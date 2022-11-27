РУС
Российский город Шебекино остался без света и воды: власти говорят, что якобы виноват обстрел

шебекіно

Часть российского города Шебекино, что в Белгородской области недалеко от границы с Украиной, осталась без света и воды, местные власти заявили, что это произошло в результате обстрелов.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие обстрела окрестностей города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", - заявил он.

Смотрите также: Сотни единиц уничтоженной и поврежденной российской техники на базе под Белгородом: "Генштаб ВСУ не завышает российские потери". ВИДЕО

По словам российского губернатора, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Также перезапускают насосные станции водоснабжения.

Херня... Без світла має бути вся європейська частина *********, а це скоріш самі кацапи зп'яну аварію встроїли.
Бабовнятко трохи побавилося. Та воно ж ще дитина, не ображайтесь!
Кацапам корисно посидіти без світла і води
А навіщо дикунам досягнення цивілізації ...
Та ладна, нє рассказуйтє...свєта нєту, лучину жгітє...і ваще жгітє фсьо. На хєр вам свєт в Шебєєєкіно? Шєбєкіно клондайк для спиртогонов тєхнаря! О вот і займітєсь дєлом..самоє то....ПІТАРИ
Вот бы нашим сейчас ударить по кацапской воде, газу и свету, то эти рабы хоть на улицу вышли бы согреться!!!! Там сейчас, а вскоре будут такие морозы, что без отопления яйца отморозят!!!!!
Жаль что кацапская дохлятина по улице не валяется.
Хорошо, но мало. Слава ЗСУ!
"сидят в потьмах парашники
без соли шось грызуть" ))
Я думаю, що російські крадії під шумок розпродають обладнання.
Это все местные хулиганы петардами баловались.
Почекати 2-3 дні, нехай відновлять і . . . ще залишити без комунікацій на 1-3 дні і так допоки дістане бавовнятко, курите, суки, у невідведених місцях -- ото і маєте. Як там говорить упирь ваш "Нравится - не нравится -- терпи моя красавица" - все збувається !!
Хоч краплину відчують те що вся Україна відчуває постійно!
Так а бєлгород як там?
(40 км від кордону...)
Борис Абрамыч

@BorisAbramich

·

https://twitter.com/BorisAbramich/status/1596822917165088771 4 ч

СМИ: Российские алкоголики пришли в бешенство от слов В. Путина, который заявил, что лучше умереть от пули бандеровца, чем от водки. ,, Пусть сам ******* в окопы, мы как - нибудь сами разберём '' - заявили бухарики.

https://pbs.twimg.com/media/FikMzeOXEAEM0zj?format=jpg&name=small
А до того, там завжди було світло та вода?
плачу...
милота...
хоч і не тьоткіно, але то таке....
🇺🇦💙💛
Слава ЗСУ!
ТО ФСЬО БАНДЕРА !!!! ДА БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ
Якби наші друзі з натівської Норвегії уї па ли по тепло-енергоцентралям міст сусідньої з ними мурманської області десь через місяць-два, коли морози вріжуть. Ото б було весело. Там і ракет непотрібно. З гаубиць можна достати.
Цікаве видовище - з Харкова небо у сторону шебекіно ноччю пдсвічується трохи червоним як щось горит накшталт газового факела. Гори расєя, полихай.
