Россияне - преемники Сталина. Через 90 лет они снова устроили геноцид в Украине, - Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич назвал россиян преемниками советского диктатора Сталина, вновь устроивших геноцид украинского народа.

Об этом он в День памяти жертв Голодомора написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Ринкевич отметил, что сегодня мир чтит память миллионов украинцев, убитых сталинским режимом во время Голодомора.

Он отметил, что через 90 лет Россия снова начала полномасштабный геноцид украинцев.

"Чтобы избежать подобных трагедий в будущем, мы должны победить преемников Сталина сейчас", - написал дипломат.

