95% домов Киева уже с теплом, завтра планируется выйти на плановый график отключений света, - Кличко

світло

Восстановление критической инфраструктуры Киева завершается. Вода и тепло уже есть почти во всех домах, а завтра должны завершиться работы по восстановлению электроснабжения.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Городская власть делает все возможное, чтобы вернуть сервисы для каждого из киевлян. Вода есть во всем городе. На сегодняшний день почти все дома города Киева, 95%, с теплоснабжением. В ближайшее время, я уверен, уже будут 100%. В настоящее время 25% жителей Киева без электроснабжения. Надеюсь, завтра сможем выйти уже к плановым графикам отключений, когда мы сможем четко говорить и ориентировать киевлян по времени отключения электроэнергии. Это гораздо удобнее, чтобы зарядить павербанки, для того, чтобы знать, когда можно пользоваться электричеством", - заявил Кличко.

Он поблагодарил за круглосуточную работу сотрудников коммунальных предприятий.

"Более 3000 работников наших коммунальных предприятий, в первую очередь "Киевтеплоэнерго", работали круглосуточно, чтобы все восстановить. Уже несколько недель. Они сделали невозможное, чтобы все восстановить. Работаем дальше", – подчеркнул мэр Киева.

+11
І що з того, що злі? Їхня злість не допоможе службам працювати краще і швидше все зробити. Злість, якщо вона виникла, нехай направлять на рашистів краще у якомусь загальнокорисному вигляді, вишлють допомогу бійцям ЗСУ, яку-небудь, або щось інше. Це буде конструктивніше.
26.11.2022 15:53 Ответить
+4
Олександр Бригинець



ПП: якби і Зеленський вчора не наїхав на Кличка, то я би і не помітив заяви радника Єрмака… а так пазли складаються: знов Кличко у всьому винен… той самий, що найкраще впорався з організаціє захисту міста, хоч йому і заважали
26.11.2022 16:33 Ответить
+3
Вам в Польше тяжелее без света?) Ага, женщины, старики, дети, как раз будут покупать и подключать автомобильные аккумуляторы. И не у каждой семьи машина есть.
26.11.2022 16:23 Ответить
Заживіть критичну інфраструктуру окремо від житлових будинків. Люди вже дуже злі
26.11.2022 15:42 Ответить
І що з того, що злі? Їхня злість не допоможе службам працювати краще і швидше все зробити. Злість, якщо вона виникла, нехай направлять на рашистів краще у якомусь загальнокорисному вигляді, вишлють допомогу бійцям ЗСУ, яку-небудь, або щось інше. Це буде конструктивніше.
26.11.2022 15:53 Ответить
Злі не із-за того, що немає світла, а із-за того, що до критичної інфраструктури підключено дуже багато будинків, де світло не вимикається
26.11.2022 17:21 Ответить
це склданий проект, і це під час того, як потрібно, похабцем, налагодити хоч якось роботу того, що працювало, не будуть окремі лінії прокладати. Може колись це і зроблять. Але невідомо коли, бо обстріли триватимуть, поки не будуть знищені літаки стратегіної авіації росії. А до цього ще не скоро. Коли нароблять дальних бпла, типу шахед і будуть знищувати т-95, ту-22, та ту -160 за тисячі кілометрів на аеродромах і кораблі та підводні човни чф хоча б.
26.11.2022 19:27 Ответить
Ракет до HIMARS з дальністю 1000-1500 км не існує) prsm то прототип, на 500 може і летітиме) jfs-m, то тільки також перспективна наробка.
27.11.2022 01:58 Ответить
Шо за бред? Возьмите аккумулятор от авто любой, зарядное в прикуриватель к нему подключите на 2 проводка за копейки продаются и все можно зарядить телефон или лампу с аккумулятором и usb-зарядкой. Ноутбук даже можно от 2 аккумуляторов заряжать через прикуриватель, многие 24В от фур поддерживают вход. С телефоном и светильником можно спокойно быть без электричества, иногда даже интернет по оптике от провайдера доступен, и его тоже можно подключить через китайский зарядник, нужен только QC-триггер на 9 или 12В под питание роутера. Когда врубят свет, то аккумулятор за 10 часов свинцовый заряжается. Можно самый дешевый стартовый, для больших токов гелевый уже нужен.

Бушный аккум к авто и зарядное-прикуриватель за 3 бакса с али может каждый сам себе обеспечить, а если есть телефон, то можно книжек накачать, язык подучить до уровня C1, профессиональную литературу почитать. Если холодно - спортом заняться. Смешно просто, у нас не Воркута с -45 и сугробами каждое утро по 1м в сутки. А кацапы там жили десятки лет и им ****** со светом было, чем нам сейчас без света.
26.11.2022 16:12 Ответить
Вам в Польше тяжелее без света?) Ага, женщины, старики, дети, как раз будут покупать и подключать автомобильные аккумуляторы. И не у каждой семьи машина есть.
26.11.2022 16:23 Ответить
Дихати парами кислоти у квартирі без сумніву піде всім членам родини на користь. Ще можно почати какуняти на горшок та викидувати у вікно, як це робили раніше.
26.11.2022 16:35 Ответить
Звісно, що кислотами дихати не варіант, бо автомобільні акумулятори повинні працювати тільки надворі, або під витяжкою, якщо в приміщенні. А якщо немає води, то відходи життєдіяльності, люди повинні збирати, як роблять у нас це за собаками скріз)) і виносити до сміття.

https://zaryad.com.ua/category/24763_osobennosti-zarjadki-akkumuljatora-v-kvartire/ Особенности зарядки аккумулятора в квартире

Далеко не всегда подзарядить аккумулятор автомобиля удается в гараже, который для таких целей, собственно, и предназначен. А если нужно срочно зарядить аккумулятор, автомобилист несет его к себе домой.

Нужно отметить, что зарядка дома и в гараже - это, как говорится, две большие разницы. В квартире делать это опасно по целому ряду причин.

В автомобильных аккумуляторах при зарядке выделяется водород. Сам по себе этот газ абсолютно безвреден, но при смешивании с кислородом в определенных реакциях представляет существенную опасность. Малейшая искра способна вызвать возгорание. Кроме того, при химической реакции в окружающую среду выделяются мышьяк, стибин, хлор, сернистый газ и другие опасные для здоровья вещества. При хорошей вентиляции они быстро устраняются, но в закрытом жилом помещении имеют свойство накапливаться.

Если в закрытом помещении набирается большая концентрация таких веществ, у людей ухудшается самочувствие, организм слабеет, может начаться тошнота, головокружение. Более того, вредные вещества остаются в доме и после того, как из него выносят аккумулятор. Таким образом, регулярная зарядка в квартире приводит ко все большему накоплению химических соединений.

Кислота, которая содержится в аккумуляторе, очень едкая и при попадании на пол или на какие-либо предметы в квартире испортит их. Более того, возможно даже самовозгорание кислоты.

Таким образом, делая выводы из вышесказанного, можно посоветовать всем автомобилистам стараться заряжать аккумуляторы не в жилых помещениях. Делать это нужно в гараже, подвале, подсобном помещении, но не в квартире.

Если же «оживить» аккумулятор нужно срочно, а сделать это в данный момент можно только в квартире, заряжайте его на открытом балконе или в туалете, где есть хорошая вентиляция. Она позволит избавиться от вредных веществ, которые выделяются в воздух, и вред здоровью нанесен не будет.

За процессом зарядки нужно постоянно наблюдать, чтобы при возникновении непредвиденных обстоятельств успеть исправить ситуацию. Нарушать режим зарядки нельзя, это может повлечь за собой взрыв.
26.11.2022 17:28 Ответить
У меня есть генератор даже. Но да пофиг. Потому что вместе со светом отключается интернет. А это значит, что работы нет
26.11.2022 18:44 Ответить
А в конча нашій заспі світло є?При блекауті киян на свою землю у Конча-Заспу,евакувати.
26.11.2022 16:05 Ответить
Там даже газ был, когда должны были "прикрутить". И с самого главного, хотя он обещал перейти на дрова
26.11.2022 16:10 Ответить
Олександр Бригинець



ПП: якби і Зеленський вчора не наїхав на Кличка, то я би і не помітив заяви радника Єрмака… а так пазли складаються: знов Кличко у всьому винен… той самий, що найкраще впорався з організаціє захисту міста, хоч йому і заважали
26.11.2022 16:33 Ответить
https://youtu.************** ...

6 облэнерго Украины принадлежать рабZeянским Шариковым сообщило радио НВ...
26.11.2022 17:35 Ответить
 
 