13:06 Ответить
тут не треба бути й з дніпра.
26.11.2022 13:12 Ответить
в ліхіє 90 і гримилі славою "амурскіє войни". о були врємена!
26.11.2022 13:26 Ответить
я помню і прикол, - вигуглив )) там на .ru , лінк не кинеш. кину цитатку )
"Еще в эпоху застоя сформировалась группа рэкетиров под главенством бывшего перспективного футболиста Александра Мальченко. Действовали они поначалу в ХХХ районе Днепропетровска, потрошили цеховиков, которые по-капиталистически зашибали деньгу в социалистическом СССР. Банда «Матроса» постепенно приобрела всесоюзную известность, и в эпоху гласности, в 1987 г., когда стало «можно», Виталий Витальев посвятил «Матросу» и его команде большое расследование «Амурские войны»"
26.11.2022 13:29 Ответить
"За крышкой гроба остались крышевание бизнес-элит Днепропетровска, дружба с Павлом Лазаренко, участие в убийстве Щербаня. Да, не последним человеком был Мильченко в дивном новом мире девяностых, далеко не последним. Потому и не верил никто из близко его знавших, что умер «Матрос» своей смертью. А впрочем, далеко не все, кто знал его близко, прожили много дольше" ))
26.11.2022 13:31 Ответить
Почему Матрос? Рассказывают, что когда-то, будучи еще шкетом, пошел Саша вместе с ребятами постарше купаться на Днепр, но плавать не умел и, оказавшись на глубоком месте, стал тонуть. "Выплывет или нет?" - гадали старшие мальчишки, глядя с берега, как барахтается малыш в днепровской воде... Саша не потонул, выплыл. И с тех пор на Амуре стали в шутку звать его Матросом. Ребячья "кликуха" оказалась прилипчивой, как изолента, и сохранилась за Сашей Мильченко до зрелых лет, когда он уже не барахтался, а ловко лавировал в мутных житейских водоворотах.
26.11.2022 13:46 Ответить
умрёш. ещё с одного ляпа парашников из вчерашнего спекталя ***** "мать". та сына, о котором так на позитиве рассказывала его "мать", как он там в атаку всех поднял, "пал смертью храбрых" вобщем за 3 года до этой войны )) в полном видео там дальше его могилу с крестом и табличкой на ней показали )))
https://ibb.co/9rpN910
26.11.2022 20:04 Ответить
смешно ))) за 3 года до )))))) от клоуны и аферисты )))
(не отвечал света не было))) житие мое ото такое)))))
26.11.2022 22:22 Ответить
та всё нормально. но прикольный допзалёт к матерям-единодроскам ))) стрелка то официально забита как "***** и матери участников "сво" "))) попадают в вилку )) или "сво" с 2019 года, минимум (по заявке стрелки"), или если он погиб действительно в 2019, "защищая бамбас" - то это "явка с повинной" ))) значит, чистокровно, перед всеми - "они там таки были уже тогда" )))
26.11.2022 22:28 Ответить
https://ibb.co/CQMLBR7
26.11.2022 20:12 Ответить
Приятель мой хорошо его знал. Рассказывал, что зашел Матрос в ресторан, где был сходняк бандитов-конкурентов. Вытащил топор, сказал тихим голосом, что хотел и ушел. Те сидели молча бледные. Приятель жив и здоров. правда, уже лет тридцать, как с бандитизмом завязал
26.11.2022 15:21 Ответить
Не своей, пришили его
26.11.2022 15:22 Ответить
Так резніченко і в Херсоні з гундосіком засвітився ж не просто так. Гундосий дав зрозуміти усім що це його креатура, і чіпати його не варто.
26.11.2022 14:20 Ответить
Резниченко, а що там із коханкою та дорогами?!
26.11.2022 13:56 Ответить
С областного бюджета на сессии местные депутаты еще несколько миллионов прибавили ему и его любовнице, у мародеров разве есть совесть - им лишь бы еще больше обогатиться, да и в Киев в Офис президента деньги от него текут - а раз делиться с ними - значит он для них хороший.
26.11.2022 17:39 Ответить
Fjall_Raven, В Крокодиле писали за 87 год , другие издания оказались печатать на ДЮСШа 8 стоял бильярдный стол , они туда приходили играть. Интересно, у Василия такая осведомленность о матросе и кличке . В Днепре жил на Амуре .
26.11.2022 14:39 Ответить
отказались
26.11.2022 14:44 Ответить
 
 