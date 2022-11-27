РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3926 посетителей онлайн
Новости Война
3 466 12

По состоянию на 11:00 27 ноября производители электроэнергии покрывают около 80% потребностей потребления, - "Укрэнерго"

світло

В КГВА обновили информацию и сообщили, что в Киеве увеличилась нагрузка на энергосистему, поэтому действуют отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

‚В "Укрэнерго" сообщают, что по состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания.

Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей. В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей.

"Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который составляет около 20%. Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений - аварийные или плановые - и непосредственно их применяет", - говорится в сообщении.

Читайте также: У России больше нет шансов победить Украину, - Шольц

Киев (26147) Тарифы на электроэнергию (2199) Укрэнерго (664)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
27.11.2022 11:40 Ответить
+5

У мене голова вже крутиться---Гарантую разів 10 будуть ще писати про відключення і підключення---то вистачає --то дифіцит електроенергії
показать весь комментарий
27.11.2022 11:30 Ответить
+5
Тобто блекаут повинен бути 20% (~5 години на добу)
А у нас 80% - 19 годинна добу.
Може в консерваторії щось треба підправити?
показать весь комментарий
27.11.2022 12:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

У мене голова вже крутиться---Гарантую разів 10 будуть ще писати про відключення і підключення---то вистачає --то дифіцит електроенергії
показать весь комментарий
27.11.2022 11:30 Ответить
нарІд треба держать у тонусі.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:38 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 11:40 Ответить
ЯКА БРЕХНЯ ! ЗЕЛЕНА ВЛАДА І ТУТ БРЕШЕ !
показать весь комментарий
27.11.2022 11:53 Ответить
Тобто блекаут повинен бути 20% (~5 години на добу)
А у нас 80% - 19 годинна добу.
Може в консерваторії щось треба підправити?
показать весь комментарий
27.11.2022 12:30 Ответить
брехня ! Одеська північні райони, знов більше доби без світла і води ...
показать весь комментарий
27.11.2022 12:47 Ответить
КМВА й Укренерго, ви якось домовляйтесь перед тим, як брехати, а то якась неувязочка відбувається.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:28 Ответить
Брешуть брешуть брешуть і брешуть ЗЕмерзотники! В мене 5 км від львова позавчора світло було 6 годин вчора 6 годин сьогодні 7 годин - решта брехня брехня і брехня!!!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:57 Ответить
аналогічно !!! село приблизно 25 км від Льова на південний схід, пригород Бібрки !!!
показать весь комментарий
28.11.2022 05:52 Ответить
БРехня!!!!У нас 2 часа есть 4 нет за счастье!!!!!А так по 9-12 часов нет!!!Какой 80 процентов норм?Понятно что проблемы,но зачем это победобесее???
показать весь комментарий
27.11.2022 20:38 Ответить
И ещё,злые языки в тиктоке кажуть....Поднимут тариф появиться!!!!!
показать весь комментарий
27.11.2022 20:40 Ответить
Звичайно. Навіщо продавати на внутрішній ринок, якщо на експорт у 5-10 разів дорожче виходить?
Можна ще пригадати як раніше накручували ціну електроенергії одномоментно заглушивши і відправивши на ремонт 15 атомних енергоблоків у пік сезону споживання.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:04 Ответить
 
 