Российский город Шебекино остался без света и воды: власти говорят, что якобы виноват обстрел
Часть российского города Шебекино, что в Белгородской области недалеко от границы с Украиной, осталась без света и воды, местные власти заявили, что это произошло в результате обстрелов.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие обстрела окрестностей города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", - заявил он.
По словам российского губернатора, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Также перезапускают насосные станции водоснабжения.
