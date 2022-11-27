Две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге. Серьезные разрушения, - ОВА
Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения.
Все детали выясняются", – отметил он.
У Миколаєві також в ці дні будують чи ремонтують дороги в района "волопою" і в центрі кладуть плитку. Мабуть у них війна в головах закінчилася, чи збирають на подарунки своїм "падругам" на Різдвяні свята?
Когда идёт единичный пуск сверхзвуковых Ха-22 с Тушек наши старые радары его замечают крайне редко, всё это время мы пропускали такие единичные удары и будем пропускать и дальше.
Радары Насамс и Ирис более совершенны и могут реагировать, но ими разумеется прикрыли наиболее важные направления... И это к сожалению не Днепр и не Кривой Рог.
******* системи ? Купи як Порох і будуть ******* системи, які проблеми.
Як " понімаєш" , то запитай у зенітчиків де у них клістрони взялися , які при зекові спродали чи задарма кацапам віддали ? Запитай її як у 2012 - 2013 роках частини ППО розформовували , а Буки з усієї України везли в Крим і там у бур'янах розвантажували та такими темпами що на час захоплення Криму кацапнею там тих Буків щось 60 з гаком чи 80 опинилося . Нуто ж такоє - у нас маразм , а у такіх как ти - крєтінізм ((
Видно що вам скумбрія по вісім до смаку прийшлася , дивіться не переїжте як рошенок
Ізвєсно лі мнє чісло стран способних ППО ізготовлять ? (( А нах .. це мені як Україна сама це може і вміє краще за декого , проблема тільки у тому що це " може " зарізали асфальтом!
Живу в Кривому, але не маю співчуття. Якшо нездатні втямити через макітру - нехай доходить через сраку!