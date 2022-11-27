РУС
За прошедшие сутки российские захватчики убили 7 гражданских, еще 19 – получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Вследствие российской вооруженной агрессии за минувшие сутки, 26 ноября, в Украине погибли 7 гражданских, 19 – получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, ссылаясь на данные областных военных администраций, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за российской агрессии за прошлые сутки обнаружены 10 раненых в Днепропетровской области, 5 погибших и 4 раненых в Донецкой области, 1 погибший (на мине) и 3 раненых в Харьковской области, 1 погибший и 2 раненых в Херсонской области", - говорится в сообщении.

