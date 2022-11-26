РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости
1 794 12

Мир должен признать общей целью освобождение всей Украины, - заявление Украины, Польши и Литвы

шмигаль,моравецький,шимоніте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках "Люблинского треугольника" в Киеве, в котором призвали международное сообщество признать общей целью освобождение всей временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится в тексте заявления, опубликованном на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.

Премьеры "призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью", говорится в принятом заявлении.

После встречи с польским и литовской коллегами глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что в совместном заявлении, среди прочего, отмечен существенный вклад "Люблинского треугольника" в консолидацию международной поддержки Украины, а также противодействие агрессивной политике России, расследование ее военных преступлений и привлечение к ответственности, а также необходимость дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Смотрите также: Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве. ФОТОрепортаж

Премьер подчеркнул, что 9 месяцев войны доказали, насколько важно единство народов Украины, Польши и Литвы, цитирует Шмыгаля "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшняя встреча еще раз показала, что Украину, Литву и Польшу объединяют общие цели, ценности, единая позиция в оценках угроз, а также общее видение противостояния российской агрессии и приближения нашей победы", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, на встрече премьерами обсуждался широкий круг вопросов: гуманитарная, финансовая, экономическая, энергетическая политика.

Читайте также: Министр обороны Польши Блащак настаивает на передаче Patriot Украине: Системы в Польше не будут успевать сбивать ракеты в местах у границы, как, например, Пшеводув

Премьер подчеркнул, что также стороны обсудили приоритетные вопросы, в частности, победу Украины в войне против России.

Автор: 

заявление (397) Литва (2605) Польша (8839) Моравецкий Матеуш (287) Шмыгаль Денис (2862) Люблинский треугольник (24) Шимоните Ингрида (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Річ Посполита 2
конфедеративна держава поляків, українців та литовців -
ці три самі злі народи в Європі поховають рашку
показать весь комментарий
26.11.2022 13:56 Ответить
+6
Slawa UA !!!
показать весь комментарий
26.11.2022 13:48 Ответить
+4
А про спільну військову частину - нічого? Як там спільний батальон - де він воює, приміром?
показать весь комментарий
26.11.2022 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А про спільну військову частину - нічого? Як там спільний батальон - де він воює, приміром?
показать весь комментарий
26.11.2022 13:47 Ответить
У нього направленість інша - їх "заточували під миротворчі функції Правда, мені самому дивно, як ті, хто приймав рішення про його створення, уявляли собі його застосування? Адже для його направлення для виконання бойових завдань треба узгодження його використання з урядами трьох країн! А це не завжди можливо!
показать весь комментарий
26.11.2022 17:59 Ответить
Slawa UA !!!
показать весь комментарий
26.11.2022 13:48 Ответить
Річ Посполита 2
конфедеративна держава поляків, українців та литовців -
ці три самі злі народи в Європі поховають рашку
показать весь комментарий
26.11.2022 13:56 Ответить
До речі, в спільній історії щось подібне вже було. Річ посполита. Держава яка була однією із самих могутній в ті часи.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:17 Ответить
Саме так!
І саме в Люблині була підписана унія.

Богдан до останнього не хотів виходити із Речі Посполитої.
Потім було складено Гадячські угоди про спільну державу з Польщею та Литвою.
Потім було повстання Костюшка із закликом до українців "За нашу та вашу свободу!"
Потім була оборона Польщі з участю армії УНР та спільне звільнення України
Сьогодні маємо безцінну допомогу Польщі та Литви.

Час творити Річ Посполиту 2 !
Саме ця держава буде гарантією нашої безпеки і успішного розвитку
показать весь комментарий
26.11.2022 14:38 Ответить
Звільнити від московитів та олігархів. Олігарх - сателіт кацапів та внутрішній окупант
показать весь комментарий
26.11.2022 14:36 Ответить
Так буде !

Смерть азiопськiй паРашi ! Слава Українi !
показать весь комментарий
26.11.2022 15:00 Ответить
Речь Посполитая 2.0 - это конечно хорош, но и не мешает созданию У.П.А 2.0 - УКРАИНА-Польша-Англия... ну или расширеный Союз Трёх Морей - УКРАИНА-Польша-ВБ-Страны Балтии и, после избрания адекватного правительства -Грузия
показать весь комментарий
26.11.2022 15:23 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2022 15:25 Ответить
йдеться не про союз, якусь чергову НАТУ із мадярами, португальцями та столтенбергами, а про міцну Державу із Арміями під спільним командуванням, яка буде боронитися одразу.
Про Державу, в котрій кожен народ буде, вибачте, шкурно зацікавлений, бо кацапи прийдуть саме по його шкуру, як зараз прийшли по нашу.

Саме поляки та литовці небезпеку відчувають "шкірою", а не патяканням
показать весь комментарий
26.11.2022 15:44 Ответить
Гетьман Сагайдачний проніс переможні хоругви по всій Московщині до самих Арбатських воріт.

14 жовтня 1618 року, якраз на Покрову, українські козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним після походу через усю Московську державу розпочали штурм Білокам'яної.

показать весь комментарий
26.11.2022 18:22 Ответить
 
 