18 229 47

Две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге. Серьезные разрушения, - ОВА

ракета,обстріл

Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения.
Все детали выясняются", – отметил он.

Топ комментарии
+24
Що ви? Резніченко дороги ремонтує,а повинен ППО оплатити. Те що будуть бити по транспортних шляхах не новина, Бутусов писав минулого тижня, а область дотації на асфальт збільшила.
27.11.2022 09:26 Ответить
+23
Клоун своїх старих давно до Ізраїлю вивіз. От і відповідь,чому Кривий Ріг як тир.
27.11.2022 10:23 Ответить
+21
В асфальті
27.11.2022 09:38 Ответить
У росии запатентованное авторское право на обстрелы и уничтожение критической инфраструктуры другого государства?!
27.11.2022 09:15 Ответить
Тут псевдопатриоты,сидящие на бутылках,а потом их облизывающие,спорили со мной!Мордор будет обстреливать инфраструктуру страны!к сожалению!и это факт! Слава Украине!
27.11.2022 10:51 Ответить
Доки вони там бла-бла, а ми рвемо один одного на нитки, кацапія робить свої злодійства не вщухаючи
27.11.2022 09:17 Ответить
Що ви? Резніченко дороги ремонтує,а повинен ППО оплатити. Те що будуть бити по транспортних шляхах не новина, Бутусов писав минулого тижня, а область дотації на асфальт збільшила.
27.11.2022 09:26 Ответить
І це правда, ненаситний резніченко і його "падруга" бажають більше вкрасти на ремонтах і будівництвах в основному доріг. За викриття цієї схемами журналістами резніченко і його команда не тільки не припинили ці злочини, а ще більше виділили бєджетних коштів на дороги. Це тільки за одну "падругу" написали, а скільки їх є у нього, у Вови, у Юзіка? За ті гроші можливо закупити, чи навіть за цей термін виготовити свої ППО, які б захищали міста, українці не дурні і це вміють, але навіщо, вони, такі як резніченко, сидять в теплих бункерах, а решта потерпить їх свавілля, бо і нас війна.
У Миколаєві також в ці дні будують чи ремонтують дороги в района "волопою" і в центрі кладуть плитку. Мабуть у них війна в головах закінчилася, чи збирають на подарунки своїм "падругам" на Різдвяні свята?
27.11.2022 11:26 Ответить
Кривий Ріг прохідний двір якщо летить навіть одна ракета все одно попаде куди хотіли таке враження що спеціально там нічого не роблять пво якесь можна поставити
27.11.2022 09:24 Ответить
Клоун своїх старих давно до Ізраїлю вивіз. От і відповідь,чому Кривий Ріг як тир.
27.11.2022 10:23 Ответить
В асфальті
27.11.2022 09:38 Ответить
ПВО і ракети, які могли б бити по місцю запуску ворожих ракет Володя і його "маладая нє варавітая *******" зарили в асфальт і саме головне від час війни продовжують це робити. Сама перевірена схема тирити державні кошти. Уявіть, якби не США, ЄС, НАТО, Англія, Німеччина, Канада, Чехія, Польща, Литва та інші країни, які нам передають зброю і гроші, то що з нами сталося б? Звичайно головний і найлютіший ворог - це московити, які на нас напали, але і тут є ті, що гальмують скорішу перемогу.
27.11.2022 11:29 Ответить
Ворожі колаборанти розкрадають і спалюють бюджетні кошти на ненагальні потреби, відключають від електропостачання, прикриваючись ракетними обстрілами, керують обороною держави. Навіть думати не хочеться до чого все це призведе.
27.11.2022 16:10 Ответить
Ті, хто краде гроші на дорогах, радісно потирають руки, коли чують про обстріл транспортної інфраструктури
27.11.2022 10:23 Ответить
Для товарищей, который на 10ый месяц войны не в курсе за ПВО...
Когда идёт единичный пуск сверхзвуковых Ха-22 с Тушек наши старые радары его замечают крайне редко, всё это время мы пропускали такие единичные удары и будем пропускать и дальше.
Радары Насамс и Ирис более совершенны и могут реагировать, но ими разумеется прикрыли наиболее важные направления... И это к сожалению не Днепр и не Кривой Рог.
27.11.2022 10:37 Ответить
Для таваріща Дімітрова. У нас не 9-й місяць війна, а 9-й рік і якщо наші старі родари не всі виловлюють ці ракети, то де нові? Чому замість закупки і виготовлення ППО величезні суми грошей продовжують закатуватися в асфальт? Чому один негромадянин України і не олігарх отримує в чотири рази більшу суму з бюджету під час війни, за які ми могли б поставити ППО не то, що в міста, такі, як Кривий Ріг, а в кожне село?
27.11.2022 11:33 Ответить
дивлюсь в тебе добрячий пронос сьогодні...тож чому, якщо, як ти правильно зазначив, війна іде 9 рік, а асфальт кладуть лише три, то де ******* системи ППО? Чи "один негромадянин України і не олігарх", як ти правильно зазначив, суми з бюджету до 2019 не отримував? Чому ми чули як другий "не олігарх" за свої кошти відновиви ППО навкруги Києва, але столиця потребує ******** систем? То може ту, відновдену- НЕ *******, в Кривий ріг віддати вже, якщо вона є ...Ти або хрестик зніми, або труси вдягни...
27.11.2022 12:08 Ответить
Він в трусах, але хрестик знімати не збирається...
27.11.2022 17:44 Ответить
Взагалі - то такий стан речей нормальними людьми вітається (( Не зрозуміло що вам не так - любите хрестиком причинне місце затуляти ? ((
28.11.2022 02:20 Ответить
Слухай Зе агітатор, як що над Київом не було б систем ППО який закупив Порох, то що від Київа б залишилось зараз. Це той самий Порох що з армії яка на Богданах і в капцях їхала на війну одягнута в "дубок" пострадянського зразка зробив працюючу одиницю яка відігнала ворога далеко від кордонів Донбаса.
******* системи ? Купи як Порох і будуть ******* системи, які проблеми.
27.11.2022 17:49 Ответить
Дивлюсь ти з тих математиків в яких 100-73-25=0
27.11.2022 22:02 Ответить
Дивлюся ти із тих що не в курсі голосування (( Для великого математика - навіть якщо два кандидати , частина бюлетнів визнається недійсною з тих або інших причин , може такі як ти , що ні одного , ні іншого не хотіли по дві галочки поставили , або дулю намалювали , тобі видніше ((
28.11.2022 02:06 Ответить
а можно по подробнее про "систем ППО який закупив Порох"? ну я конечно понимаю, что в секте "гетьмана" с мыслительными процессами не всё в порядке, но в откровенный маразм впадать зачем??
27.11.2022 23:02 Ответить
Шалом уважаємий с нормальнимі мислітєльнимі процесамі (( Откровенний маразм состоіт в том , что нєкоториє упоротиє послєдоватєлі зєклоуна на мочу с екрана єдіноного марафона орут что ето Божья роса , і доказать ім протівоположноє очєнь затруднітєльно ((
Як " понімаєш" , то запитай у зенітчиків де у них клістрони взялися , які при зекові спродали чи задарма кацапам віддали ? Запитай її як у 2012 - 2013 роках частини ППО розформовували , а Буки з усієї України везли в Крим і там у бур'янах розвантажували та такими темпами що на час захоплення Криму кацапнею там тих Буків щось 60 з гаком чи 80 опинилося . Нуто ж такоє - у нас маразм , а у такіх как ти - крєтінізм ((
28.11.2022 02:17 Ответить
Прикольно ! Я і не знав що за оборону держави відповідає міністерство економічного розвитку Ви , мабуть , свого часу рошенок об'їлися , від того така ненависть до Порошенка ; тільки уявити можу що з вами буде коли нарешті " наржотесь по приколу " Мамочка рімма вас ізраєльськім гражданством в домікє за восєм лімонов зєлєні нє смущаєт ? А аффшори на міліард зєлєні у єє синачкі в попу не жмут ? (( А как там дєла с пєнтхаузом в Криму ілі как кацапам на віллє в Іспанії жівєтся ? ((
Видно що вам скумбрія по вісім до смаку прийшлася , дивіться не переїжте як рошенок
28.11.2022 17:40 Ответить
Зебіл - лови меседж
28.11.2022 17:39 Ответить
Дивлюся що на відміну від того кому ти свій коментар написав - у тебе нівроку закреп (( Може того трішки і мізки не варять , що питаєш чому нині Київ потребує нових систем ППО ? З лютого те що у Києві мало не щодня лупить і збиває , як думаєш - ракети до нього у шахтах ростуть якщо їх тільки у параші виготовляли ? Так що свої труси собі залиш , а хрестик тобі не йде ((
28.11.2022 02:03 Ответить
Для товаріща , який на восьмому році війни не в курсі про те коли вона почалася............ грошима що за крайні три роки в асфальт закатали нову ППО можна було поставити по всій державі , а не тільки по "важних направлєніях " 5 ( П"ять ) разів (( Доведено Німеччиною яка собі нову систему ППО що прикриватиме не тільки її , а і сусідні з нею держави , замовила за 2 ( Два ) мільярди доларів (( Тих самих що у нас 10 ( Десять ) в асфальті украли , ой , уклали (( Як дехто зараз напише - так хоч рік по нормальних дорогах поїздили ..........
27.11.2022 11:40 Ответить
позвольте полюбопытствовать - а "новые системы ПВО" для "всей страны"(!) где, у кого вы собрались "закупать" на деньги "от асфальта"?? а вам известно число стран способных произвести эти системы? а в курсе ли вы, что ещё год назад такая страна как Германия отказывалась нам продавать даже патроны для винтовок биатлонистов?
27.11.2022 23:44 Ответить
Позволю відповісти - нам у 2019 не було потреби у когось ето закупать , бо вже мали власну розробку нічим не гіршу за європейські зразки , одне горе - зелена влада відмовилася виділити 50 мільйонів ( саме мільйонів а не мільярдів ) на проведення випробувань (( а далі було б прийняття на озброєння і серійний випуск (( Але ж не мною була вимовлена фраза : " ми можемо виділити кошти на армію , але тоді не вистачить на дороги " (( От тепер вистачило на дороги по яких кацапня і досі шастає місцями , а на ППО , Нептуни , Громи , Верби , Стугни , Сапсани , гармати, снаряди , безпілотники не вистачило (( Стугни ті що під Києвом кацапню палили - для арабів зроблені , Нептунів пару штук лише виготовили та і ті порятували від знищення волонтери , снарядів до РСЗВ недорозуміння на посту міністра оборони при зєлі відмовилося замовляти бо на складах аж сто штук є, відмовилися КРАЗИ для армії замовляти , бо Татри стали вигіднішими авто (( Оборонку перевели на одноденний робочий тиждень через відсутність держзамовлення (( Мабуть Німеччина не давала повноцінно українським підприємствам працювати щоб ненароком патронів біатлоністам ми не наробили ((
Ізвєсно лі мнє чісло стран способних ППО ізготовлять ? (( А нах .. це мені як Україна сама це може і вміє краще за декого , проблема тільки у тому що це " може " зарізали асфальтом!
28.11.2022 01:34 Ответить
предлагаю почитать украинского классика Гоголя - есть у него один персонаж по фамилии Манилов, так вот все ваши фантазии очень напоминают бредни этого героя девятнадцатого века.
28.11.2022 16:23 Ответить
Чудна ви людина , видно Гоголя перечиталися (( як він часом не боїтеся бути живцем похованим ?
28.11.2022 17:31 Ответить
Він на кацапа схожий
28.11.2022 17:46 Ответить
Так він кацап і є , якщо не за паспортом , то за душонкою точно ! На жаль , у нас такого лайна повсюди вистачає ((
28.11.2022 18:24 Ответить
для вашої категорії людей - "лайно" усі хто не поділяє ваших поглядів та має власну думку. не здивован.
28.11.2022 18:34 Ответить
Читайте Гоголя , він ваш кумир (( теж українців малоросами вважав ((
28.11.2022 19:07 Ответить
куда вже там "малоросу" Гоголю до "гетьмана" усіх порохоботів
28.11.2022 19:16 Ответить
Та і я про те ж - куди малоотсосам до українців , сосіть потихеньку у кацапів , їм це подобається
28.11.2022 20:22 Ответить
в науці "отсосать" порохоботам немае рівних - фахівці!
28.11.2022 20:48 Ответить
Таки кацап теми сосатєльні і пєндосні тебе заводять - соси на парашу =>
28.11.2022 22:59 Ответить
Найбільше за всіх - мої землякик-риворіжці проголосували за "какая разніца" і "*****".

Живу в Кривому, але не маю співчуття. Якшо нездатні втямити через макітру - нехай доходить через сраку!
27.11.2022 13:14 Ответить
 
 