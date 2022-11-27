Украинские защитники отбили атаки врага в районах 5 населенных пунктов в Луганской и Донецкой области, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 4 населенных пунктов в Донецкой области и 1 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 27 ноября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести семьдесят седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Марьинка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

Враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам города Днепр и произвел 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и гражданских объектов, в частности города Херсона.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения выполняют задачи по прикрытию участка российско-украинской границы и ведению демонстрационных и провокационных действий.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Лиманском направлении – ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области. В районе населенного пункта Стельмаховка российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Андреевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни в Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник задействовал минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения населенных пунктов Республиканец, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населённых пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.

По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также ещё один важный объект противника.