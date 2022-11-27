440 детей погибли и более 851 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине
По состоянию на утро 27 ноября 2022 года более 1291 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 440 детей погибли и более 851 получили ранения.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Днепропетровской - 33", - говорится в сообщении.
Так, 26 ноября в результате ракетных обстрелов врагом г. Днепр получил ранение 17-летний парень.
Также 26 ноября из-за обстрелов оккупационных войск с. Чернобаевка Херсонской области ранен 10-летний мальчик.
Кроме того сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.
Навіть за це не можна ніколи забути й пробачити кацапів.
Стільки душ не прожило великго життя.
Бити кацапів. То не люди. То подих пекла.
А може ти просто придурок? Навіщо ти налаштовуєш євреїв проти України, довбойолоп?
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676 безвозвратні рашисти (без ЛДНР)
рахуємо, що поранених - втричі більше, ніж загиблих
Тоді сумарно (без ЛДНР) - 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000. Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом тоді (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704