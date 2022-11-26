В 16:00 украинцев просят зажечь свечу в память о жертвах Голодомора

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает украинцев в 16.00 зажечь свечу в окне как проявление скорби по погибшим во время Голодоморов и присоединиться к Общенациональной минуте молчания.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, Голодомор – это геноцид украинской нации, который в 1932-1933 годах был совершен руководством Советского Союза. Создание искусственного голода стало следствием желания украинцев построить сильное и независимое государство.

По разным подсчетам, отметил омбудсмен, демографические потери украинцев составляют от 4 до 10 миллионов человек.

Наибольшее количество погибших от Голодомора было в Харьковской, Киевской, Сумской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях.

Смотрите также: Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве. ФОТОрепортаж

"Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, склоняю голову перед памятью тех, кого убил сталинский режим. Сейчас многие страны признают, что Голодомор был геноцидом нашей нации. И многие страны сейчас видят, что в нынешней войне РФ преследует те же методы - уничтожение украинской идентичности. Так что борьба продолжается!" - подчеркнул уполномоченный.

"В 16:00 зажгите свечу в окне как проявление скорби по погибшим и присоединитесь к Общенациональной минуте молчания", - призвал Лубинец.

Читайте также: Сегодня День памяти жертв Голодоморов