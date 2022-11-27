По состоянию на 11:00 27 ноября производители электроэнергии покрывают около 80% потребностей потребления, - "Укрэнерго"

В КГВА обновили информацию и сообщили, что в Киеве увеличилась нагрузка на энергосистему, поэтому действуют отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

‚В "Укрэнерго" сообщают, что по состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания.

Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей. В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей.

"Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который составляет около 20%. Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений - аварийные или плановые - и непосредственно их применяет", - говорится в сообщении.

Читайте также: У России больше нет шансов победить Украину, - Шольц