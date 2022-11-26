Мир должен признать общей целью освобождение всей Украины, - заявление Украины, Польши и Литвы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках "Люблинского треугольника" в Киеве, в котором призвали международное сообщество признать общей целью освобождение всей временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится в тексте заявления, опубликованном на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.

Премьеры "призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью", говорится в принятом заявлении.

После встречи с польским и литовской коллегами глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что в совместном заявлении, среди прочего, отмечен существенный вклад "Люблинского треугольника" в консолидацию международной поддержки Украины, а также противодействие агрессивной политике России, расследование ее военных преступлений и привлечение к ответственности, а также необходимость дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Премьер подчеркнул, что 9 месяцев войны доказали, насколько важно единство народов Украины, Польши и Литвы, цитирует Шмыгаля "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшняя встреча еще раз показала, что Украину, Литву и Польшу объединяют общие цели, ценности, единая позиция в оценках угроз, а также общее видение противостояния российской агрессии и приближения нашей победы", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, на встрече премьерами обсуждался широкий круг вопросов: гуманитарная, финансовая, экономическая, энергетическая политика.

Премьер подчеркнул, что также стороны обсудили приоритетные вопросы, в частности, победу Украины в войне против России.