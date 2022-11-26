Байден: Мы чтим память жертв Голодомора и преклоняемся перед отважным украинским народом

Соединенные Штаты в девяностую годовщину начала Голодомора 1932-1933 годов в Украине чтят память жертв Большого голода и отдают должное стойкости и храбрости украинского народа.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого Дома заявлении президента Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.

"Мы чествуем всех погибших в этой бессмысленной трагедии и отдаем должное стойкости украинского народа, выдержавшего опустошение и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество", - говорится в заявлении.

В Белом Доме отметили, что режим Иосифа Сталина навязал Украине жесткую и репрессивную политику, создав умышленный голод в 1932-1933 годах, в результате которого погибли миллионы невинных украинских женщин, мужчин и детей.

"В ноябре исполняется (90-я – ред.) годовщина Голодомора - "голодной смерти". И несмотря на то, что храбрый украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, мы останавливаемся, чтобы также почтить жертв прошлых несправедливостей и ужасов, причиненных Украине", - сказал президент США.

"В этом месяце мы вспоминаем жертв Голодомора. Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. И мы чествуем храбрый украинский народ, который продолжает мужественно противостоять нападению России на его демократию", - отмечается в заявлении Байдена.