Новости
Байден: Мы чтим память жертв Голодомора и преклоняемся перед отважным украинским народом

голодомор

Соединенные Штаты в девяностую годовщину начала Голодомора 1932-1933 годов в Украине чтят память жертв Большого голода и отдают должное стойкости и храбрости украинского народа.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого Дома заявлении президента Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.

"Мы чествуем всех погибших в этой бессмысленной трагедии и отдаем должное стойкости украинского народа, выдержавшего опустошение и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество", - говорится в заявлении.

В Белом Доме отметили, что режим Иосифа Сталина навязал Украине жесткую и репрессивную политику, создав умышленный голод в 1932-1933 годах, в результате которого погибли миллионы невинных украинских женщин, мужчин и детей.

Читайте также: Россияне - преемники Сталина. Через 90 лет они снова устроили геноцид в Украине, - Ринкевич

"В ноябре исполняется (90-я – ред.) годовщина Голодомора - "голодной смерти". И несмотря на то, что храбрый украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, мы останавливаемся, чтобы также почтить жертв прошлых несправедливостей и ужасов, причиненных Украине", - сказал президент США.

"В этом месяце мы вспоминаем жертв Голодомора. Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. И мы чествуем храбрый украинский народ, который продолжает мужественно противостоять нападению России на его демократию", - отмечается в заявлении Байдена.

Автор: 

Байден Джо (2801) Голодомор (1055)
+1
Земля пухом пострадавшим от голодомора...Но в тоже время Одэрбэйджан воевал против огромных сил большевиков в горах ( в т.ч. нынешнего Дагестана,тогда Одэрбэйджан) до 1938г.А советская власть была установленна в 1936г.Население 1918г-3 млн, а в 1941г.с массой переселенных и убитых, опять 3млн.ВОТ ОН СКРЫТЫЙ ГЕНОЦИД,если учесть ,что семьи тогда минимум по 5 детей имели.Про этот геноцид ни говорят,ни фильмов не снимают как и про войну России и Англии против Пэриджана 1824-1828гг,после которого был раздел страны и переселение сюда арабохайев.
26.11.2022 15:52 Ответить
+1
у ермака просил?
26.11.2022 16:12 Ответить
А голодомор хоть визнали?
26.11.2022 14:17 Ответить
Визнали !
26.11.2022 14:21 Ответить
Краще збро дай, про яку тебе всі тут просять...
26.11.2022 15:01 Ответить
у ермака просил?
26.11.2022 16:12 Ответить
Геть з України трампіст працівний
26.11.2022 20:54 Ответить
Земля пухом пострадавшим от голодомора...Но в тоже время Одэрбэйджан воевал против огромных сил большевиков в горах ( в т.ч. нынешнего Дагестана,тогда Одэрбэйджан) до 1938г.А советская власть была установленна в 1936г.Население 1918г-3 млн, а в 1941г.с массой переселенных и убитых, опять 3млн.ВОТ ОН СКРЫТЫЙ ГЕНОЦИД,если учесть ,что семьи тогда минимум по 5 детей имели.Про этот геноцид ни говорят,ни фильмов не снимают как и про войну России и Англии против Пэриджана 1824-1828гг,после которого был раздел страны и переселение сюда арабохайев.
26.11.2022 15:52 Ответить
@

Розуміємо і співчуваємо і азербайджанцям теж.

Але вам потрібно тоді піднімати це питання активніше. Бо я, наприклад, раніше нічого такого не чув. В радянських підручниках історії з "басмачами" покінчили у 20-х роках минулого століття.
26.11.2022 18:57 Ответить
Советская история вас всех обманула.Какие басмачи? Бактрия-БахАтаЭр-Смотрящий Отец муж пер с одэри(азэри) ОНА НА КАВКАЗЕ-ОТТУДА БАКИНЦЫ ПРИШЛИ.Я ее пока не показываю.
26.11.2022 21:49 Ответить
Россия эту войну представила как Хновское восстание после Гянджинского все это длилось в горах,где снежные проходы только летом открывались.1920-38г.Советская власть в горах только в 1936гПоэтому потом на стороне Гитлера 70тыс.легион из Одэрбэйджана был.(перебежали отсюда.).
26.11.2022 22:06 Ответить
Так почему бы не держать кремль в постоянном напряжении -
где будет нанесён следующий по нему удар ?
26.11.2022 18:44 Ответить
...смерть выродкам болот мацковии
26.11.2022 19:55 Ответить
 
 