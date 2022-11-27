440 детей погибли и более 851 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

По состоянию на утро 27 ноября 2022 года более 1291 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 440 детей погибли и более 851 получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Днепропетровской - 33", - говорится в сообщении.

Так, 26 ноября в результате ракетных обстрелов врагом г. Днепр получил ранение 17-летний парень.

Также 26 ноября из-за обстрелов оккупационных войск с. Чернобаевка Херсонской области ранен 10-летний мальчик.

Кроме того сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

