В 16:00 украинцев просят зажечь свечу в память о жертвах Голодомора
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает украинцев в 16.00 зажечь свечу в окне как проявление скорби по погибшим во время Голодоморов и присоединиться к Общенациональной минуте молчания.
Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Лубинца, Голодомор – это геноцид украинской нации, который в 1932-1933 годах был совершен руководством Советского Союза. Создание искусственного голода стало следствием желания украинцев построить сильное и независимое государство.
По разным подсчетам, отметил омбудсмен, демографические потери украинцев составляют от 4 до 10 миллионов человек.
Наибольшее количество погибших от Голодомора было в Харьковской, Киевской, Сумской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях.
"Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, склоняю голову перед памятью тех, кого убил сталинский режим. Сейчас многие страны признают, что Голодомор был геноцидом нашей нации. И многие страны сейчас видят, что в нынешней войне РФ преследует те же методы - уничтожение украинской идентичности. Так что борьба продолжается!" - подчеркнул уполномоченный.
"В 16:00 зажгите свечу в окне как проявление скорби по погибшим и присоединитесь к Общенациональной минуте молчания", - призвал Лубинец.
всё сказанное и написанное о бесчеловечности "советской" власти.
В последнюю субботу ноября,
Зажгу свечу дрожащими руками.
Своей молитвой, таинство творя,
Их созову, которые не с нами.
Они без тела и всегда молчат,
Пронзают лишь голодными глазами.
Над ломтем хлеба души их кружат -
Укор нам всем, что копится годами.
Открыв окно, горбушку раскрошу,
Пусть птицы разнесут им угощенье.
Как в том году прощенья попрошу...
Нельзя Голодомор предать забвенью!