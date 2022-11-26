95% домов Киева уже с теплом, завтра планируется выйти на плановый график отключений света, - Кличко
Восстановление критической инфраструктуры Киева завершается. Вода и тепло уже есть почти во всех домах, а завтра должны завершиться работы по восстановлению электроснабжения.
Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Городская власть делает все возможное, чтобы вернуть сервисы для каждого из киевлян. Вода есть во всем городе. На сегодняшний день почти все дома города Киева, 95%, с теплоснабжением. В ближайшее время, я уверен, уже будут 100%. В настоящее время 25% жителей Киева без электроснабжения. Надеюсь, завтра сможем выйти уже к плановым графикам отключений, когда мы сможем четко говорить и ориентировать киевлян по времени отключения электроэнергии. Это гораздо удобнее, чтобы зарядить павербанки, для того, чтобы знать, когда можно пользоваться электричеством", - заявил Кличко.
Он поблагодарил за круглосуточную работу сотрудников коммунальных предприятий.
"Более 3000 работников наших коммунальных предприятий, в первую очередь "Киевтеплоэнерго", работали круглосуточно, чтобы все восстановить. Уже несколько недель. Они сделали невозможное, чтобы все восстановить. Работаем дальше", – подчеркнул мэр Киева.
ПП: якби і Зеленський вчора не наїхав на Кличка, то я би і не помітив заяви радника Єрмака… а так пазли складаються: знов Кличко у всьому винен… той самий, що найкраще впорався з організаціє захисту міста, хоч йому і заважали
6 облэнерго Украины принадлежать рабZeянским Шариковым сообщило радио НВ...