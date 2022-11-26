РУС
Россияне - преемники Сталина. Через 90 лет они снова устроили геноцид в Украине, - Ринкевич

рінкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич назвал россиян преемниками советского диктатора Сталина, вновь устроивших геноцид украинского народа.

Об этом он в День памяти жертв Голодомора написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Ринкевич отметил, что сегодня мир чтит память миллионов украинцев, убитых сталинским режимом во время Голодомора.

Он отметил, что через 90 лет Россия снова начала полномасштабный геноцид украинцев.

"Чтобы избежать подобных трагедий в будущем, мы должны победить преемников Сталина сейчас", - написал дипломат.

Читайте также: В 16:00 украинцев просят зажечь свечу в память о жертвах Голодомора

Автор: 

геноцид (416) Голодомор (1055) история (2022) Сталин Иосиф (569) Ринкевичс Эдгарс (151)
И потом гады кацапские снова будут говорить "А мы этого не делали"
26.11.2022 14:19 Ответить
Точніше путлер - наступник сталіна, а ******* кацапи - наступники своїх дідів-прадідів, які були виконавцями голодомору.

Не сталін проводив голодомор, а кацапи, яких очолював сталін, в тому числі і в цьому.
26.11.2022 14:31 Ответить
Я зовсім не відбілюю. Я хотів сказати, що вони всі нарівних. І сралін і молотов і все чк і всі кацапи. Щоб ніхто не казав, що все це сралін, а прості кацапи білі й пухнасті й божий народ. Сралін, молотов, чк - являються породженням кацапів у повному складі.

Відомо, що ссср була імперією зла. А чому так? Бо то імперія злих кацапів. Бо всі знають, що кацапи злі. Які кацапи така в них і імперія.
26.11.2022 19:01 Ответить
И потом гады кацапские снова будут говорить "А мы этого не делали"
26.11.2022 14:19 Ответить
Геноцид для генококів - свята скрєпа.
26.11.2022 14:21 Ответить
Точніше путлер - наступник сталіна, а ******* кацапи - наступники своїх дідів-прадідів, які були виконавцями голодомору.

Не сталін проводив голодомор, а кацапи, яких очолював сталін, в тому числі і в цьому.
26.11.2022 14:31 Ответить
з цього тексту ще хтось може подумати, що ви відбілюєте сраліна. сралін з молотовим і всім своїм чк - головні винуватці в геноциді.
26.11.2022 16:40 Ответить
Я зовсім не відбілюю. Я хотів сказати, що вони всі нарівних. І сралін і молотов і все чк і всі кацапи. Щоб ніхто не казав, що все це сралін, а прості кацапи білі й пухнасті й божий народ. Сралін, молотов, чк - являються породженням кацапів у повному складі.

Відомо, що ссср була імперією зла. А чому так? Бо то імперія злих кацапів. Бо всі знають, що кацапи злі. Які кацапи така в них і імперія.
26.11.2022 19:01 Ответить
Але ви дещо праві. Там остання фраза достойна деякої рихтовки.
26.11.2022 19:07 Ответить
та я ж і не стверджував, що ви відбілюєте, просто зазначив, що хтось може так і подумати. )
27.11.2022 00:03 Ответить
Ненависть к украинцам у мавзолейных🦍🦍🦍 шакалов длится уже тысячу лет...
26.11.2022 17:03 Ответить
рюзке,быдлонасекомыши с болот мацковии
26.11.2022 19:57 Ответить
Уже с 1965 г все чаще на грузовых авто на лобовом стекле, шофера приклеивали большой фотопортрет Сталина. В Грузии запросто тоже самое. Я условно год поставил, как Хрущева сняли, так и пошло. И никто даже не пытался как то влиять. У дальнобойщиков массово было. Тяга к диктатору, рабская точка зрения жизни убогих. Очень опасная это идея. Это и видим у кацапов. Там ведь много выехали с февраля начиная за кордон нормальных. Они не вернутся. Шваль правит бал. Для власти самое то. Неприятности у нас только начинаются. Народ должен получить для начала стрелковое оружие и много много срочно нужно делать.
26.11.2022 22:25 Ответить
 
 