Общие боевые потери РФ с начала войны – около 87 310 человек, 2 905 танков, 1 897 артсистем, 5 856 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 ноября потери личного состава противника составляют около 87 310 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 87310 (+600) человек ликвидировано,

танков - 2905 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 5856 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1897 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),

крылатых ракет - 531 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,

специальной техники – 163 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы с обеспечением мобилизованных раскалывают информпространство РФ, - ISW

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.