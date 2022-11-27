Две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге. Серьезные разрушения, - ОВА

Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения.

Все детали выясняются", – отметил он.

