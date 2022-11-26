Войска РФ перегруппировываются на Донбассе. ВСУ за сутки поразили пункт управления и 9 районов сосредоточения российских оккупантов, - Генштаб

За сутки противник нанес 2 ракетных обстрела по гражданским объектам города Днепр и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 26.11.2022

"Идет двести семьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник не прекращает наносить удары по гражданским объектам. Сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, проводит инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, на отдельных направлениях продолжает наступательные действия. Пытается восполнять потери личного состава, вооружения, боеприпасов, технике и горюче-смазочных материалов. Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 86 710 человек, 2 901 танк, 1 896 артсистем, 5 848 бронированных машин.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировки своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области противник задействовал ударный БпЛА.

На Купянском направлении оккупанты ведут активную оборону. На Лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок Донецкой области. У Берестового противник применил ударный БпЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается продолжать ведение наступательных действий. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанес удар силами армейской авиации в районе населенного пункта Авдеевка. В районе же Нью-Йорка задействован вражеский ударный БпЛА.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборонительные действия. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленая Роща на Запорожье. Нанес авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Волшебное - Запорожской.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник продолжает усовершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и позиций. Не останавливает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Продолжается подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и на временно занятой территории Украины. В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием. Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.

Также читайте: Авиация ВСУ нанесла удары по 4 позициям зенитно-ракетных комплексов врага, - Генштаб

В городе Пологи, на временно занятой территории Запорожской области, обнаружено место содержания пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.

По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Джанкой в ​​Крыму оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

Подразделение ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов.

