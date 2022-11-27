РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 87 310 человек, 2 905 танков, 1 897 артсистем, 5 856 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 ноября потери личного состава противника составляют около 87 310 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 87310 (+600) человек ликвидировано,

танков - 2905 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 5856 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1897 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),

крылатых ракет - 531 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,

специальной техники – 163 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы с обеспечением мобилизованных раскалывают информпространство РФ, - ISW

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (20668) Генштаб ВС (7003) уничтожение (7996) техника (1818) потери (4564)
СЛАВА ЗСУ !
27.11.2022 09:37 Ответить
27.11.2022 09:39 Ответить
27.11.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676 безвозвратні рашисти (без ЛДНР)
рахуємо, що поранених - втричі більше, ніж загиблих
Тоді сумарно (без ЛДНР) - 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000. Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом з пораненими тоді (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704
27.11.2022 10:41 Ответить
А по хорошому, то треба з 2014рахувати.
27.11.2022 11:26 Ответить
навть при п'ятиста тисячах пакетів живі орки не задумаються "а за що війна?" Наскільки в них удосконалилась пропаганда за сорок років, з часу афганської війни...
27.11.2022 14:35 Ответить
У них у крові жопу лизати своєму пану.Пам`ятаєте:-Вот приедет барин,барин нас рассудит?Коли пан сказав,що треба гинути,-вони йдуть та гинуть.Один одному будуть пики бити,будуть пиячити,але коли барин наказав,треба дупу підставляти,підставляють.Отакий він руський народ.Дурний та темний.
27.11.2022 15:59 Ответить
 
 