Россияне готовятся вывезти с Луганщины 10,5 тысяч украинских детей, - Центр национального сопротивления

Российские оккупанты пытаются организовать депортацию детей в Россию из Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганщины отчиталась, что для 15 000 детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры.

Завезенные из России медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей "нуждаются в специальной медицинской помощи". Именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию РФ.

Сначала их помещают в специализированные оздоровительные учреждения, затем по ряду надуманных причин задерживают возвращение детей домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, после семьям запрещают возвращаться на территорию Украины".

Читайте также: В Минреинтеграции рассказали, что делать, если российские оккупанты депортируют детей

К примеру, в пансионате "Фея-3" в г. Анапа Краснодарского края уже находится более 1500 человек с временно оккупированной территории Херсонской области, отмечают участники подполья.

Граждан Украины склоняют к оформлению заявок на получение российских паспортов и открытию счетов в банках РФ, якобы для выплат социальной помощи.

Также россияне уже завезли 6 мобильных медицинских пунктов на ВОТ Херсонщины. Это специализированные грузовые автомобили, оборудованные под мобильные диагностические кабинеты. Оккупанты пытаются как можно скорее заменить украинцев на оккупированных территориях россиянами.

ЦНС призывает жителей ВОТ не допускать российских врачей к обследованию украинских детей, чтобы не стать жертвой депортации.

Читайте также: 438 детей погибли и более 841 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

"Берегите детей от подлости россиян, а по возможности, оставьте регион. Вернемся домой после деоккупации!" - подчеркивают в Центре национального сопротивления.

депортация (704) дети (6737) Луганская область (6552)
+3
коли на вас наставляють автомат, трохи змінюєтьс риторика
26.11.2022 16:13 Ответить
+3
Андрофаги нелюди Мавзолейные Обезьяны 🦍🦍🦍
26.11.2022 17:00 Ответить
+2
Ті, хто забули про 1918 рік, забули і про 2014...а у 1918 році мабуть забули про 1708...
26.11.2022 16:03 Ответить
Зольдатам тундряного рейху потрібна дитяча кров для переливання ?

Слід визнати, що ті хто виїде - латентний ватник. А від поганого дерева гарне яблучко не водиться.

Ці діти - майбутні яничари армії ZZ
26.11.2022 15:54 Ответить
коли на вас наставляють автомат, трохи змінюєтьс риторика
26.11.2022 16:13 Ответить
жодна дитина не заслуговує на таке майбутнє, і вже тим більше українські діти.
26.11.2022 17:08 Ответить
Ті, хто забули про 1918 рік, забули і про 2014...а у 1918 році мабуть забули про 1708...
26.11.2022 16:03 Ответить
чиста правда, все так як ви говорите, і в катівнях українці самі себе катують і вбиваєть самі себе.
26.11.2022 17:09 Ответить
26.11.2022 17:43 Ответить
уж как грузины слили свою страну за кусок хлеба всем известно
и сегодня имеют пророссийское руководство и радуются российским туристам
и торговле с РФерией. Быстро забыли что они были "грызунами" у москалей
теперь они объясняют украинцам что и как надо сделать и с чем смириться и понять.
так вот- "Укроп" не "грызун" - не сдаётся...и не сдастся- украинцы вели борьбу с
коммунистами в СССР аж до 1970х
27.11.2022 00:44 Ответить
можна буде легально депортувати понаїхавших росіян після звільненя територій - в них же не буде ні громадянства України ні дозаолу на постійне перебування тобто ніяких підстав
26.11.2022 16:19 Ответить
Їм завжди потрібні безправні і беззахисні діти, щоби виховувати з них "яничар" - манкуртів. Це по історіїї в них завжди так було.
26.11.2022 16:30 Ответить
їм потрібні безправні і беззахисні діти, що було над ким куражитися і знущатися.
26.11.2022 17:10 Ответить
А ,где родители этих детей , не все же они сироты?
26.11.2022 16:51 Ответить
а хто то знає? може по катівнях, а може й в землі вже. Це ж окуповані території, ніяких законів, крім тих, що диктує русскій мір.
26.11.2022 17:11 Ответить
Андрофаги нелюди Мавзолейные Обезьяны 🦍🦍🦍
26.11.2022 17:00 Ответить
Гутієраш з Радою безпеки ООН таМеркель не глибоко зхвильовані, сантиметрів на 10-12, не більша…
26.11.2022 18:15 Ответить
Гуманные, их матери, без отбора берут. Адолик в своё время польских детей забирал в немецкие семьи, но только «арийцев». Только родителям горя от этой «гуманности» ненамного меньше.
26.11.2022 19:14 Ответить
теперь и детей воруют
26.11.2022 20:01 Ответить
 
 