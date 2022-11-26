73% мобильных сетей работают, самые большие проблемы – в Донецкой и Запорожской областях, - Минцифры

После обесточивания в Украине уже работает 73% мобильной сети.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

"Ощутимо улучшилась ситуация со связью в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Благодаря мощной работе энергетиков мобильные операторы переподключили там половину базовых станций", - говорится в сообщении.

Также стабилизировалась связь в Черкасской, Львовской, Ривненской, Винницкой и Черновицкой областях. Связь продолжает возвращаться. И в скором времени появится во всех регионах.

Больше всего проблем со связью в Донецкой и Запорожской областях.

В Минцифре просят не перегружать сеть и при необходимости пользоваться национальным роумингом, также предпочитать текстовые SMS, а файлы, фото и видео присылать с помощью Wi-Fi.