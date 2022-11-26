Есть информация о новых ударах и блекаутах на следующей неделе, - Арахамия
Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе. Поэтому есть вероятность блекаута.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блекауты", - заявил он.
той йому надав таку інформацію від кацапів 😠
·
https://twitter.com/vinnicanin/status/1596603998454579200 2h
Зеленський заявив. ,що не пробачить Кличку профанацію з пунктами ''незламності''. А перерахування 1.5 млрд бюджетних коштів ***** Резніченка та крадіжку тисяч тон гуманітарки Старухом, Єрмаком та Нєкрасовою ,Зеленський пробачає.
Уникальное видео за 2008 год про пургамета путлера .. который ещё не двойник,а реальный...который Юлю Тимошенко любил...😛