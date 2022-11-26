РУС
32 260 241

Есть информация о новых ударах и блекаутах на следующей неделе, - Арахамия

давид,арахамія

Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе. Поэтому есть вероятность блекаута.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блекауты", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 95% домов Киева уже с теплом, завтра планируется выйти на плановый график отключений света, - Кличко

обстрел (29653) Тарифы на электроэнергию (2198) Арахамия Давид (995)
Топ комментарии
+70
у мене в одного таке враження,що всі ці всезнаючі агрохімії,членограї,котлети....самі з нетерпінням ждуть обстрілів щоб змучені українці самі вийшли на вулиці і попросили їх про переговори з руснею? таке враження,що агрохімічно-канабісна ЗЕ-лень давно готова дагаваріваться,тільки боїться проявити ініціативу
26.11.2022 22:05 Ответить
+67
26.11.2022 22:00 Ответить
+53
26.11.2022 22:03 Ответить
Страница 3 из 3
зеблан тупорылый... идиот
26.11.2022 23:25 Ответить
Це такий афігенний авторитет в цьому питанні, щоб його цитувати на Цензорі? Після закінчення війні агрохімія буде один з перших, хто буде відповідати за діяння зелених гнид.
26.11.2022 23:30 Ответить
после всех моментов можно подытожить , - хуже чем зелень в Украине еще не было управленцев , ворье, безграмотное быдло, беспринципные мудаки , убийцы , тупоголовые клоуны сидящие жопой на руке фирташа, пинчука, коломойского , обезьяны читающие суфлер по вечерам с текстами отредактированными 95 кварталом , мудачье трясущееся за свои счета и доходы не потратившее на армию ни копейки , продажное сучье попавшее во власть по воле случая ................это не ,, раскачиваеие ,, это правда , это то , о чем сейчас думает каждый вменяемый гражданин Украины .
26.11.2022 23:35 Ответить
💯Правда эти "слуги" ещё изощреннее , циничней подлее банды януковича
27.11.2022 12:13 Ответить
Такого то дня, по такому то українському місту, у такі конкретні споруди, такою то кількістью ракет. Ховайтесь. Не вилазьте. Радимо закупити генератори, пауербанки, бутильовану воду, харчі, теплий одяг у фірми такої то. Якщо поїдете на село, то там також впадуть ракети і потрібно буде купити все вище означене у нас. Ваші навіки очільники держави.
26.11.2022 23:44 Ответить
Воно вже заїбало.. Виключить цього ідіота з інформаційного простору України... Бо вже ******* від його думок.
26.11.2022 23:54 Ответить
Це йому фірташ доповів? Бл@дь, як же вони з@їбали своєю містер-очевидністю тепер, а не раніше?
27.11.2022 00:14 Ответить
Вырубить АРАХАМА УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ,так как ЭТА БАНДА ЗАХВАТИЛА ТЕЛЕЭФИР ,уничтожив свободу слова - телемарафоном послушных шавок
27.11.2022 10:51 Ответить
Агрохімія щойно повернувся із Відня , мав зустріч з Фірташом , мабуть
той йому надав таку інформацію від кацапів 😠
27.11.2022 00:16 Ответить
Бабуинтупорылый.Из из таких мераот гибнут лучшие люди Украины.Пока эта сволочь ездит по заграницам шуры меры разводить с Абрамовичем и Фирташем
27.11.2022 00:19 Ответить
Краще би штурму робив хлопцям на фронті. Що взяти з абхаза? Тільки 1 кг. вовни.
27.11.2022 00:24 Ответить
Решала как бы не в курсе, что вообще то власть должна не сообщать очевидные вещи, а предотвращать. Нормальная власть уже давно бы поставила вопрос ребром, о возврате ядерного оружия и носителей назад Украине. Так как Будапештский договор аннулирован рашкой.
27.11.2022 00:30 Ответить
Пошли они все ***** Зеленский и братва. Реально ****** читать сводки от терпил. Кстати ЗАЭС когда гости пришли и ВСУ просили подмогу - им сказали вы нам пох.. А теперь вой завыли клоуны.
27.11.2022 00:37 Ответить
vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1596603998454579200 2h

Зеленський заявив. ,що не пробачить Кличку профанацію з пунктами ''незламності''. А перерахування 1.5 млрд бюджетних коштів ***** Резніченка та крадіжку тисяч тон гуманітарки Старухом, Єрмаком та Нєкрасовою ,Зеленський пробачає.
27.11.2022 01:38 Ответить
27.11.2022 01:47 Ответить
Есть слив разговора Филатова , где он против борьбы с рашистской оккупацией ! Все мрази ОПЗЖ опы и Тимошенко Выжидали первые 2 недели "чья возьмёт "
27.11.2022 10:14 Ответить
Ахрохімія саме гарне снудійне (на правах реклами), не дякуйте ...
27.11.2022 01:57 Ответить
Це той же чувак, який рік тому звинувачував західні медіа у нагнітанні паніки та порівнював їх зі скабєєвою???
27.11.2022 02:11 Ответить
Це тобі Фірташ чи Абрамович нашепотіли?
27.11.2022 09:42 Ответить
https://youtube.com/shorts/nOcP05cm7Qw?feature=share ...

Уникальное видео за 2008 год про пургамета путлера .. который ещё не двойник,а реальный...который Юлю Тимошенко любил...😛
27.11.2022 05:19 Ответить
Откуда инфа?
27.11.2022 05:44 Ответить
В "гражданской обороне" был сюжет, в котором кацап на шоу у ****.беевой сказал : все войны проходили без света. Правильно кукарекал репоед, главное, что ВСУ бьют кацапов по всем направлениям. Будет победа, будет и свет. Ради этого надо терпеть.
27.11.2022 06:02 Ответить
Для ВСУ эти бомбежки,что для маршала Маннергейма в Финляндии начиная с 30 ноября 1939 года...когда Сралин бомбил всю Финляндию с Севера на юг...а толку?Финляндия жива,а СССР сдох медным тазом😛
27.11.2022 06:12 Ответить
вот же придурков-подарила украинская земля - козолюб трахамония, проститут абдрыстович... одни пердлы...
27.11.2022 06:13 Ответить
Ты, что С Луны свалился ? АРОХЛАМИДИЯ в Украину ПРИБЛУДИЛО из казлостана ОНО СУХУМСКАЯ МАКАКА МЕЖДУНАРОДНЫЙ АФЕРИСТ ,СБЕЖАВШИЙ ОТ ПРАВОСУДИЯ США
27.11.2022 10:22 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧👌✊💪
27.11.2022 06:14 Ответить
Все Облэнерго находятся в частных руках а шесть из них принадлежат даже братану путлера Аркаше вРоттенбергу и прочим мавзолейным хмырям путлера....🦍🦍🦍а ремонт делается за бюджетное бабло... разницу рассказать,ил сами догадаетесь...кто косит бабло на этих бомбежках...
27.11.2022 06:21 Ответить
Що ****, генераторів з гуманітарки накрав, тепер продати треба????
27.11.2022 07:22 Ответить
Мращота, такий як і його зелені хазяї
27.11.2022 07:26 Ответить
та смердяча мавпа точно генератори привезла або знов якогось русо алєгарха від санкцій відмазує
27.11.2022 07:37 Ответить
DJ David Down, а куди поділося оце зелене «хуже нібудіт», а як же шашлички на майські?
27.11.2022 08:01 Ответить
27.11.2022 09:02 Ответить
Абхазкая Макака!!! есть информация что ты лобируеш интиресы абрамовича, сдаеш интиресы Украины китайцам, подмахиваеш пинчуку, фирташу, бене и ахмету как и весь ваЗЕлиновский Сброд!!!
27.11.2022 10:44 Ответить
Арахамия и Зе команда - это что то хуже чем Путлер и его чума. Буряты хотят разбогатеть на унитазах и факсах , а у Арахамии все по взрослому - миллиардные гешефты с Абрамовичем , Фирташем, Коломойским - это вам не шаурму продавать. Неужели эту суку Штаты не посадят лет на 500 ?? Страшный ужас - второй срок Зе. 75% похоронят Украину , как страну , навсегда.
27.11.2022 11:37 Ответить
"олігарх" в Україні це синоним слів: зрадник,злодій,брехун,мародер,перевертень,ворог країни,ворог народу.....
27.11.2022 14:44 Ответить
тупорила хламідія вилізла із жопи
27.11.2022 21:33 Ответить
Страница 3 из 3
 
 