Взрывы в Днепре: частично разрушены 7 частных домов, шестеро пострадавших. Вспыхнул пожар. ФОТО
Рашисты обстреляли Днепр.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Днепре. Сейчас известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу", - отмечает он.
По словам Резниченко, опасность сохраняется.
"Оставайтесь в укрытиях", – резюмирует он.
Позже Резниченко сообщил об увеличении количества пострадавших.
"Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне ударили по мирному кварталу…" - добавил он.
