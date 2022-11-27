По состоянию на 11:00 27 ноября производители электроэнергии покрывают около 80% потребностей потребления, - "Укрэнерго"
В КГВА обновили информацию и сообщили, что в Киеве увеличилась нагрузка на энергосистему, поэтому действуют отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
‚В "Укрэнерго" сообщают, что по состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания.
Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей. В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей.
"Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который составляет около 20%. Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений - аварийные или плановые - и непосредственно их применяет", - говорится в сообщении.
У мене голова вже крутиться---Гарантую разів 10 будуть ще писати про відключення і підключення---то вистачає --то дифіцит електроенергії
А у нас 80% - 19 годинна добу.
Може в консерваторії щось треба підправити?
Можна ще пригадати як раніше накручували ціну електроенергії одномоментно заглушивши і відправивши на ремонт 15 атомних енергоблоків у пік сезону споживання.