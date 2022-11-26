Есть информация о новых ударах и блекаутах на следующей неделе, - Арахамия

Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе. Поэтому есть вероятность блекаута.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блекауты", - заявил он.

