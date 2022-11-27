Общие боевые потери РФ с начала войны – около 87 310 человек, 2 905 танков, 1 897 артсистем, 5 856 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 ноября потери личного состава противника составляют около 87 310 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составляют:
личного состава – около 87310 (+600) человек ликвидировано,
танков - 2905 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 5856 (+8) ед,
артиллерийских систем - 1897 (+1) ед,
РСЗО - 395 (+0) ед,
средств ПВО - 209 (+0) ед,
самолетов - 278 (+0) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
крылатых ракет - 531 (+0),
кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
специальной техники – 163 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676 безвозвратні рашисти (без ЛДНР)
рахуємо, що поранених - втричі більше, ніж загиблих
Тоді сумарно (без ЛДНР) - 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000. Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом з пораненими тоді (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704