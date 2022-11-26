Игнат о потребностях для защиты украинского неба: Сейчас наш приоритет - западные ПВО и самолеты F-15 и F-16
Украинские Вооруженные силы смогли бы очень быстро освободить временно оккупированные территории благодаря американским истребителям F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО. Украина очень нуждается в таких самолетах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что пока основой системы нашей противовоздушной обороны остаются советские зенитно-ракетные комплексы.
"Без технологических самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особенно широкого спектра вооружения, которое имеют такие самолеты как F-15 и F-16, будет очень тяжело. Ожидаемо, их хотелось бы иметь на вооружении в Воздушных силах. Этот спектр вооружения позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно – освобождение наших оккупированных территорий", – объяснил он.
По его словам, диалог по поставкам таких самолетов между Украиной и западными партнерами на дипломатическом и военном уровне продолжается.
В то же время, кроме истребителей, наша страна также нуждается в очень большом количестве комплексов противовоздушной обороны. Они помогут обновить систему украинской ПВО, в основе которой сегодня остаются советские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и С-300.
"NASAMS и IRIS-T, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве - только одна установка IRIS-T, две батареи NASAMS на сегодняшний день", - пояснил Игнат.
Путін же ж обідитись може, недайбі нападе...
Навшпиньках треба, навшпиньках...
Просто всьому свій час.
До літаків ще десь рік, хіба що рф зробить щось неймовірно не адекватне і план прискорять.
"Хазяїн басейну пообіцяв: якщо станемо вправно плигати з вишки, то він у басейн води напустить" (с)
Не однієї, а ЦІЛОЇ ТОБІ!
)))
Розумні люди знали й готувалися до повномасштабного нападу , й 24го Лютого вже о 5й ранку виконували задачі по обороні України.
Дивіться офіційний марафон єдиних новин, і прівєт "розумним людям".
Потім таким же чином -- назад,на обслугу,заправку і т.д.
Може, наш аеродром буде розташований на красній площі, поближче))