Токаев вступил в должность президента Казахстана. Пообещал развивать отношения с Россией и Китаем

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на выборах. Он пообещал развивать сотрудничество с Россией, Китаем, США и Европейским Союзом.

Церемония инаугурации Токаева состоялась 26 ноября во Дворце независимости в Астане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет. Ему вручили удостоверение президента, после чего он принес присягу.

Токаев отметил, что выборы прошли справедливо и открыто, ссылаясь на оценки наблюдателей и экспертов.

Токаев сказал, что Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества" с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми "заинтересованными странами".

Читайте также: Надо искать "формулу мира между Россией и Украиной", - Токаев на заседании ОДКБ

"Приоритетом Казахстана во внешней политике остаётся стратегическое партнерство с соседями — Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН", — заявил он.

Также казахский президент подчеркнул, что "провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации будут жестко пресекаться".

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его одноразовым.

Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, поэтому он набрал 81,31% голосов избирателей. Наблюдатели сообщали о нарушениях во время голосования, а оппозиция в день выборов провела акции протеста.

Казахстан (785) Токаев Касим-Жомарт (63)
Топ комментарии
+14
***** тупой, ему прямо на федеральных каналах говорят, что надо ******* казахов и забирать их земли, эта щека рабочая, орёт про отношения с **********
26.11.2022 13:56 Ответить
26.11.2022 13:56 Ответить
+10
Ага, розвивай вiдносини, а заодно дупу розминай.
26.11.2022 13:59 Ответить
26.11.2022 13:59 Ответить
+6
Ласковый казах у двух хозяев сосёт?
26.11.2022 13:59 Ответить
26.11.2022 13:59 Ответить
***** тупой, ему прямо на федеральных каналах говорят, что надо ******* казахов и забирать их земли, эта щека рабочая, орёт про отношения с **********
26.11.2022 13:56 Ответить
26.11.2022 13:56 Ответить
Он ***** уже где только мог опустил, так шо не надо ля ля.
26.11.2022 14:50 Ответить
26.11.2022 14:50 Ответить
кажуть, що його ***** з зашморгу витягло, бо вже б висів на карагачу...
26.11.2022 15:25 Ответить
26.11.2022 15:25 Ответить
За казахами стоїть Китай. Так що ***** там обламається.
26.11.2022 14:51 Ответить
26.11.2022 14:51 Ответить
вони вдвох і переділять вірити не можна китайцю так як і путлеру
26.11.2022 15:07 Ответить
26.11.2022 15:07 Ответить
Воно такий же казах , як і янукович або кучма Українці .
26.11.2022 15:45 Ответить
26.11.2022 15:45 Ответить
Опять свой одкб позовет. Ему никто уже не поможет в следующий раз. АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!СЛАВА УКРАИНЕ!
26.11.2022 15:49 Ответить
26.11.2022 15:49 Ответить
Ага, розвивай вiдносини, а заодно дупу розминай.
26.11.2022 13:59 Ответить
26.11.2022 13:59 Ответить
Ласковый казах у двух хозяев сосёт?
26.11.2022 13:59 Ответить
26.11.2022 13:59 Ответить
Кумыс сам себя не нальёт
26.11.2022 14:06 Ответить
26.11.2022 14:06 Ответить
Шындық сенікі!
)))
26.11.2022 14:08 Ответить
26.11.2022 14:08 Ответить
Пиши точнее , про президента..
26.11.2022 15:46 Ответить
26.11.2022 15:46 Ответить
школа кдб дає про себе знати!
26.11.2022 14:04 Ответить
26.11.2022 14:04 Ответить
Нашел с кем дружить. На рус тв говорят уже прямо что Казахстан слкдующий
26.11.2022 14:07 Ответить
26.11.2022 14:07 Ответить
вот, Денис Казанский об этом https://www.youtube.com/watch?v=vkdX4H-bW88
26.11.2022 14:12 Ответить
26.11.2022 14:12 Ответить
Розвивай,розвивай поки "тобою друзі не займуться".
26.11.2022 14:13 Ответить
26.11.2022 14:13 Ответить
Стесняюсь спросить,а как этот шлимазл собирается усидеть даже не на двух,а на четырёх стульях?
26.11.2022 14:13 Ответить
26.11.2022 14:13 Ответить
буде срачину відрощувати- щоб на всіх хватало
26.11.2022 15:08 Ответить
26.11.2022 15:08 Ответить
Токаєв це ше тои зух .
26.11.2022 14:16 Ответить
26.11.2022 14:16 Ответить
Ну-ну . Кучма з шапкокрадом уже развивали "НЕЗАВИСИМОСТЬ".
26.11.2022 14:22 Ответить
26.11.2022 14:22 Ответить
из текста непонятно, кто и с кем разорвал
можете написать более внятно?
26.11.2022 14:28 Ответить
26.11.2022 14:28 Ответить
Слова не хлопчика, а досвідченого свінгера.
26.11.2022 15:14 Ответить
26.11.2022 15:14 Ответить
I etava ujobka ZEkloun pazdravil s nedoviborami v novii srok , vot ubozhestvo !
26.11.2022 15:15 Ответить
26.11.2022 15:15 Ответить
Казахи,готуйтесь захищати свою землю і Незалежність.Не повторюйте помилок українців.
26.11.2022 15:18 Ответить
26.11.2022 15:18 Ответить
Диктаторы постсовестских республик включая Казахстан пользуются поддержкой пукина, в виду того, что между ними тесные экономические коррупционные связи. В январе месяце этого года войска ОДКБ расстреляли мирных жителей Казахстана, вышедших с мирными требованиями, погибло более 2000 чел. Внимание Запада было отвлечено подлым нападением рашки на Украину. И это преступление продажных властей Казахстана осталось безнаказанным. Руководству Украины следует знать и различать, что народ и власть Казахстана это не одно и тоже, народ Казахстана поддерживает борьбу доблестного народа Украины в его борьбе с агрессором. Поражение пукина приведет к падению всех диктаторских режимов и народы бывшего СССР обретут самооорпеделение и выберут однозначно демократический путь развития как Украина.
26.11.2022 18:30 Ответить
26.11.2022 18:30 Ответить
Раньше давал только майору Путину, теперь видно в 2 щели
26.11.2022 18:36 Ответить
26.11.2022 18:36 Ответить
Повальные санкции против Крыс путлера помогут Токаеву встать с колен...
Анекдот..выше крыши...🤣
26.11.2022 18:50 Ответить
26.11.2022 18:50 Ответить
С 6 декабря вводится мировое Эмбарго на поставки нефти из Мавзолея..., значит Токаев поможет продавать нефть путлера под флагом Казахстана... ничего личного...только бизнес...🤣
26.11.2022 18:53 Ответить
26.11.2022 18:53 Ответить
Внезапно умер глава МИД Белорашки ...следующий Лукаш..глотать Новичок...
26.11.2022 18:56 Ответить
26.11.2022 18:56 Ответить
26.11.2022 19:03 Ответить
26.11.2022 19:03 Ответить

26.11.2022 20:54 Ответить
26.11.2022 20:54 Ответить
 
 