Игнат о потребностях для защиты украинского неба: Сейчас наш приоритет - западные ПВО и самолеты F-15 и F-16

Украинские Вооруженные силы смогли бы очень быстро освободить временно оккупированные территории благодаря американским истребителям F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО. Украина очень нуждается в таких самолетах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что пока основой системы нашей противовоздушной обороны остаются советские зенитно-ракетные комплексы.

"Без технологических самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особенно широкого спектра вооружения, которое имеют такие самолеты как F-15 и F-16, будет очень тяжело. Ожидаемо, их хотелось бы иметь на вооружении в Воздушных силах. Этот спектр вооружения позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно – освобождение наших оккупированных территорий", – объяснил он.

По его словам, диалог по поставкам таких самолетов между Украиной и западными партнерами на дипломатическом и военном уровне продолжается.

В то же время, кроме истребителей, наша страна также нуждается в очень большом количестве комплексов противовоздушной обороны. Они помогут обновить систему украинской ПВО, в основе которой сегодня остаются советские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и С-300.

"NASAMS и IRIS-T, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве - только одна установка IRIS-T, две батареи NASAMS на сегодняшний день", - пояснил Игнат.

