Мир должен признать общей целью освобождение всей Украины, - заявление Украины, Польши и Литвы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках "Люблинского треугольника" в Киеве, в котором призвали международное сообщество признать общей целью освобождение всей временно оккупированной территории Украины.
Об этом говорится в тексте заявления, опубликованном на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.
Премьеры "призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью", говорится в принятом заявлении.
После встречи с польским и литовской коллегами глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что в совместном заявлении, среди прочего, отмечен существенный вклад "Люблинского треугольника" в консолидацию международной поддержки Украины, а также противодействие агрессивной политике России, расследование ее военных преступлений и привлечение к ответственности, а также необходимость дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.
Премьер подчеркнул, что 9 месяцев войны доказали, насколько важно единство народов Украины, Польши и Литвы, цитирует Шмыгаля "Интерфакс-Украина".
"Сегодняшняя встреча еще раз показала, что Украину, Литву и Польшу объединяют общие цели, ценности, единая позиция в оценках угроз, а также общее видение противостояния российской агрессии и приближения нашей победы", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, на встрече премьерами обсуждался широкий круг вопросов: гуманитарная, финансовая, экономическая, энергетическая политика.
Премьер подчеркнул, что также стороны обсудили приоритетные вопросы, в частности, победу Украины в войне против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
конфедеративна держава поляків, українців та литовців -
ці три самі злі народи в Європі поховають рашку
І саме в Люблині була підписана унія.
Богдан до останнього не хотів виходити із Речі Посполитої.
Потім було складено Гадячські угоди про спільну державу з Польщею та Литвою.
Потім було повстання Костюшка із закликом до українців "За нашу та вашу свободу!"
Потім була оборона Польщі з участю армії УНР та спільне звільнення України
Сьогодні маємо безцінну допомогу Польщі та Литви.
Час творити Річ Посполиту 2 !
Саме ця держава буде гарантією нашої безпеки і успішного розвитку
Смерть азiопськiй паРашi ! Слава Українi !
Про Державу, в котрій кожен народ буде, вибачте, шкурно зацікавлений, бо кацапи прийдуть саме по його шкуру, як зараз прийшли по нашу.
Саме поляки та литовці небезпеку відчувають "шкірою", а не патяканням
14 жовтня 1618 року, якраз на Покрову, українські козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним після походу через усю Московську державу розпочали штурм Білокам'яної.