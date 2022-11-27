РУС
За минувшие сутки военные РФ убили 5 мирных жителей Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки убили 5 гражданских жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 3 в Редкодубе, 1 в Часовом Яру и 1 в Бахмуте.

Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

