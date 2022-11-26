Днепропетровск переходит на новый режим подачи электричества. Выключения будут менее жесткими, - ОВА

Днепропетровская область переходит на новый режим подачи электричества. Теперь отключения будут не столь жесткими.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас введены три очереди отключений. Два дня подряд энергетики обесточивали по две очереди одновременно, в это время со светом была только одна. Сегодня после обеда ситуация изменилась. Теперь обесточивают одну очередь потребителей, в это время две - с электричеством", - объясняет он.

При этом Резниченко напоминает, что важно экономить, чтобы область не превышала лимита, установленного "Укрэнерго".

"Но если у нас будет превышение, снова будут жесткие отключения. Энергосистема все еще обессилена и приходит в себя после ударов, нанесенных россиянами", - резюмирует он.

