РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9237 посетителей онлайн
Новости Война
3 086 12

Днепропетровск переходит на новый режим подачи электричества. Выключения будут менее жесткими, - ОВА

світло,світла,відключення,віялові

Днепропетровская область переходит на новый режим подачи электричества. Теперь отключения будут не столь жесткими.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас введены три очереди отключений. Два дня подряд энергетики обесточивали по две очереди одновременно, в это время со светом была только одна. Сегодня после обеда ситуация изменилась. Теперь обесточивают одну очередь потребителей, в это время две - с электричеством", - объясняет он.

При этом Резниченко напоминает, что важно экономить, чтобы область не превышала лимита, установленного "Укрэнерго".

"Но если у нас будет превышение, снова будут жесткие отключения. Энергосистема все еще обессилена и приходит в себя после ударов, нанесенных россиянами", - резюмирует он.

Читайте также: "Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме: введен в работу еще один атомный блок, покрываются 75% потребностей потребления

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2198) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4479)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Это понятно, но что там с распилом бабла на дорогах, фирмами-однодневками по 50 штук в одной комнате, путешествиями в Мюнхен, фитнесс-тренерками, совсем не скромными авто, пока народ донатиками на войну собирает и другими радостями жизни на чиновничьем посту, что по расследованию журналистов и почему только их?... А, Резниченко?
показать весь комментарий
26.11.2022 15:21 Ответить
+2
Який Дніпропетровськ??? Агов, копірайтери, погугліть, якщо не в темі, як зараз називається місто!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 16:31 Ответить
+1

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов заявил, что украинцы должны "замерзнуть и сгнить".

Такое заявление он открыто сделал, выступая на российском телевидении, где комментировал массированные ракетные удары по Украине.

Чернышов назвал эти удары "проявлением святой ненависти".
________________________________________________________________________________
Але чомусь ця "святая к музыке любовь" ллється з його рота не в окопі, а на думській трибуні.
показать весь комментарий
26.11.2022 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніби в інших містах не така сама ситуація.
показать весь комментарий
26.11.2022 15:21 Ответить
Это понятно, но что там с распилом бабла на дорогах, фирмами-однодневками по 50 штук в одной комнате, путешествиями в Мюнхен, фитнесс-тренерками, совсем не скромными авто, пока народ донатиками на войну собирает и другими радостями жизни на чиновничьем посту, что по расследованию журналистов и почему только их?... А, Резниченко?
показать весь комментарий
26.11.2022 15:21 Ответить
Это Вы ещё не знаете , что запорожские чиновники расписали 30 000 000 гр на стрижку травы в декабре Вчера заявил офицер Валерий Прозапас
показать весь комментарий
26.11.2022 18:41 Ответить

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов заявил, что украинцы должны "замерзнуть и сгнить".

Такое заявление он открыто сделал, выступая на российском телевидении, где комментировал массированные ракетные удары по Украине.

Чернышов назвал эти удары "проявлением святой ненависти".
________________________________________________________________________________
Але чомусь ця "святая к музыке любовь" ллється з його рота не в окопі, а на думській трибуні.
показать весь комментарий
26.11.2022 15:24 Ответить
Який Дніпропетровськ??? Агов, копірайтери, погугліть, якщо не в темі, як зараз називається місто!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 16:31 Ответить
Мова йде про область, а не про місто Дніпро! Область ще не перейманували! Так само й з Кіровоградською областю!
показать весь комментарий
26.11.2022 17:13 Ответить
У Вас ошибка - Днепр ! Абсурд ‼️Нужно было одновременно переименовывать‼️
показать весь комментарий
26.11.2022 18:38 Ответить
Где у меня ошибка? Для переименования области нужны изменения в статье 133 Конституции Украины, всё в процессе, но область пока-что не переименована, та же ситуация и с Кировоградской областью!
показать весь комментарий
26.11.2022 18:51 Ответить
Я б сказав,навпаки більш жорсткі вимкнення настали. Вчора в день 2 години світла не було, зате вечером з 17.00 до 24.00. І зараз в 17.00 вирубили. Думаю до 00.
00 як і вчора. Хоч би в один час вимикали!
показать весь комментарий
26.11.2022 17:40 Ответить
ти ж не тепличний, не ний
показать весь комментарий
26.11.2022 19:01 Ответить
Просто злийся!
показать весь комментарий
26.11.2022 19:29 Ответить
 
 