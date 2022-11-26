РУС
В 16:00 украинцев просят зажечь свечу в память о жертвах Голодомора

голодомор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает украинцев в 16.00 зажечь свечу в окне как проявление скорби по погибшим во время Голодоморов и присоединиться к Общенациональной минуте молчания.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, Голодомор – это геноцид украинской нации, который в 1932-1933 годах был совершен руководством Советского Союза. Создание искусственного голода стало следствием желания украинцев построить сильное и независимое государство.

По разным подсчетам, отметил омбудсмен, демографические потери украинцев составляют от 4 до 10 миллионов человек.

Наибольшее количество погибших от Голодомора было в Харьковской, Киевской, Сумской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях.

"Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, склоняю голову перед памятью тех, кого убил сталинский режим. Сейчас многие страны признают, что Голодомор был геноцидом нашей нации. И многие страны сейчас видят, что в нынешней войне РФ преследует те же методы - уничтожение украинской идентичности. Так что борьба продолжается!" - подчеркнул уполномоченный.

"В 16:00 зажгите свечу в окне как проявление скорби по погибшим и присоединитесь к Общенациональной минуте молчания", - призвал Лубинец.

Автор: 

Запалю як завжди. Вічна пам'ять невинно загинувшим через кацапських нелюдів
26.11.2022 15:35 Ответить
26.11.2022 16:07 Ответить
26.11.2022 17:44 Ответить
Путин дебил не понял, что своей политикой только подтвердил
всё сказанное и написанное о бесчеловечности "советской" власти.
26.11.2022 18:39 Ответить
Свеча памяти.

В последнюю субботу ноября,
Зажгу свечу дрожащими руками.
Своей молитвой, таинство творя,
Их созову, которые не с нами.

Они без тела и всегда молчат,
Пронзают лишь голодными глазами.
Над ломтем хлеба души их кружат -
Укор нам всем, что копится годами.

Открыв окно, горбушку раскрошу,
Пусть птицы разнесут им угощенье.
Как в том году прощенья попрошу...
Нельзя Голодомор предать забвенью!
26.11.2022 18:59 Ответить
Слава Великой Ukraine
26.11.2022 19:58 Ответить
Это было давно и на совести сталинских прихлебателей. А я пожалуй поставлю свечку в память тех кто жил дома под сложным медицинским оборудованием. А жиды взяли и отключили свет, потому что нужно в Европу продавать. Кормят "критичной инфраструктурой", а разные части городов где живёт разное начальство, не отключают. Начнёшь спорить, сделают из тебя лопуха. Тут рашисты разрушают, так жиды ещё отключают. Свечку за тех кто под аппаратом ИВЛ.
26.11.2022 20:25 Ответить
 
 