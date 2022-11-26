Токаев вступил в должность президента Казахстана. Пообещал развивать отношения с Россией и Китаем

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на выборах. Он пообещал развивать сотрудничество с Россией, Китаем, США и Европейским Союзом.

Церемония инаугурации Токаева состоялась 26 ноября во Дворце независимости в Астане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет. Ему вручили удостоверение президента, после чего он принес присягу.

Токаев отметил, что выборы прошли справедливо и открыто, ссылаясь на оценки наблюдателей и экспертов.

Токаев сказал, что Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества" с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми "заинтересованными странами".

"Приоритетом Казахстана во внешней политике остаётся стратегическое партнерство с соседями — Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН", — заявил он.

Также казахский президент подчеркнул, что "провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации будут жестко пресекаться".

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его одноразовым.

Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, поэтому он набрал 81,31% голосов избирателей. Наблюдатели сообщали о нарушениях во время голосования, а оппозиция в день выборов провела акции протеста.