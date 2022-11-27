Российский город Шебекино остался без света и воды: власти говорят, что якобы виноват обстрел

Часть российского города Шебекино, что в Белгородской области недалеко от границы с Украиной, осталась без света и воды, местные власти заявили, что это произошло в результате обстрелов.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие обстрела окрестностей города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", - заявил он.

По словам российского губернатора, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Также перезапускают насосные станции водоснабжения.