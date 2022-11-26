РУС
Игнат о потребностях для защиты украинского неба: Сейчас наш приоритет - западные ПВО и самолеты F-15 и F-16

Украинские Вооруженные силы смогли бы очень быстро освободить временно оккупированные территории благодаря американским истребителям F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО. Украина очень нуждается в таких самолетах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что пока основой системы нашей противовоздушной обороны остаются советские зенитно-ракетные комплексы.

"Без технологических самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особенно широкого спектра вооружения, которое имеют такие самолеты как F-15 и F-16, будет очень тяжело. Ожидаемо, их хотелось бы иметь на вооружении в Воздушных силах. Этот спектр вооружения позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно – освобождение наших оккупированных территорий", – объяснил он.

По его словам, диалог по поставкам таких самолетов между Украиной и западными партнерами на дипломатическом и военном уровне продолжается.

В то же время, кроме истребителей, наша страна также нуждается в очень большом количестве комплексов противовоздушной обороны. Они помогут обновить систему украинской ПВО, в основе которой сегодня остаются советские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и С-300.

"NASAMS и IRIS-T, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве - только одна установка IRIS-T, две батареи NASAMS на сегодняшний день", - пояснил Игнат.

оружие (10439) ПВО (3133) самолет (3691) Игнат Юрий (632)
+7
Була інформація, що у березні Китай попросив США зупинити передавання нам Польщею літаків чи то Мігів, чи то Су. Обіцяли втримати пляшивого від застосування ядрьоної бомби. Сподіваюсь цього разу ніхто не втрутиться. З огляду на те, як вузькоглазі із задоволенням спостерігають як нищать нашу інфраструктуру та вбивають наших громадян.
26.11.2022 14:39 Ответить
+5
26.11.2022 15:44 Ответить
+4
Ізнов про ті літаки!
Путін же ж обідитись може, недайбі нападе...
Навшпиньках треба, навшпиньках...
26.11.2022 14:28 Ответить
Ізнов про ті літаки!
Путін же ж обідитись може, недайбі нападе...
Навшпиньках треба, навшпиньках...
26.11.2022 14:28 Ответить
Все буде і літаки тоже.

Просто всьому свій час.

До літаків ще десь рік, хіба що рф зробить щось неймовірно не адекватне і план прискорять.
26.11.2022 14:42 Ответить
Ге ж...
"Хазяїн басейну пообіцяв: якщо станемо вправно плигати з вишки, то він у басейн води напустить" (с)
26.11.2022 14:45 Ответить
Ну що ж ви так? Німчура наприклад дуже пишається поставкою однієї IRIS-T.
26.11.2022 14:29 Ответить
Нащо применшуєте?
Не однієї, а ЦІЛОЇ ТОБІ!
)))
26.11.2022 14:31 Ответить
Літаки гарно би ракети збивали .
26.11.2022 14:38 Ответить
Була інформація, що у березні Китай попросив США зупинити передавання нам Польщею літаків чи то Мігів, чи то Су. Обіцяли втримати пляшивого від застосування ядрьоної бомби. Сподіваюсь цього разу ніхто не втрутиться. З огляду на те, як вузькоглазі із задоволенням спостерігають як нищать нашу інфраструктуру та вбивають наших громадян.
26.11.2022 14:39 Ответить
Була інформація що не треба слухати й вірити у "була інформація" !!! Тільки офіційні джерела.
26.11.2022 16:29 Ответить
"Офіційні джерела" майже рік тому повідомляли, що рассія не нападе, а в травні будуть шашликі.
26.11.2022 17:01 Ответить
Никалай якщо ви довіряєте Арахламідіям та "янєлохам" усілякими з Абристовичами то вам вже не допомогти.
Розумні люди знали й готувалися до повномасштабного нападу , й 24го Лютого вже о 5й ранку виконували задачі по обороні України.
26.11.2022 20:50 Ответить
Алєксєй, мій допис був стосовно вашого твердження про "офіційні джерела" , а те, яким чином ви собі уявляєте їх, це вже ваша справа.
Дивіться офіційний марафон єдиних новин, і прівєт "розумним людям".
26.11.2022 21:28 Ответить
Я собі нічого не уявляю. Є офіційні джерела котрим можна довіряти а котрим й не дуже.... але це не змінює факту що "була інформація" вірити не варто!
26.11.2022 22:15 Ответить
Так ніяких Ефок не буде про шо балакать
26.11.2022 14:45 Ответить
Будуть
26.11.2022 15:10 Ответить
В бюджеті США на 2023 рік передбачено 100млн доларів на перепідготовку наших пілотів на F15 та F16...
26.11.2022 15:29 Ответить
Щось я таке краєм вуха чула від деякої людини, дотичної до "теми", що десь у нас є Ф15, але на ньому ніхто не вміє літати. Наскільки це правда, чи ні - не знаю.
26.11.2022 14:49 Ответить
Виходить,він сам прилетів??
26.11.2022 16:27 Ответить
Як можна використовувати літаки без надійног прикриття ППО та місць зберіганння,обслуговування та відправки літаків?((Для початку потрібні умови ,а потім літаки.
26.11.2022 15:01 Ответить
30 відсотків гаубиць переданих нам вже потребують ремонту. США створили на території Польщі завод по ремонту. Так можна було б зробити з літаками -- перелетів на Україну,сів десь у лісочку, перекурив і вперед!
Потім таким же чином -- назад,на обслугу,заправку і т.д.
26.11.2022 15:57 Ответить
Всетаки авіація ефективніша ,коли ближче до лінії фронту.
26.11.2022 16:02 Ответить
Звичайно, але F/A 18 злітають з авіаносців за декілька сот км та не переймаються..
Може, наш аеродром буде розташований на красній площі, поближче))
26.11.2022 16:22 Ответить
Ви рахували скільки сотень км з Польщі до фронту?))хоч приблизно)
26.11.2022 16:39 Ответить
Навіщо мені рахувати? Ракети гатять по всій території України, а не тільки на лінії фронту..
26.11.2022 19:57 Ответить
Вибачаюсь)Якщо ви про стримування бєларусі,чи як другий фронт ,то так)
26.11.2022 16:45 Ответить
Хоча б эскадрилью F-15E Strike Eagle-то знатна звірюга.
26.11.2022 15:07 Ответить
До речі, F-22 майже не літають,ну нема їм рівного супротивника. Чому б не передати в оренду по ленд -лізу Україні? Механізми та двигуни потрібно ж провертати, от би наші й провертали у путлєра в дупі...
26.11.2022 15:49 Ответить
нам и одного хватит В-2 с игрушками
26.11.2022 15:16 Ответить
F-15 вже дідок
26.11.2022 15:19 Ответить
Ну,так цей дідок чомусь модернізується під носія ядерних бомб... Від старості мабуть...
26.11.2022 15:38 Ответить
26.11.2022 15:44 Ответить
Сапсан на 500 км, Грім - то експорний варіянт на 250 км для саудитів. Аля, бляха, немає ніякого
26.11.2022 16:27 Ответить
А що заважає їх б..ть зробити за 9 місяців війни чи то 9 років?? Візьміть 5 інженерів з південмашу 5 з мотор-січі, 3 айтішніка посадіть в Києві на повне забезпечення вони вам за 3 місяці зроблять всю документацію інженерну на ракети і на 1000 км ,а ще за три місяці можна і виробляти!!! Але кому це потрібно?!! Коли 90% керівництва не розуміє що таке економіка у військовий час((
26.11.2022 17:08 Ответить
Винищувачі закрили б ті 15-20%, що не збивають ракети ППО.
26.11.2022 16:26 Ответить
Будуть літаки, коли Будуть пілоти та необхідні місця для обслуговування та утримуваняя, ще систему свій-чужий треба адаптувати. На все свій час. Але я вірю що літаки Будуть.
26.11.2022 16:31 Ответить
 
 