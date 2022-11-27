За минувшие сутки военные РФ убили 5 мирных жителей Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Оккупационные войска РФ за минувшие сутки убили 5 гражданских жителей в Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 3 в Редкодубе, 1 в Часовом Яру и 1 в Бахмуте.
Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
