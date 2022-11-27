В Киеве практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло и связь. Большинство жителей без аварийных и стабилизационных отключений, – КГВА

По состоянию на 9:00 27 ноября в столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии.

"По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии. В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

